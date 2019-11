影/求職英文 面試官最討厭遇到這八種人

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

面試官最討厭遇到哪種人呢?自以為是的?廢話太多的?一起來看影片笑一下吧!記得面試的時候不要變成這八種人喔!

說到面試,許多面試者在衡量要不要加入一間公司時,除了工作內容外,也會考慮到薪資、福利、工時、公司文化等,但你知道該如何開口詢問嗎?今天就跟著希平方一起看看可以怎麼說吧!

詢問薪水

面試時,我們經常會等待面試官主動詢問薪水,但如果面試過程中一直沒有提起,該如何開口詢問呢?以下有幾個表達法可以參考:

● What’s the starting salary?(請問起薪是多少呢?)

● How much does this job pay per hour?(請問這份工作的時薪是多少呢?)

● What is the pay range for the marketing sales job?(請問行銷業務這份工作的薪資範圍是?)

→ 底線處可以替換成其他職位

● I’m looking for jobs near the $40K mark. Is that in line with your budget?(我希望找年薪接近四萬美元的工作。這符合你們的預算嗎?)

※ 那要注意,美國人在談薪水時,通常是以「年薪」或「時薪」為單位去談,而不常用「月薪」去談喔!

詢問福利

除了薪水之外,像是獎金、休假等其他福利也是許多人求職時的重要考量。我們可以這樣詢問:

● How many days of vacation are offered?(請問有多少天休假?)

● I’d like to know more about the compensation package for this position.(我想知道更多與這個職位有關的薪酬待遇。)

● Could you tell me more about the benefits package that’s being offered for this role?(可以告訴我更多關於這個職位提供的福利待遇嗎?)

※ 英文常會用 compensation 跟 benefits 這兩個字來談論福利,但兩者還是有些區別的喔!compensation 通常是指跟「金錢相關」的薪酬,包括薪水、獎金...等,而 benefits 則包括像是休假、公司供餐...等的其他福利。

詢問工時、工作環境

許多人求職時也很在意工時、工作狀況、工作環境,像是否要在假日工作、是否要出差、公司文化如何等等。想探聽的話可以這麼問:

● How many hours a week does someone in this job typically work?(這個職位的人每週通常工作幾個小時?)

● Do we have to work on weekends?(我們會需要在假日工作嗎?)

● Do we have to take work home?(我們會需要把工作帶回家做嗎?)

● Would this position involve much travel?(這個職位會經常需要出差嗎?)

● Can you tell me about the company culture?(可以告訴我這間公司的文化嗎?)

看完今天的專欄,相信日後如果需要開口詢問薪資、公司福利等的時候就知道該怎麼開口囉!但要記得:找對時機非常重要,事前也要做足功課喔!

