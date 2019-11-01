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台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

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影／求職英文 面試官最討厭遇到這八種人

2019-11-01 15:34希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

面試官最討厭遇到哪種人呢？自以為是的？廢話太多的？一起來看影片笑一下吧！記得面試的時候不要變成這八種人喔！

說到面試，許多面試者在衡量要不要加入一間公司時，除了工作內容外，也會考慮到薪資、福利、工時、公司文化等，但你知道該如何開口詢問嗎？今天就跟著希平方一起看看可以怎麼說吧！

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詢問薪水

面試時，我們經常會等待面試官主動詢問薪水，但如果面試過程中一直沒有提起，該如何開口詢問呢？以下有幾個表達法可以參考：

● What’s the starting salary?（請問起薪是多少呢？）

● How much does this job pay per hour?（請問這份工作的時薪是多少呢？）

● What is the pay range for the marketing sales job?（請問行銷業務這份工作的薪資範圍是？）

→ 底線處可以替換成其他職位

● I’m looking for jobs near the $40K mark. Is that in line with your budget?（我希望找年薪接近四萬美元的工作。這符合你們的預算嗎？）

※ 那要注意，美國人在談薪水時，通常是以「年薪」或「時薪」為單位去談，而不常用「月薪」去談喔！

詢問福利

除了薪水之外，像是獎金、休假等其他福利也是許多人求職時的重要考量。我們可以這樣詢問：

● How many days of vacation are offered?（請問有多少天休假？）

● I’d like to know more about the compensation package for this position.（我想知道更多與這個職位有關的薪酬待遇。）

● Could you tell me more about the benefits package that’s being offered for this role?（可以告訴我更多關於這個職位提供的福利待遇嗎？）

※ 英文常會用 compensation 跟 benefits 這兩個字來談論福利，但兩者還是有些區別的喔！compensation 通常是指跟「金錢相關」的薪酬，包括薪水、獎金...等，而 benefits 則包括像是休假、公司供餐...等的其他福利。

詢問工時、工作環境

許多人求職時也很在意工時、工作狀況、工作環境，像是否要在假日工作、是否要出差、公司文化如何等等。想探聽的話可以這麼問：

● How many hours a week does someone in this job typically work?（這個職位的人每週通常工作幾個小時？）

● Do we have to work on weekends?（我們會需要在假日工作嗎？）

● Do we have to take work home?（我們會需要把工作帶回家做嗎？）

● Would this position involve much travel?（這個職位會經常需要出差嗎？）

● Can you tell me about the company culture?（可以告訴我這間公司的文化嗎？）

看完今天的專欄，相信日後如果需要開口詢問薪資、公司福利等的時候就知道該怎麼開口囉！但要記得：找對時機非常重要，事前也要做足功課喔！

延伸閱讀

1. 【求職英文】自我介紹３大題型，英文面試不再卡卡！

2. 面試五句英文神回覆，讓面試官對你印象深刻！

3. 『請介紹自己』面試這一題，頂尖人才這樣答

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面試薪水

希平方

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