AIT成立40周年慶 帶美國青年音樂家訪新竹高中

2019-10-22 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



美國在台協會成立40周年，慶祝活動包含主辦美國青年領導人才交流計畫，並於今年5月間甄選台灣20名高中音樂班學生與老師赴美交流，參與美國高中課程、工作坊，並辦理社區音樂會，以參訪與實作的方式，學習如何利用音樂來提升社區參與，這次由美方高中師生回訪，其中新竹高中負責接待3名美國克里夫蘭的青年音樂家，包含克里夫蘭的人才領導帶隊老師、美國國務院官員及美國在台協會的代表也都同行參與。

負責協助安排行程的新竹高中特教組長方美玲表示，來訪的美國高中生預計將在台灣停留14天，回訪5月間參加國際青年交流活動的國立新竹高中、台中市立台中二中、高雄市立高雄高中，以及桃園市立武陵高中等4所學校，期間除參與各校的實作課程、工作坊外，也將探訪各地區的代表性文化景點，也將舉行社區音樂會。

我方也將安排美方師生參觀春池綠能玻璃觀光工廠、科學園區台灣尼康機械公司的無塵室等，了解新竹地區獨特的產業文化；也將參加苗栗卓也小屋客家藍染體驗課程、苗栗造橋的力馬生活工作坊原住民音樂實作課程，並到苗栗特教學校舉行音樂治療課程等活動。

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其中，力馬工作坊原住民音樂課程由新竹高中第2屆音樂班畢業生張幼欣擔任講師，主修打擊樂的張幼欣曾在2017年入選美國OneBeat計畫，在美國西岸各州與18個不同國家的音樂家進行社區表演，並辦理工作坊，在美國頗有名氣，來訪的美國師生得知張幼欣將參與活動，反應熱烈也相當期待。