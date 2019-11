影/身體出現毛病時 醫:不要只相信Google!

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

身體出現毛病的時候,你都會先做什麼呢?直接去找醫生?還是上網查查自己的症狀呢?這位醫生唱出他真心的建言:生病的時候,不要用 Google 的!

看影片時,你有沒有發現影片中出現 symptom 和 sign 這兩個字?

剛好前幾天也有 攻其不背 的學員問到:「symptom 和 sign 在字典中都有「徵兆」的意思,差別在哪裡呢?」

今天我們就一起來搞清楚這兩個字到底該怎麼用吧!

symptom 的用法

Symptom 這個字只能當「名詞」,聽起來比 sign 正式,通常用在「負面」的情況,尤其是指生病的徵兆,有時也可以用來表示壞事發生的前兆。舉例:

When I get a cold, the first symptom is usually a sore throat.(我感冒時,第一個症狀通常是喉嚨痛。)

It seems that you have all the classic symptoms of the flu. I think it’s better for you to take the afternoon off and go to the doctor as soon as possible.(你似乎有所有流感的典型症狀。我覺得你還是下午請假盡快去看醫生比較好。)

The recent protests are considered a symptom of dissatisfaction with the government.(最近的抗議行動被視為對政府不滿的徵兆。)

sign 的用法

Sign 這個字可以當「名詞」和「動詞」。

當「名詞」時,原本是「符號記號、指示牌、手勢、示意的動作」等等的意思,可以引申為事情發生的「徵兆、跡象」,用在「正面或負面」的情況。舉例:

I saw him eating more this morning, which is a good sign that he is gradually recovering.(我看到他今天早上吃比較多,是他正在漸漸康復的好兆頭。)

Amy’s teacher told me she has shown signs of improvement in the past few weeks.(Amy 的老師告訴我她在過去幾星期有進步的跡象。)

Is it a bad sign that a job interview is very short?(工作面試很短是不好的徵兆嗎?)

Sign 當「動詞」時,則常有「簽名」的意思。舉例:

Could you please sign here?(可以請您在這裡簽名嗎?)

相信你下次再看到 symptom 和 sign,就不會困惑囉!

