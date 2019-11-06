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影／沒錢跑美容院…教你做髮型 comb和brush的區別？

2019-11-06 15:22希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

想要幫頭髮做造型，但沒錢跑美容院，又太手殘不會編髮，該怎麼辦呢？那就不要錯過這支影片，5分鐘教妳用簡單的辮子、髮夾做出九種漂亮造型！

影片中提到要幫頭髮做造型時，首先就是要「梳」頭髮，但你有發現講者用的是 brush 而不是我們國高中時學過的 comb 嗎？所以這兩個字都是「梳」的意思嗎？有什麼差別呢？今天就跟著希平方一起認識一下吧！

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comb 的意思是？

首先，comb 可以是「名詞」或「動詞」，作為名詞的時候，comb 通常用來表示「扁梳」（參考圖），例如：

She ran the comb through her hair to untangle the knots.（她用扁梳把打結的頭髮梳開。）

也可以用來表示「（用扁梳）梳頭髮」的動作，例如：

He gave his hair a comb before hurrying out the door.（他匆匆出門前很快梳了一下頭髮。）

Comb 作為動詞時，則是「（用扁梳）梳頭髮」的意思，例如：

Her sister helped her comb and braid her hair.（她姊姊幫她梳頭、編辮子。）

She ran upstairs to comb her hair and put on some lipstick.（她跑上樓去梳頭髮並擦點口紅。）

She forgot to bring her pocket comb, so she combed her hair with her fingers.（她忘了帶她的口袋扁梳，所以用手指梳了梳她的頭髮。）

另外要注意的是，comb 這個字的 b 不發音，唸成 [kom]，可以參考字典看看這個字怎麼念喔！

brush 的意思是？

Brush 同樣也可以是「名詞」或「動詞」，作為名詞的時候，brush 可以用來表示「刷子、畫筆、髮刷...」等物品，和 comb 的區別是 brush 通常是指「非扁狀、有硬毛的梳子」（參考圖），例如：

I can’t find my brush, but it must be somewhere in the room.（我找不到我的髮梳，但它肯定在房間裡的某處。）

也可以用來表示「（用髮梳）梳頭髮」的動作，例如：

She gave her hair a quick brush before parting it.（她把頭髮分邊之前，很快梳了一下頭髮。）

Brush 作為動詞時，則是「（用髮梳）梳頭髮」的意思，例如：

She brushed her hair back and put it into a high ponytail with a black ribbon.（她將頭髮往後梳，並用黑色髮帶綁了個高馬尾。）

This video teaches you how to brush out tangles without pain.（這部影片教你如何將打結的頭髮梳開而不扯痛頭髮。）

看完今天的專欄後，comb 跟 brush 之間的差別你都學會了嗎？下次再要描述「梳頭髮」時，記得先思考一下用哪個詞會比較精確喔！

1. 各種髮型英文報你知

2. 【NG 英文】『我剪頭髮了』英文不能說 I cut my hair？！

3. 三分鐘影片教你剪髮相關單字

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

希平方剪髮髮型

希平方

讓所有想學好英文的人能夠利用網路上豐富又有趣的影片資源，一起輕鬆愉快學英文。

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