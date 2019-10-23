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壽終正寢 港府宣布正式撤回「逃犯條例」修訂

影／櫥櫃製造師辭掉工作 一次旅行成人生轉捩點

2019-10-23 15:14希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

Benn TK 原本是名櫥櫃製造師，一次東南亞旅途卻成了他人生的轉捩點。他決定離開日復一日的單調生活，踏上旅途，追尋不一樣的人生。一起來看看他的故事吧！

看完影片後，你有沒有發現很多值得學習的慣用語呢？例如 a sense of purpose、week in and week out、if it wasn’t for...這些用語到底是什麼意思呢？

今天幫你整理了 6 個影片中的實用用語，趕快繼續往下看囉！

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1. be caught (up) in… 被困在...之中

影片原文：

I was caught up in the nine-to-five, six-to-three work system we call life...（我每天被困在朝九晚五 / 朝六晚三的工作系統中，過著我們所謂的生活...）

用法講解：

Catch 這個字有「卡住、困住」的意思，過去式和過去分詞都是 caught。那 be caught（be 動詞 + 過去分詞）是「被動式」的用法，表示「被困住」。

延伸例句：

I will be 10 minutes late for the meeting today. I am still caught up in traffic right now.（我今天開會會遲到十分鐘。我現在還在塞車。）

2. over and over 一遍又一遍地

影片原文：

For years, I have been living a mediocre life, living the same day over and over...（幾年來，我過得不上不下，日子單調重複...）

用法講解：

這個片語也可以在字尾加 again，變成 over and over again 喔！

延伸例句：

I love this movie so much that I can watch it over and over without feeling bored.（我太愛這部電影了，可以一遍又一遍地看也不會覺得無聊。）

3. Little did I know... 當時的我還不知道...

影片原文：

Little did I know that trip would change me forever.（當時的我還不知道，那趟旅程竟會成為我人生的轉捩點。）

用法講解：

Little 在這裡有「少」的意思，所以 little did I know 可以理解成「當時的我知道得很少、幾乎不知道」。那這個講法比一般的 I knew little、I didn’t know 語氣更強喔，但這個感覺差異中文翻不太出來。

延伸例句：

When I first met him, I thought he was arrogant and boring. Little did I know he would become my husband 5 years later.（我第一次見到他時，我覺得他很傲慢又無趣。當時的我還不知道，五年後他會成為我的老公。）

4. a sense of purpose 人生的意義

影片原文：

I finally felt like I was alive, I had a sense of purpose.（我終於覺得我真正地活著，擁有人生的意義。）

用法講解：

Sense 有「感覺、意識」的意思，purpose 則是「目的、意圖」，所以 a sense of purpose 字面上是「目的感」，通常會被引申為「人生的目的、意義」。另外還有很多「a sense of + 名詞」的用法可以參考這篇文章：幽默感、空虛感、成就感...23 個 sense 用法懶人包

延伸例句：

Nothing makes you happy more than a sense of purpose.（沒有比找到人生意義更令人快樂的事了。）

5. week in and week out 一週又一週

影片原文：

But soon after, it was time to go back to reality and face the repetitive work life I have been living week in and week out.（但很快地，我就得回到現實，面對一週又一週的單調工作。）

用法講解：

這個說法通常是用來敘述「無聊、沉悶的事不斷地重複」。除了用 week，也可以改用 day、month、year，像這樣：day in and day out、month in and month out、year in and year out。

延伸例句：

I’m sick of doing the same boring job week in and week out.（我厭倦一週又一週地做著同樣無趣的工作。）

6. if it wasn’t for… 要不是...

影片原文：

Of course, if it wasn't for my little brother, none of this would have ever happened.（當然，如果不是因為我弟弟，這一切都不會發生。）

用法講解：

這裡還可以改成 but for my little brother 或 without my little brother 喔！另外也可以延伸參考這兩篇文章：「假設語氣」不會用？3 分鐘讓你搞清楚！「假設語氣」不一定要有 if？6 個進階句型在這裡！　

延伸例句：

If it wasn’t for your help during those difficult days, I wouldn’t be who I am today.（如果在當時困苦的日子裡沒有你的幫忙，我就不會成為今天的我了。）

學完這 6 個慣用語，相信你的英文功力又提升啦！除了常常和希平方一起「學」英文，別忘了「用」英文也很重要喔！

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