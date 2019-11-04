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影／漢翔和成大團隊研發散熱系統 在美隨火箭升空

2019-11-04 13:52聯合報 記者游振昇／台中即時報導

歷史一刻，美東時間前天早上9點59分，成大校長蘇慧貞和楊毅教授、漢翔公司馬萬鈞總經理及漢翔公司工作團隊共同見證丁肇中院士阿爾法磁譜儀（AMS-02 ）外接散熱系統（UTTPS)成功發射，這次發射在美國維吉尼亞州NASA 瓦勒普斯島火箭發射站舉行，由諾斯洛普公司Antares 帶貨火箭攜帶送往國際太空站。

外接散熱系統有台灣、美國、中國、德國與義大利等6國團隊參與，成功大學和漢翔公司獲邀見證此歷史性的一刻，前天順利升空。

漢翔公司在2006起參加丁肇中院士阿爾法磁譜儀計畫，負責架設在國際太空站上的高能物理實驗設備的熱控系統。有鑒於阿爾法磁譜儀探測器在國際太空站上已運行8年，團隊決定製作一個新型的外接散熱系統，將其外加在國際太空站AMS-02探測器上，讓實驗室可以持續運行至2028年，收集更多宇宙射線來解答宇宙大爆炸的奧祕。

台灣團隊單位包括成大、漢翔公司、中研院與中科院，成大負責計畫統合，漢翔公司則負責外接散熱系統結構製造與可行性分析。

漢翔公司和成大團隊研的散熱系統，前天在美國隨火箭升空。圖／漢翔公司提供
漢翔公司和成大團隊研的散熱系統，前天在美國隨火箭升空。圖／漢翔公司提供
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太空成大院士

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