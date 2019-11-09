拚科技創新 科技部送58名博士赴海外企業研習
2019-11-09 14:26
聯合報 記者潘乃欣
／台北即時報導
為強化我國高階人才與國際的連結，科技部辦理「LEAP博士創新之星」計畫，2020年第一梯次有58名博士級高階人才通過初選。科技部今天針對這批人才舉辦培訓營，指導學員創新技能、用英文自我行銷，也透過各種團隊合作活動，建立學員間的默契與友誼，未來赴海外研習時彼此互助。
科技部表示，這培訓結束後，學員將陸續與計畫合作機構展開媒合，預計明年1月進行最終選拔、5月起赴海外研習。本梯次合作機構以大數據資料庫、人工智慧、生醫產業等領域為主，研習地點包括美國、法國與以色列等共計41家企業，包括Microsoft、NVIDIA等。
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今天的培訓營邀請SparkLabs Taipei共同創辦人邱彥錡擔任業師，他以「成為國際市場中搶手的創新創業人才」為題，分享自己在海外企業工作、投入創新創業的經歷，學員不要自我設限，放膽把握機會，甚至創造機會，不斷朝向更高遠的目標邁進。
科技部表示，LEAP計畫2017年開辦以來，已選送五屆共152名高階人才赴國外培訓，近期陸續有學員返國進入高科技業界工作或投入科技創業，為我國科技產業埋下創新的種子。
科技部產學司司長邱求慧表示，過去幾屆LEAP計畫的學長姊表現優秀，深受海外企業的肯定，返國後也進入科技產業擔任高管，或自行創業。他盼學員以「台灣代表隊」的心態自我期許，好好把握這個機會挑戰自我。
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