餐飲市場變化大 弘光科大辦趨勢研討會討論創新迎市場
餐飲外送市場正夯，網路平台和數位行銷變成趨勢，弘光科技大學民生創新學院舉辦舉辦「2019餐飲發展趨勢國際研討會」，邀請國內外知名大廚、餐廳負責人、學者專家分享經驗強調，餐飲業一定要創新，「改變帶來壓力，讓我們更必須用心想、改變做事方式，重新學習。」
研討會安排弘光科大義大利外師主廚Alberto講「當代飲食文化創新」、新加坡RedDot Brewhouse餐廳負責人郭美麗講「廚藝創新發展趨勢」、伊莎貝爾食品公司執行長黃進發講「新技術應用與創新產品開發」，並邀請台北市糕餅商業公會榮譽理事長張國榮、高雄餐旅大學教授蘇國垚、前亞都大飯店行政主廚師傅曾秀保、廣播美食節目主持人王瑞瑤參與，一起探討2030全球餐飲教育趨勢。
「創新菜一定要保持原來的原貌，還有菜的原始質地，這非常重要。」義大利主廚Alberto說，在烹飪上要懂得就地取材，利用當地出產的原料，不要捨近求遠，他從義大利來台灣，當然也試著使用台灣當地食材，但在創新研發新菜色時，一定會保留傳統菜最原始的特色，且製作一道菜千萬不用太多食材，大約3、4種即可，否則會失去食材原有的味道，他舉例說即便不喜歡臭豆腐，也會保留原來的特色與味道。
在新加坡經營知名啤酒屋、RedDot Brewhouse的負責人郭美麗強調，餐飲業一定要創新、適應新的環境，否則事業會下滑、甚至消失。她說，科技迫使餐飲業改變，讓經營者也要改變，以前客人只是單純吃飯，但是現在吃飯手機要先拍照，因此，不能只有東西好吃，更要注重擺盤，讓食物好看又好吃。
郭美麗表示，現在擺盤有時還必須善用機器，方便快速又好看，資深主廚也要懂得順應時代改變，千萬不要對年輕主廚強調「我吃的鹽比你多，別教我做什麼！」她舉例，之前餐廳想要賣沙嗲，卻被主廚飆罵把菜單搞砸，時間卻證明這改變是對的，光是這道菜一年便可賣出5.5萬枝。
「窮則變，變則通，通則久，改變帶來壓力，讓我們更必須用心想，改變做事方式，重新學習。」郭美麗指出，對經營者來說，就是要賺錢，因此主廚要創新、適應新環境，以她經營的餐廳來說，把搾啤酒的酒渣拿來做成點心、披薩，啤酒泡沫拿來入菜，更研發火龍果啤酒、咖啡啤酒、茶啤酒，這都是創新。
黃進發指出，「企業要成長，就要做以前沒做過的事，要改變要做以前不願意做的事，要突破要做以前不敢做的事情」，數位媒體興起讓產業不斷改變，例如外送服務興起。目前主流是數位行銷，在喜餅銷售上，他們提早執行網路行銷，抓住年輕族群，因為年輕族群活躍在手機網路上，強調個人主義，因此，個人化商品、獨特或限量的產品，符合年輕人市場潮流。
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