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大學生以2萬餘張骨牌 堆砌浮世繪大師「神奈川沖浪裏」

2019-11-06 12:44聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄大學工藝與創意設計學系1年級學生用創意向大師致敬，耗時2個月製作、推砌2萬餘張骨牌。「推倒儀式」讓觀眾驚呼連連，最後顯現出日本浮世繪畫家葛飾北齋畫作「神奈川沖浪裏（巨浪The Great Wave off Kanagawa）」。相關影片https://youtu.be/CUBOWLgcf-8。

高雄大學藝創系第2年舉辦骨牌設計活動，這是助理教授黃裕宸所授「基本造型構成（一）」課程內容之一。黃裕宸表示，點、線、面是學好設計的基本功，扎實基礎才能進行平面乃至立體創作，她秉持「設計課的前題先要好玩，才能吸引學生投入」精神，加上去年好評回響，因此延續這項理論結合互動趣味的活動。因為設計就是不斷突破，要比從前更進步、更創新，因此今年大一越級挑戰更高難度，總計使用2萬3000張骨牌，超越去年首屆1萬零800張骨牌排成的梵谷名畫「星夜」。

不同於一般的骨牌，創藝系的每張骨牌是由合成板裁切而成，全班學生分成9組，各負責1個區塊，總計產生9個區塊、9幅幾何圖案。當推倒骨牌，側面便呈現日本江戶時代浮世繪大師葛飾北齋名畫「神奈川沖浪裏」，靈感來自骨牌倒下產生的聲響與視覺效果，頗有呼應「驚濤拍岸，捲起千堆雪」意境。

高雄大學藝創系大三學生林哲瑋統籌這項活動，召集首屆參與的童秀祥、林姿頤、莊可馨、王柏棠、蕭嬡汶、林芯慈，傳授學弟妹製作技巧，經常反覆練習直到深夜。所有的辛苦都是為了推倒儀式這一刻，看到所有觀眾驚呼的表情，大家都覺得很值得。

2萬3000張骨牌推倒後，顯現的是浮世繪大師葛飾北齋畫作「神奈川沖浪裏（巨浪）」...
2萬3000張骨牌推倒後，顯現的是浮世繪大師葛飾北齋畫作「神奈川沖浪裏（巨浪）」。圖／高雄大學提供
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2萬3000張骨牌未推倒前，共排成9個區塊、9幅幾何圖案。圖／高雄大學提供
2萬3000張骨牌未推倒前，共排成9個區塊、9幅幾何圖案。圖／高雄大學提供
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