中山創新創業基金1億 首案補助校友團隊「起家」500萬

2019-11-05 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



中山大學培育創新創業人才，力挺校友和學生創業做頭家。校長鄭英耀今天將500萬元支票，頒給第一個獲得「中山創新創業基金」補助的校友創業團隊「起家」，他表示，中山除鼓勵學生培養創意、創新及創業知能，更用具體行動展現支持決心，「大學是萌芽創業團隊的教育導師，陪伴校友與師生邁向實戰的第一哩路！」

根據「全球創業精神暨發展機構」2018年度評比結果，在世界137個國家中，台灣位居全球第18名，名列亞太地區第3，整體表現領先主要競爭對手如日本、韓國、新加坡及中國大陸等，凸顯台灣在創業發展上具潛力。鄭英耀指出，學校透過學界、產業及創投組織共同組成「中山一億創新基金投資委員會」，針對不同創業發展階段、師生與校友所衍生的新事業體進行市場潛力評估，再由學校投資入股，給予每個團隊最高上限1000萬元的營運補助，讓校園裡的原生創意能夠不受資金限制，自由綻放嶄新價值。

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第一個獲得中山補助的團隊「起家」，主攻台灣小資裝潢市場，創建「找裝潢」App，透過媒合平台，提供使用者丈量、估價、簽約、施作、驗收等諮詢服務。「起家」創辦人李信成是中山大學海工系在職碩專班校友，他表示，在學時跟隨薛憲文教授投入地理資訊系統（GIS）研究，並跨域修習資管系講座教授梁定澎開設的「電子商務」，及企管系教授趙平宜的「創業管理」等相關課程。

李信成畢業後投入資訊業，發現幾乎每人都曾有找裝潢師傅的經驗，不過，在過程中因資訊不足、價錢、專業度無從比較，導致困難重重，因而有了打造「找師傅」App的創新想法。希望為使用者解決無法即時找到室內設計師和統包師傅，及無法從網路大量業配廣告文中找到真正專業師傅的問題。