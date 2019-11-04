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東海大學建築系吳昰賢 獲「亞洲建築新人戰」銀獎

2019-11-04 21:00聯合報 記者陳秋雲／即時報導

第8屆「ACARA亞洲建築新人戰」有12國22名選手與賽，台灣代表東海大學建築系大三學生吳昰賢摘銀，與首奬僅一票之差。

亞洲建築新人戰（Asian Contest of Architectural Rookie’s Award)為促進亞洲地區各個國家間建築教育文化的交流與合作，每年舉辦的聯合建築設計競賽。

今年在日本東京決賽，共有日本、韓國、越南、中國、台灣、新加坡、印尼、寮國、緬甸、泰國、柬埔寨、印度等12個國家丶22位選手代表各國參賽，評審包含五個國家的建築教授與建築師。

本屆由日本知名建築師團紀彥出題，設計主題為「人與自然的共生」希望探究亞洲各地區固有獨特的自然環境與歷史。

東海大學建築系吳昰賢由盧澤彥老師指導，以作品「Aboriginal Space」(原生空間)回應命題，9月底參加台灣地區代表選拔賽，取得參賽權。

隨後由建築系王銘顯老師帶隊，前往日本東京決賽，全程以英文簡報丶回答評審，最終以空間設計語言的獨創性，贏得國際評審團的青睞獲獎。

吳昰賢表示，與亞洲各地優秀同伴們互動交流，是非常難得的學習體驗，他感謝建築系師長一路以來的悉心指導與協助，東海建築系高標準要求與紮實訓練，讓自己有機會站上國際舞台發光。

東海大學建築系大三學生吳昰賢在亞洲建築新人戰摘銀。圖/東海大學提供
東海大學建築系大三學生吳昰賢在亞洲建築新人戰摘銀。圖/東海大學提供
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