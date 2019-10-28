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河南為何把吃土當時尚？明明當年饑荒吃死一堆人…

全球最佳大學排名 中央大學躍居台灣第三

2019-10-28 10:35聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

根據「美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）」公布的2020年全球最佳大學排名，中央大學一舉躍升至全國第三名，超越成大和交大，僅次台大和清大。其中在國際合作指標排名，更連續六年蟬聯全國第一。中央大學校長周景揚表示，中大獲得教育部高教深耕計畫經費補助，比台成清交四個學校少很多，但排名還能向前挺進，超越成大和交大，十分不易。

中央大學表示，「美國新聞與世界報導」為全球三大高等教育排名指標之一，具一定公信力及參考價值，為美國高中師生選校的重要依據。全球最佳大學排行榜涵蓋了全球前1500所大學，分布在81個國家，以13項衡量全球性研究績效的指標和權重來計算排名，特別著重在學校的學術研究和整體聲譽。

中央大學已連續五年穩居全國第四，今年再突破躍進，首度躋身全國前三名。中央大學校長周景揚表示，中大獲得教育部高教深耕計畫經費補助，比台成清交四個學校少很多，但排名還能向前挺進，超越成大和交大，十分不易。中大能「在有限資源，創造無限可能」，這都要歸功全體教職員生的齊心協力、一步一腳印，以及全球合作夥伴的資源鏈結。

中大表示，該校近年來無論在招生或學術上，都有亮麗的表現。根據108年大學考試入學分發委員會的統計，全國自然組最熱門的科系，中央大學資訊工程系和電機工程學系，分居全國一二，其中資工系已連續三年榮登冠軍寶座。

中大表示，108學年新課綱實施，為落實111學年大學考招新制的銜接，教育部推動大學招生專業化發展機制，公布補助設置「招生專業辦公室」的17所大學中，中央大學不僅獲評為規畫最優學校，更獲最高額度的補助。

中大表示，中大學術能量豐沛，跨國大型合作計畫遍布全球，如物理系與歐洲核子研究組織（CERN）合作的史上最大物理實驗，在尋找宇宙中的暗物質。大氣系在亞太地區進行的汞監測網計畫、與東南亞國家合作的七海計畫，以及天文所參與的國際天文監測（ZTF）計畫等，成果都備受國際社會肯定。

今年九月底在台北世貿舉辦的「2019台灣創新技術博覽會」，中央大學更是全國最大贏家，總共有10個團隊獲獎，一舉拿下2座鉑金獎的最高殊榮，同時囊括3座金牌獎、1座銀牌獎和4座銅牌獎的優異成績，展現研發創新能力。

根據「美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）」公...
根據「美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）」公布的2020年「全球最佳大學」排名，中央大學一舉躍升至全國第三名，超越成大和交大，僅次台大和清大。其中在「國際合作」指標排名，更連續六年蟬聯全國第一。中央大學校長周景揚表示，中大獲得教育部高教深耕計畫經費補助，比台成清交四個學校少很多，但排名還能向前挺進，超越成大和交大，十分不易。圖／中央大學提供
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中央大學校長周景揚表示，中大獲得教育部高教深耕計畫經費補助，比台成清交四個學校少...
中央大學校長周景揚表示，中大獲得教育部高教深耕計畫經費補助，比台成清交四個學校少很多，但排名還能向前挺進，超越成大和交大，十分不易。圖／中央大學提供
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中央大學高教深耕計畫教育部
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