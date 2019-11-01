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日本這大學把「鮪魚梗」用好用滿 讓包正豪聽講不想睡

2019-11-01 15:11聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

日本跟台灣一樣面臨少子化危機，但是，位於關西的近畿大學卻演出一場近乎奇蹟式的逆轉勝。從2014年開始連續6年超越東京大學等一流大學，報考人數日本第一；近畿大學總務部長世耕石弘，昨天在淡江大學進行專題演講，讓淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪大讚，「我通常對演講很感冒，大部分的專業演講都讓我昏昏欲睡，但今日，我從頭到尾都興致盎然。」

包正豪在臉書說，如果以為世耕石宏部長只是一個很會宣傳行銷的人，然後近畿大學只靠廣告就成為全日本最多人報考的學校，那就太膚淺了。近畿大學的成功，在於真的「有貨」，找出自己的研究/教學強項，然後運用強大創新的議題設定能力，把每件別人覺得和「廣告行銷」無關的研究成果/教學創新/行政支援，都轉化成為討論議題，成為新聞媒體和社群網站的報導焦點，形塑出近畿大學的特色。

包正豪表示，世耕部長的創意發想團隊，不受既有窠臼限制，大膽地告訴校內教師「讓專業的來」。同時引進技術本位的廣告設計公司，把創意轉化成為一支支宣傳視頻，再用這些「反骨宣傳」來吸引媒體的反覆報導，擴大宣傳效果。但核心基礎依然是研究/教學。

包正豪表示，黑鮪魚的人工培育養殖，世界第一，以這個生物技術為基底，擴散到其他層面，這是近畿的核心策略基礎。然後微型無人機和複製猛獁象，也是重點培育發展對象。好酒也怕巷子深，但想賣，得先有好酒，是一樣的道理。

今天，世耕石宏則是與淡江大學一級主管及單位秘書進行演講。包正豪說，近畿大學被稱之為「鮪魚大學」，聽起來很戲謔，但世耕部長把這個梗用好用滿，成功地把鮪魚完全養殖這個純學術成就，變成近畿大學行銷主軸，讓媒體自己來追逐近畿大學的一舉一動。

包正豪表示，近畿大學一年的預算規模是1356億日圓，水產（鮪魚）養殖的獲利，不到2％，而廣告文宣的預算則是1％左右。但世耕總長認為，這兩筆投資的回報是遠遠超過3％預算所不能達到的。

包正豪表示，近畿大學推動國際化的策略，其實和淡江大學蘭陽校園頗為類似，都是英語教學和海外留學一年，但近畿大學的國際學部還有一項「小班制教學」。我可以理解前二者，但小班制教學和國際化的關係，我還沒有搞清楚，也很可惜沒有時間和世耕部長多談。最後一個心得是：數字很重要，宣傳很好用。

跟台灣一樣面臨少子化危機的日本，位於關西的近畿大學從2014年開始連續6年報考人...
跟台灣一樣面臨少子化危機的日本，位於關西的近畿大學從2014年開始連續6年報考人數日本第一幕後推手近畿大學總務部長世耕石弘將於淡江大學專題演講。圖為日本橫濱街頭。法新社
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