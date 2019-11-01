日本這大學把「鮪魚梗」用好用滿 讓包正豪聽講不想睡
日本跟台灣一樣面臨少子化危機，但是，位於關西的近畿大學卻演出一場近乎奇蹟式的逆轉勝。從2014年開始連續6年超越東京大學等一流大學，報考人數日本第一；近畿大學總務部長世耕石弘，昨天在淡江大學進行專題演講，讓淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪大讚，「我通常對演講很感冒，大部分的專業演講都讓我昏昏欲睡，但今日，我從頭到尾都興致盎然。」
包正豪在臉書說，如果以為世耕石宏部長只是一個很會宣傳行銷的人，然後近畿大學只靠廣告就成為全日本最多人報考的學校，那就太膚淺了。近畿大學的成功，在於真的「有貨」，找出自己的研究/教學強項，然後運用強大創新的議題設定能力，把每件別人覺得和「廣告行銷」無關的研究成果/教學創新/行政支援，都轉化成為討論議題，成為新聞媒體和社群網站的報導焦點，形塑出近畿大學的特色。
包正豪表示，世耕部長的創意發想團隊，不受既有窠臼限制，大膽地告訴校內教師「讓專業的來」。同時引進技術本位的廣告設計公司，把創意轉化成為一支支宣傳視頻，再用這些「反骨宣傳」來吸引媒體的反覆報導，擴大宣傳效果。但核心基礎依然是研究/教學。
包正豪表示，黑鮪魚的人工培育養殖，世界第一，以這個生物技術為基底，擴散到其他層面，這是近畿的核心策略基礎。然後微型無人機和複製猛獁象，也是重點培育發展對象。好酒也怕巷子深，但想賣，得先有好酒，是一樣的道理。
今天，世耕石宏則是與淡江大學一級主管及單位秘書進行演講。包正豪說，近畿大學被稱之為「鮪魚大學」，聽起來很戲謔，但世耕部長把這個梗用好用滿，成功地把鮪魚完全養殖這個純學術成就，變成近畿大學行銷主軸，讓媒體自己來追逐近畿大學的一舉一動。
包正豪表示，近畿大學一年的預算規模是1356億日圓，水產（鮪魚）養殖的獲利，不到2％，而廣告文宣的預算則是1％左右。但世耕總長認為，這兩筆投資的回報是遠遠超過3％預算所不能達到的。
包正豪表示，近畿大學推動國際化的策略，其實和淡江大學蘭陽校園頗為類似，都是英語教學和海外留學一年，但近畿大學的國際學部還有一項「小班制教學」。我可以理解前二者，但小班制教學和國際化的關係，我還沒有搞清楚，也很可惜沒有時間和世耕部長多談。最後一個心得是：數字很重要，宣傳很好用。
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