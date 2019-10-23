影／魔術師切斷人體魔術 原來是「視錯覺」欺騙了大腦

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「視錯覺」是什麼呢？魔術師切斷人體的魔術其實是利用大腦的「視錯覺」，讓觀眾誤以為在箱子裡的人被切成三段。我們常聽的視覺暫留現象也是視錯覺喔！快點進影片看看這些有趣的現象吧～

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影片中提到有些視錯覺或魔術可能會欺騙我們（trick us）或欺騙我們的大腦（trick our brains），但對於 trick 這個字，你認識多少呢？它的「動詞」、「名詞」和「形容詞」用法你都知道嗎？今天就跟著希平方一起認識一下吧！

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作為「動詞」

Trick 作為動詞的時候，意思是「欺騙」，所以下次除了我們一般熟悉的 lie，也可以用 trick 來表示「欺騙」喔！那該怎麼用呢？

首先，trick 後面可以加上「欺騙的對象」，例如：

You tricked me! （你騙到我了！）

How could you trick him like that? He is going to be very upset when he finds out the truth.（你怎麼能那樣騙他？他知道真相後會非常難過。）

或者也可以寫成被動語態，表示「被騙」，例如：

Many people have the experience of being tricked by phishing emails or websites.（許多人都有被網路釣魚郵件或網站詐騙的經驗。）

除此之外，trick 還有幾個常見的慣用法，像是：

● trick somebody into doing something 欺騙某人去做某事

The robber got away because his accomplice successfully tricked the police into going in the wrong direction.（搶劫犯逃走了，因為他的同夥成功誤導警方往錯誤方向追去。）

● trick somebody out of something 騙走某人某物

It is reported that scammers are now preying on older people to trick them out of their savings.（報導指出，詐騙份子正鎖定老年人來騙取他們的積蓄。）

作為「名詞」

Trick 作為名詞時有很多種意思，那今天我們就來認識幾個與「欺騙」有關的意思。首先，這個字可以用來表示「騙人的行為或詭計」，例如：

Ken is a two-faced liar. Don’t fall for his tricks.（Ken 是個表裡不一的騙子。別被他的詭計騙了。）

或是「惡作劇」，例如：

The students enjoy playing little tricks on their teachers on April Fool’s Day.（學生喜歡在愚人節時對老師做些小惡作劇。）

Trick 也能用來表示那些「可能會造成誤解或錯覺的事物」，例如影片中提到的 optical illusion（視錯覺）就是一種 trick，其他例子還有像是：

The exhausted travelers were disappointed to find that the water they saw previously was just a trick of the light.（疲憊的旅客發現他們看到的水不過是光線造成的錯覺時，感到非常失望。）

而我們常看到的「魔術、戲法」也會用到這個字。例如：

The kids watched the street magician perform his tricks with great interest.（孩子們饒有興致地看著街頭魔術師表演他的魔術。）

作為「形容詞」

Trick 可以作為形容詞，用來表示「欺騙的、使人上當的、捉弄人的」。例如：

The young actor got tripped up by a trick question during the interview.（那位年輕演員在訪問中因為一個陷阱問題而說錯話。）

→ tricky 跟 trick 長得很像，但意思不太一樣喔。tricky 是「棘手的、難對付的」，所以 trick question 是「容易使人上當而答錯的問題」，而 tricky question 則是「很難回答的問題」。要小心別弄混囉！

看完今天的專欄後，相信你對 trick 的用法也更加了解了，別忘了在生活中實際找機會用用看喔！

延伸閱讀

1. 『騙了誰、說了什麼謊』英文怎麼說呢？

2. 【多益高分達人】『詐騙電話』、『詐騙集團』的英文是？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】