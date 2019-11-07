環球科大學名人講座 邀日本玉子燒名家授藝

2019-11-07 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／即時報導



環球科技大學觀光學院名人講座，昨邀請創立於1948年以玉子燒聞名的日本「玉八商店」第二代經營人長谷川雄一，到學校現場示範和指導學生，環球科大董事長許淑敏及師生也到場「習藝」，珍惜難得的機會。

環球科大觀光學院長丁一倫說，玉子燒的烹調是日本傳統美食，一般而言，是日式料理出菜順序的最後一道佳餚，製作過程看似簡單，但卻深富專業的技巧。

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講座特別邀請具有60年製作玉子燒經驗，也是常被日本電視台採訪的「玉子燒名人」的長谷川雄一，盼藉此展現技職教育的特色，培養學生成為專精技術的職人，更可以成為成功的企業經營者。

長谷川雄一表示，在日本熟練的師傅一次同時操作5個鍋，一小時可完成50個玉子燒成品，他這次特別攜帶具有歷史的銅鍋，傳承手作玉子燒的技藝，展現職人的敬業精神。

他也期勉同學們努力專一做一件事，做好它，能成為自己的專業，更有機會成就一項事業。

許淑敏說，環球科技大學觀光學院，以結合雲林在地特色為觀光主軸，培養學生技能專精並具有國際視野的務實致用人才為目標。