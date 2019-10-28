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清大「三便士歌劇」跨院演出首登場 即日起免費索票

2019-10-28 11:32聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

國立清華大學與竹教大合校後，首度推出大型類音樂劇「三便士歌劇」，由主修聲樂的音樂系學生擔綱主要角色，還透過全校海選，找到多位會演又會唱的人社院、化學系等學生參演，11月1日晚上7時在大禮堂演出，將帶領觀眾穿越時空，回到19世紀的倫敦，欣賞一齣諷刺資本主義的荒誕喜劇，即日起開放民眾免費索票。

三便士歌劇改編自音樂劇的始祖、2百多年前紅遍一時的英國「乞丐歌劇」，1928年在德國首演即造成轟動，並號稱只要3毛錢就可以進劇院看戲，故名「三便士」。劇情講述乞丐頭子品錢開了一家專營乞丐事業的公司，掌控了整個倫敦的乞丐市場，但他的女兒卻愛上了惡名昭彰的強盗頭子麥基，並不顧父母反對，與麥基私訂終身。全劇看似熱鬧歡樂，其實暗諷資本主義及上流社會的社交文化。

負責策畫的清華大學音樂系主任張芳宇表示，為了讓更多對音樂劇有興趣的跨領域學生參演，今年5月就在校內舉辦海選；這次台前幕後參與的34位學生來自12個系所，包括數學系、外語系、動機系等，學生翻譯成中文演出，還加入了許多現代元素及嘲諷時事的黑色幽默，他們的表現令專業評審眼晴一亮，相信也能贏得觀眾的肯定。

其中，人社院學士班大三生陳星宇熱愛戲劇表演，曾參與過戲劇社的演出，也曾是國標舞社長。她說，這次演出最大的挑戰在開口唱歌，經過這幾個月的排練洗禮，她克服恐懼，也更放得開，並決定在未來朝戲劇之路發展。張芳宇表示，「她一開口，我們就認為警察局長養女露西的角色非她莫屬，真的非常有天份」。

化學系大二生鄭仕瑋在劇中飾演強盗頭子手下嘍囉肌羅，逗趣喜感的演出讓他成為劇組的開心果，鄭仕瑋說，參與大型演出的經驗，對他的口語表達有很大幫助，「至少上台報告時不像以前那樣發抖了，能夠清晰表達想法，也多了一點自信」。

主修聲樂的音樂系學生陳炫妊表示，以往她都以美聲的唱法表演，但參演類音樂劇讓她有機會學習現代流行的歌唱方式。且她這次飾演的是情緒化又瘋癲的乞丐頭子夫人，角色性格跟她本人個性可說是天差地遠，她得花更多時間揣摩，但也因此發掘了自己的表演潛力。

「穿越時空的魔法-三便士歌劇」將於11月1日晚上7時在清華大學大禮堂演出，即日起開放民眾免費索票。索票地點在清華大學校本部第二綜合大樓1樓藝術中心(電話:03-5162222)及南大校區音樂系辦公室(電話:03-5715131轉73104)。

清華大學結合音樂系及跨領域學生，共同演出大型類音樂劇。圖／清大提供
清華大學結合音樂系及跨領域學生，共同演出大型類音樂劇。圖／清大提供
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清華大學學生投入「穿越時空的魔法-三便士」演出，巧妙詮釋劇中角色。圖／清大提供
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清華大學音樂劇倫敦
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