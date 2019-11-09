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台大海外教育展登場 管中閔：世界很大多去走走

2019-11-09 13:22聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

為擴大鼓勵學生出國交流，台灣大學海外教育展今年首度移到戶外舉辦。校長管中閔致詞表示，世界這麼大，鼓勵大家出去走一走。學校會盡最大的努力，也感謝校友們大力資助，提供更多希望出航獎學金名額，讓同學們有更多機會探索世界。

台大統計，校內平均每學年都有1200名以上的學生赴姊妹校當交換學生、攻讀雙聯學位計畫、海外短期研修等，出國交流人數是全台最多。台大每年11月配合校慶，舉辦一年一度的海外教育展，吸引超過1500人次參與。今年的展覽由26國104所姊妹校代表、來校交換學生，以及返國交換學生共同設攤，推廣姊妹校、交換就學資訊。

台大表示，除了展覽攤位，校方也在台大講堂（錢思亮紀念講堂）舉辦一系列海外教育計畫說明會，介紹交換學生計畫、雙聯學位計畫及海外暑期課程，並且邀請曾出國交換的同學到場，分享準備交換學生計畫訣竅、海外求學心路歷程等。

台大表示，英國文化協會、德國學術交流中心、法國在台協會、日本台灣交流協會、澳洲辦事處等駐台單位也受邀設攤，提供前往各國留學的第一手情報。

台灣大學海外教育展已舉辦12年，今年首度移師戶外舉辦，鼓勵學生出國交流。圖／台灣...
台灣大學海外教育展已舉辦12年，今年首度移師戶外舉辦，鼓勵學生出國交流。圖／台灣大學提供
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台大海外教育展今天在椰林大道展開，校長管中閔致詞表示，世界這麼大，鼓勵大家出去走...
台大海外教育展今天在椰林大道展開，校長管中閔致詞表示，世界這麼大，鼓勵大家出去走一走。圖／台灣大學提供
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台大交換學生出國

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