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AIT成立40周年慶 帶美國青年音樂家訪新竹高中

2019-10-22 11:24聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

美國在台協會成立40周年，慶祝活動包含主辦美國青年領導人才交流計畫，並於今年5月間甄選台灣20名高中音樂班學生與老師赴美交流，參與美國高中課程、工作坊，並辦理社區音樂會，以參訪與實作的方式，學習如何利用音樂來提升社區參與，這次由美方高中師生回訪，其中新竹高中負責接待3名美國克里夫蘭的青年音樂家，包含克里夫蘭的人才領導帶隊老師、美國國務院官員及美國在台協會的代表也都同行參與。

負責協助安排行程的新竹高中特教組長方美玲表示，來訪的美國高中生預計將在台灣停留14天，回訪5月間參加國際青年交流活動的國立新竹高中、台中市立台中二中、高雄市立高雄高中，以及桃園市立武陵高中等4所學校，期間除參與各校的實作課程、工作坊外，也將探訪各地區的代表性文化景點，也將舉行社區音樂會。

我方也將安排美方師生參觀春池綠能玻璃觀光工廠、科學園區台灣尼康機械公司的無塵室等，了解新竹地區獨特的產業文化；也將參加苗栗卓也小屋客家藍染體驗課程、苗栗造橋的力馬生活工作坊原住民音樂實作課程，並到苗栗特教學校舉行音樂治療課程等活動。

其中，力馬工作坊原住民音樂課程由新竹高中第2屆音樂班畢業生張幼欣擔任講師，主修打擊樂的張幼欣曾在2017年入選美國OneBeat計畫，在美國西岸各州與18個不同國家的音樂家進行社區表演，並辦理工作坊，在美國頗有名氣，來訪的美國師生得知張幼欣將參與活動，反應熱烈也相當期待。

新竹高中李明昭校長表示，美國在台協會的青年國際交流計畫為美國青年提供與國際各地區青年接軌的交流平台，能積極促進國際間的文化認同與理解，並能提升青年的國際觀與社會意識，加深社會責任承擔意願，共同為地球村的未來而努力，以該計畫作為美國在台協會成立40週年的慶祝，是非常有意義的活動。

美國在台協會成立40周年慶祝活動包含主辦美國青年領導人才交流計畫，並於今年5月間...
美國在台協會成立40周年慶祝活動包含主辦美國青年領導人才交流計畫，並於今年5月間甄選台灣20名高中音樂班學生與老師赴美交流，10月由美方高中師生回訪。圖／新竹高中提供
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美國在台協會成立40周年慶祝活動包含主辦美國青年領導人才交流計畫，並於今年5月間...
美國在台協會成立40周年慶祝活動包含主辦美國青年領導人才交流計畫，並於今年5月間甄選台灣20名高中音樂班學生與老師赴美交流，10月由美方高中師生回訪。圖／新竹高中提供
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