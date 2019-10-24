餐飲市場變化大 弘光科大辦趨勢研討會討論創新迎市場

2019-10-24 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



餐飲外送市場正夯，網路平台和數位行銷變成趨勢，弘光科技大學民生創新學院舉辦舉辦「2019餐飲發展趨勢國際研討會」，邀請國內外知名大廚、餐廳負責人、學者專家分享經驗強調，餐飲業一定要創新，「改變帶來壓力，讓我們更必須用心想、改變做事方式，重新學習。」

研討會安排弘光科大義大利外師主廚Alberto講「當代飲食文化創新」、新加坡RedDot Brewhouse餐廳負責人郭美麗講「廚藝創新發展趨勢」、伊莎貝爾食品公司執行長黃進發講「新技術應用與創新產品開發」，並邀請台北市糕餅商業公會榮譽理事長張國榮、高雄餐旅大學教授蘇國垚、前亞都大飯店行政主廚師傅曾秀保、廣播美食節目主持人王瑞瑤參與，一起探討2030全球餐飲教育趨勢。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「創新菜一定要保持原來的原貌，還有菜的原始質地，這非常重要。」義大利主廚Alberto說，在烹飪上要懂得就地取材，利用當地出產的原料，不要捨近求遠，他從義大利來台灣，當然也試著使用台灣當地食材，但在創新研發新菜色時，一定會保留傳統菜最原始的特色，且製作一道菜千萬不用太多食材，大約3、4種即可，否則會失去食材原有的味道，他舉例說即便不喜歡臭豆腐，也會保留原來的特色與味道。

在新加坡經營知名啤酒屋、RedDot Brewhouse的負責人郭美麗強調，餐飲業一定要創新、適應新的環境，否則事業會下滑、甚至消失。她說，科技迫使餐飲業改變，讓經營者也要改變，以前客人只是單純吃飯，但是現在吃飯手機要先拍照，因此，不能只有東西好吃，更要注重擺盤，讓食物好看又好吃。

郭美麗表示，現在擺盤有時還必須善用機器，方便快速又好看，資深主廚也要懂得順應時代改變，千萬不要對年輕主廚強調「我吃的鹽比你多，別教我做什麼！」她舉例，之前餐廳想要賣沙嗲，卻被主廚飆罵把菜單搞砸，時間卻證明這改變是對的，光是這道菜一年便可賣出5.5萬枝。

「窮則變，變則通，通則久，改變帶來壓力，讓我們更必須用心想，改變做事方式，重新學習。」郭美麗指出，對經營者來說，就是要賺錢，因此主廚要創新、適應新環境，以她經營的餐廳來說，把搾啤酒的酒渣拿來做成點心、披薩，啤酒泡沫拿來入菜，更研發火龍果啤酒、咖啡啤酒、茶啤酒，這都是創新。