留學優勢多 歐洲教育展深度掌握

2019-10-31 11:03 聯合線上／ 鄭嘉蕙



教育品質高、生活環境佳、重視實務課程，讓留學歐洲日漸受到臺灣學生的青睞，2019年歐洲教育展10月26日登場，湧入相當多的學生及家長，希望在全臺最大、唯一歐洲官方舉辦的教育展中多方了解學校，挑選適合自己的國家、學程，透過留學對歐洲文化做深度認識，適才適性找到深造方向、完成人生夢想。

全臺最大、唯一歐洲官方舉辦的2019年歐洲教育展，吸引相當多的學生及家長到場了解留歐資訊。圖／歐洲教育展 提供 分享 facebook

由英國文化協會、法國在臺協會及法國教育中心、德國學術交流資訊中心合作主辦的第18屆2019歐洲教育展(European Education Fair Taiwan, EEFT) 10月26日、27日在臺北世貿三館盛大登場，來自歐洲10個國家、超過120所頂尖大專院校、研究所大陣仗進駐。

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歐洲是現代高等教育的發源地，也是世界最大、聯繫合作緊密的高等教育地區，完整的學程設計、重視實務經驗的課程吸引越來越多臺灣學生深造。根據教育部統計，臺灣海外留學人數當中，歐洲是成長最快速的區域，目前有一萬多名臺灣學生在歐洲求學，人數已經超越紐澳、成為美國之外第二大選擇。

歐洲教育展參展學校領域相當廣泛，從綜合性研究型大學、理工大學，到商管學院、廚藝學校、藝術設計學院…皆為國際知名學府。展覽中除了展現特色之外，學生們在現場可以和校方代表面談，針對各國教育制度，各校課程、學制及申請流程、校區環境、獎學金機會，簽證、實習制度…等現況，非常有效率地雙向溝通，一站全覽的特色已經成為留學歐洲的學生第一步。

法國菁英體制配套完善法國在台協會主任 Jean-François Casabonne-Masonnave表示，法國優秀的菁英系統吸引來自世界各國優秀的留學生，重視產學接軌的實務課程、重視國際化的開放態度，有高達1,328個英語授課的學程，大大打破語言障礙。這回歐洲教育展結集了34所知名高等院校共襄盛舉，除了五所綜合大學外，更有以菁英教育著稱的理工學院與商管學院，和培養各種專業人才為目標的藝術設計類學校、飯店管理及餐飲學校等。

法國在台協會主任Mr.Jean-François Casabonne-Masonnave、法國教育中心曾馨弘代表認為，法國菁英系統是吸引國際學生的主因。圖／歐洲教育展 提供 分享 facebook

AICP巴黎國際剪裁學院校長Jean-Philippe Vauclair非常重視目前在校的20多位臺灣學生，他提醒嚮往法國時尚設計學程的學生要打好基本功，打版、製版基礎相當重要，通過嚴格的基本訓練，以及知名品牌的建教合作，讓AICP畢業生成為業界成為炙手可熱的人才，稱AICP為時尚幕後推手、裁縫師的秘密相當恰當。

英國簽證友善引人目光英國文化協會國際教育長徐薇芝強調，攻讀碩士只需一年是前往英國深造極大的吸引力，再加上2019年9月英國政府剛剛宣布針對留英畢業生最新簽證措施：109學年度起，入讀英國大學學士或碩博士學位課程的國際學生，畢業後將額外給予兩年簽證，是在當地尋找工作機會的大利多。歐洲教育展邀請到包含倫敦帝國學院、華威大學、伯明翰大學及倫敦藝術大學…等頂尖大學，非常吸引學生的目光。

英國文化協會國際教育長徐薇芝認為，英國學程設計完善是赴歐留學一大利多。圖／歐洲教育展 提供 分享 facebook

德國課程專業具國際觀「治安好、學術水平高，是留學德國最大的吸引力。」德國學術交流資訊中心DAAD主任金郁夫 (Josef Goldberger) 表示，2018年有2,237名台灣學生赴德國留學，今年歐洲教育展的參展學校數更是創歷年新高，德國知名的TU9理工大學聯盟就有五所學校參展。德國老牌理工科大學TU Darmstadt達姆施塔特工業大學非常重視臺灣學生，駐臺辦公室主任Claudia Finner表示，臺灣學生理工基礎佳，赴德留學大多很用功，順利畢業的比例極高。

德國學術交流資訊中心金郁夫主任(右)與達姆施塔特工業大學駐臺辦公室主任Claudia Finner(左)。圖／歐洲教育展 提供 分享 facebook

歐洲教育展承辦單位臺灣歐洲教育推廣協會為推廣歐洲高等教育，鼓勵臺灣學士畢業生赴歐洲進修提供歐洲留學獎學金，2019年共獎助五名學生前往歐洲攻讀碩士，通過甄選每名獲獎學金新台幣十萬元，相關資訊可上網查詢：www.eef-taiwan.org.tw。