影/魔術師切斷人體魔術 原來是「視錯覺」欺騙了大腦

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

「視錯覺」是什麼呢?魔術師切斷人體的魔術其實是利用大腦的「視錯覺」,讓觀眾誤以為在箱子裡的人被切成三段。我們常聽的視覺暫留現象也是視錯覺喔!快點進影片看看這些有趣的現象吧~

VVIP 會員限定! 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚,當您看到優質新聞,即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章,且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計,共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完,亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助,中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完,同等有一次抽 獎機會,分30天把金幣發完,同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途;活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎:U利點數 200 元, 500 位

灌溉獎:現金獎 5000 元,共 20 位

成長獎:iPhone 11 (64G),共 2 位 活動結束後,將由系統抽出得獎者,於 11/30 前公佈得獎名單,並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高 × 提醒:您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高!

影片中提到有些視錯覺或魔術可能會欺騙我們(trick us)或欺騙我們的大腦(trick our brains),但對於 trick 這個字,你認識多少呢?它的「動詞」、「名詞」和「形容詞」用法你都知道嗎?今天就跟著希平方一起認識一下吧!

分享 facebook

作為「動詞」

Trick 作為動詞的時候,意思是「欺騙」,所以下次除了我們一般熟悉的 lie,也可以用 trick 來表示「欺騙」喔!那該怎麼用呢?

首先,trick 後面可以加上「欺騙的對象」,例如:

You tricked me! (你騙到我了!)

How could you trick him like that? He is going to be very upset when he finds out the truth.(你怎麼能那樣騙他?他知道真相後會非常難過。)

或者也可以寫成被動語態,表示「被騙」,例如:

Many people have the experience of being tricked by phishing emails or websites.(許多人都有被網路釣魚郵件或網站詐騙的經驗。)

除此之外,trick 還有幾個常見的慣用法,像是:

● trick somebody into doing something 欺騙某人去做某事

The robber got away because his accomplice successfully tricked the police into going in the wrong direction.(搶劫犯逃走了,因為他的同夥成功誤導警方往錯誤方向追去。)

● trick somebody out of something 騙走某人某物

It is reported that scammers are now preying on older people to trick them out of their savings.(報導指出,詐騙份子正鎖定老年人來騙取他們的積蓄。)

作為「名詞」

Trick 作為名詞時有很多種意思,那今天我們就來認識幾個與「欺騙」有關的意思。首先,這個字可以用來表示「騙人的行為或詭計」,例如:

Ken is a two-faced liar. Don’t fall for his tricks.(Ken 是個表裡不一的騙子。別被他的詭計騙了。)

或是「惡作劇」,例如:

The students enjoy playing little tricks on their teachers on April Fool’s Day.(學生喜歡在愚人節時對老師做些小惡作劇。)

Trick 也能用來表示那些「可能會造成誤解或錯覺的事物」,例如影片中提到的 optical illusion(視錯覺)就是一種 trick,其他例子還有像是:

The exhausted travelers were disappointed to find that the water they saw previously was just a trick of the light.(疲憊的旅客發現他們看到的水不過是光線造成的錯覺時,感到非常失望。)

而我們常看到的「魔術、戲法」也會用到這個字。例如:

The kids watched the street magician perform his tricks with great interest.(孩子們饒有興致地看著街頭魔術師表演他的魔術。)

作為「形容詞」

Trick 可以作為形容詞,用來表示「欺騙的、使人上當的、捉弄人的」。例如:

The young actor got tripped up by a trick question during the interview.(那位年輕演員在訪問中因為一個陷阱問題而說錯話。)

→ tricky 跟 trick 長得很像,但意思不太一樣喔。tricky 是「棘手的、難對付的」,所以 trick question 是「容易使人上當而答錯的問題」,而 tricky question 則是「很難回答的問題」。要小心別弄混囉!

看完今天的專欄後,相信你對 trick 的用法也更加了解了,別忘了在生活中實際找機會用用看喔!

延伸閱讀

1. 『騙了誰、說了什麼謊』英文怎麼說呢?

2. 【多益高分達人】『詐騙電話』、『詐騙集團』的英文是?

【更多學英文資源,詳見《希平方》】