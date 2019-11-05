燭龍在天 台灣高中生發現海王星外太陽系天體

2019-11-05 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



由中央大學主導參加的國際「泛星計畫」，利用泛星望遠鏡取得的第一手影像，尋找未知天體。2014年中興大學附屬高中學生分析泛星計畫的影像，發現了一顆比海王星還遙遠的小行星，這是全球首次由高中生發現海王星之外的太陽系天體。這顆小行星大小約200公里，距離太陽平均是地球與太陽距離的56倍（56個天文單位），比海王星甚至冥王星更遠。

中央大學表示，這種新型態的小行星，不同於一般位於火星與木星之間的小行星，國際天文學聯合會 （IAU） 經過冗長討論才決定命名規則，當年參與的高中生，現在已經快要大學畢業。小行星發現之後，經過多年驗證軌道與命名討論，位於巴黎的國際天文學聯盟 （IAU） 終於在2018年給予永久編號，並於近日正式接受興大附中學生投票命名該天體為「燭龍」（2014 GE45 = 472235 Zhulong “Torch Dragon”）。

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「燭龍」是山海經當中的紅色妖神，人面蛇身，張閉眼控制了日夜，吸吐氣則控制了冬夏，發出火焰照亮了九幽重暗。

當年參與的學生何艾玲，現就讀台大地質系四年級，仍忘不了當年在螢幕上尋找移動星點的辛苦，以及與同學討論的樂趣，很高興貢獻了這個世界第一的發現指，也希望之後能夠繼續類似的學術研究，再續小行星緣。

指導老師、中興大學附屬高中教師林士超說，研究位於海王星軌道之外的這些小天體，也稱為古柏帶天體，有助於研究太陽系的形成與演化。他清楚記得這顆小行星剛被發現時因為位置變化很慢，有可能是因為往地球直直而來，而被誤認為近地小行星，但經過後續觀測，才證實是位在海王星軌道之外的遙遠太陽天體。