清大教授研究「大學社會責任」 建議應內化成文化

2019-11-03 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



近年教育部大張旗鼓推動大學社會責任（USR）目標，強調大學與在地社區的鏈結，讓大學接地氣、通民意，不再只是重視SCI、SSCI的學術論文研究。清華大學人文社會學院副院長王俊秀研究國內外USR十多年發現，很多大學把USR視為搶計畫、爭經費的手段，甚至只是短期任務，結果只看到USR的學術庸俗化，卻看不見社區公共知識的提升，因此集結多年心血，出版《大學抓地了沒？》一書，分享國內外大學USR成果。

王俊秀表示，大學是知識博物館，市鎮更是一本打開的課本，甚至是社會實驗室，他認為，大學對社會貢獻應該內化為文化，而不是計畫。他舉例英國大學的co-op合作社是善用市場、方便社區、大學賺錢、創造就業的實作，並有「合作社聯盟」，包含24個食物co-op、4個住屋、2個自行車、1個資源回收，其中24個食物co-op由多個小規模食材供應者提供，類似農夫市集，像諾丁翰大學在學校舊穀倉的一角固定於每周二、四販售；牛津大學則是網路預購合作社、劍橋大學連結在地有機農場每周開放預購。

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而日本的大學靠創意的校園紀念品賺錢，並以「大學良品」自居，像京都大學有「總長咖哩包」、鹿兒島大學結合歷史地名與西鄉隆盛愛犬的名字，成為燒酒的名稱；秋田大學除了與在地酒莊合作，還讓學生接受農家指導，種植蘿蔔，製成蘿蔔乾等；帶廣畜產大學將「畜大牛奶」供應給北海道生協。