影/櫥櫃製造師辭掉工作 一次旅行成人生轉捩點

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

Benn TK 原本是名櫥櫃製造師,一次東南亞旅途卻成了他人生的轉捩點。他決定離開日復一日的單調生活,踏上旅途,追尋不一樣的人生。一起來看看他的故事吧!

VVIP 會員限定! 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚,當您看到優質新聞,即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章,且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計,共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完,亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助,中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完,同等有一次抽 獎機會,分30天把金幣發完,同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途;活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎:U利點數 200 元, 500 位

灌溉獎:現金獎 5000 元,共 20 位

成長獎:iPhone 11 (64G),共 2 位 活動結束後,將由系統抽出得獎者,於 11/30 前公佈得獎名單,並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高 × 提醒:您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高!

看完影片後,你有沒有發現很多值得學習的慣用語呢?例如 a sense of purpose、week in and week out、if it wasn’t for...這些用語到底是什麼意思呢?

今天幫你整理了 6 個影片中的實用用語,趕快繼續往下看囉!

分享 facebook

1. be caught (up) in… 被困在...之中

影片原文:

I was caught up in the nine-to-five, six-to-three work system we call life...(我每天被困在朝九晚五 / 朝六晚三的工作系統中,過著我們所謂的生活...)

用法講解:

Catch 這個字有「卡住、困住」的意思,過去式和過去分詞都是 caught。那 be caught(be 動詞 + 過去分詞)是「 被動式 」的用法,表示「被困住」。

延伸例句:

I will be 10 minutes late for the meeting today. I am still caught up in traffic right now.(我今天開會會遲到十分鐘。我現在還在塞車。)

2. over and over 一遍又一遍地

影片原文:

For years, I have been living a mediocre life, living the same day over and over...(幾年來,我過得不上不下,日子單調重複...)

用法講解:

這個片語也可以在字尾加 again,變成 over and over again 喔!

延伸例句:

I love this movie so much that I can watch it over and over without feeling bored.(我太愛這部電影了,可以一遍又一遍地看也不會覺得無聊。)

3. Little did I know... 當時的我還不知道...

影片原文:

Little did I know that trip would change me forever.(當時的我還不知道,那趟旅程竟會成為我人生的轉捩點。)

用法講解:

Little 在這裡有「少」的意思,所以 little did I know 可以理解成「當時的我知道得很少、幾乎不知道」。那這個講法比一般的 I knew little、I didn’t know 語氣更強喔,但這個感覺差異中文翻不太出來。

延伸例句:

When I first met him, I thought he was arrogant and boring. Little did I know he would become my husband 5 years later.(我第一次見到他時,我覺得他很傲慢又無趣。當時的我還不知道,五年後他會成為我的老公。)

4. a sense of purpose 人生的意義

影片原文:

I finally felt like I was alive, I had a sense of purpose.(我終於覺得我真正地活著,擁有人生的意義。)

用法講解:

Sense 有「感覺、意識」的意思,purpose 則是「目的、意圖」,所以 a sense of purpose 字面上是「目的感」,通常會被引申為「人生的目的、意義」。另外還有很多「a sense of + 名詞」的用法可以參考這篇文章: 幽默感、空虛感、成就感...23 個 sense 用法懶人包!

延伸例句:

Nothing makes you happy more than a sense of purpose.(沒有比找到人生意義更令人快樂的事了。)

5. week in and week out 一週又一週

影片原文:

But soon after, it was time to go back to reality and face the repetitive work life I have been living week in and week out.(但很快地,我就得回到現實,面對一週又一週的單調工作。)

用法講解:

這個說法通常是用來敘述「無聊、沉悶的事不斷地重複」。除了用 week,也可以改用 day、month、year,像這樣:day in and day out、month in and month out、year in and year out。

延伸例句:

I’m sick of doing the same boring job week in and week out.(我厭倦一週又一週地做著同樣無趣的工作。)

6. if it wasn’t for… 要不是...

影片原文:

Of course, if it wasn't for my little brother, none of this would have ever happened.(當然,如果不是因為我弟弟,這一切都不會發生。)

用法講解:

這裡還可以改成 but for my little brother 或 without my little brother 喔!另外也可以延伸參考這兩篇文章: 「假設語氣」不會用?3 分鐘讓你搞清楚! 、 「假設語氣」不一定要有 if?6 個進階句型在這裡!

延伸例句:

If it wasn’t for your help during those difficult days, I wouldn’t be who I am today.(如果在當時困苦的日子裡沒有你的幫忙,我就不會成為今天的我了。)

學完這 6 個慣用語,相信你的英文功力又提升啦!除了常常和希平方一起「學」英文,別忘了「用」英文也很重要喔!

推薦閱讀

1. 想學好英文,一定要去補習班?有更省錢和時間的方法嗎?

2. 「笑得合不攏嘴」的英文?快把這 5 個 smile 慣用語學起來!

3. 【手機配件懶人包】手機殼、充電線、螢幕保護貼...英文怎麼說?

【更多學英文資源,詳見《希平方》】