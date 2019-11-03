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限時遛狗、不得擾民、積分扣點…在陸養狗比養車還難

清大教授研究「大學社會責任」 建議應內化成文化

2019-11-03 10:46聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

近年教育部大張旗鼓推動大學社會責任（USR）目標，強調大學與在地社區的鏈結，讓大學接地氣、通民意，不再只是重視SCI、SSCI的學術論文研究。清華大學人文社會學院副院長王俊秀研究國內外USR十多年發現，很多大學把USR視為搶計畫、爭經費的手段，甚至只是短期任務，結果只看到USR的學術庸俗化，卻看不見社區公共知識的提升，因此集結多年心血，出版《大學抓地了沒？》一書，分享國內外大學USR成果。

王俊秀表示，大學是知識博物館，市鎮更是一本打開的課本，甚至是社會實驗室，他認為，大學對社會貢獻應該內化為文化，而不是計畫。他舉例英國大學的co-op合作社是善用市場、方便社區、大學賺錢、創造就業的實作，並有「合作社聯盟」，包含24個食物co-op、4個住屋、2個自行車、1個資源回收，其中24個食物co-op由多個小規模食材供應者提供，類似農夫市集，像諾丁翰大學在學校舊穀倉的一角固定於每周二、四販售；牛津大學則是網路預購合作社、劍橋大學連結在地有機農場每周開放預購。

而日本的大學靠創意的校園紀念品賺錢，並以「大學良品」自居，像京都大學有「總長咖哩包」、鹿兒島大學結合歷史地名與西鄉隆盛愛犬的名字，成為燒酒的名稱；秋田大學除了與在地酒莊合作，還讓學生接受農家指導，種植蘿蔔，製成蘿蔔乾等；帶廣畜產大學將「畜大牛奶」供應給北海道生協。

除了這些生活面的聯盟，日本還有「防災聯盟」，2011年東日本震災時大學也提供馳援，像石卷專修大學成立災害志工中心、東北福祉大學設災害救援本部、岩手縣立大學設災害復興支援中心，並以全日本的大學生志工為對象，持續發行通訊等，岩手大學還在三陸沿岸的災區設立大學衛星辦公室協助生活與產業復興；東北大學因此設立災害科學研究所、福島大學成立災害復興研究所與未來研究中心，致力於災後復興與未來防災，讓大學也可以發揮社會責任與關懷社區功能。

清華大學人文社會學院副院長王俊秀研究國內外USR多年，他認為，大學對社會貢獻應該...
清華大學人文社會學院副院長王俊秀研究國內外USR多年，他認為，大學對社會貢獻應該內化為文化，而不是計畫。記者張雅婷／攝影
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清華大學人文社會學院副院長王俊秀研究國內外USR多年，他認為，大學對社會貢獻應該...
清華大學人文社會學院副院長王俊秀研究國內外USR多年，他認為，大學對社會貢獻應該內化為文化，而不是計畫。記者張雅婷／攝影
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