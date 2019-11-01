日本這大學把「鮪魚梗」用好用滿 讓包正豪聽講不想睡

2019-11-01 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



日本跟台灣一樣面臨少子化危機，但是，位於關西的近畿大學卻演出一場近乎奇蹟式的逆轉勝。從2014年開始連續6年超越東京大學等一流大學，報考人數日本第一；近畿大學總務部長世耕石弘，昨天在淡江大學進行專題演講，讓淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪大讚，「我通常對演講很感冒，大部分的專業演講都讓我昏昏欲睡，但今日，我從頭到尾都興致盎然。」

包正豪在臉書說，如果以為世耕石宏部長只是一個很會宣傳行銷的人，然後近畿大學只靠廣告就成為全日本最多人報考的學校，那就太膚淺了。近畿大學的成功，在於真的「有貨」，找出自己的研究/教學強項，然後運用強大創新的議題設定能力，把每件別人覺得和「廣告行銷」無關的研究成果/教學創新/行政支援，都轉化成為討論議題，成為新聞媒體和社群網站的報導焦點，形塑出近畿大學的特色。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

包正豪表示，世耕部長的創意發想團隊，不受既有窠臼限制，大膽地告訴校內教師「讓專業的來」。同時引進技術本位的廣告設計公司，把創意轉化成為一支支宣傳視頻，再用這些「反骨宣傳」來吸引媒體的反覆報導，擴大宣傳效果。但核心基礎依然是研究/教學。

包正豪表示，黑鮪魚的人工培育養殖，世界第一，以這個生物技術為基底，擴散到其他層面，這是近畿的核心策略基礎。然後微型無人機和複製猛獁象，也是重點培育發展對象。好酒也怕巷子深，但想賣，得先有好酒，是一樣的道理。

今天，世耕石宏則是與淡江大學一級主管及單位秘書進行演講。包正豪說，近畿大學被稱之為「鮪魚大學」，聽起來很戲謔，但世耕部長把這個梗用好用滿，成功地把鮪魚完全養殖這個純學術成就，變成近畿大學行銷主軸，讓媒體自己來追逐近畿大學的一舉一動。

包正豪表示，近畿大學一年的預算規模是1356億日圓，水產（鮪魚）養殖的獲利，不到2％，而廣告文宣的預算則是1％左右。但世耕總長認為，這兩筆投資的回報是遠遠超過3％預算所不能達到的。