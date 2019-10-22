從清大前進柏克萊工學院 有學碩博特快列車

2019-10-22 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



清華大學從明年起將可望選送逾20名動機系、工科系、材料系學生，赴柏克萊相應學系留學1年，成績優異者還可進一步申請柏克萊的碩士或直攻博士。美國柏克萊加州大學工學院主管昨天應清大之邀，對學生召開留學說明會，也說明清大是台灣唯一與柏克萊工學院簽訂合作培育計畫的大學。清大校長賀陳弘表示，參與這項計畫的清華學生將搭上柏克萊加大工學院的特快列車，創造未來人生更遠大的機會。

清華大學副教務長蔡宏營表示，這項與柏克萊工學院的合作計畫稱為「3+1+X」，學生在系上學習3年，可選擇在大三或大四時，赴柏克萊就學一年，在美國所修的學分均可獲清大承認，取得清大學士學位後，能擁有最佳的優勢申請攻讀柏克萊的碩士或逕讀博士；清大動機系還有2位傑出校友在柏克萊加大執教，柏克萊加大校方對他們的研究教學表現高度肯定，也使合作計畫推動更順利。

賀陳弘表示，清大、柏克萊兩校分別位於雙方世界知名的創新創業矽谷園區，兩校易子而教，將會激發學生創意潛能，這項合作計畫由動機、工科、材料三系先行，未來可望加入其他領域，展開全方位的合作；經由前進柏克萊加大，提供清華學生更大的舞台及更強的國際競爭力。

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蔡宏營指出，參加清華-柏克萊合作計畫的學生享有部分奬助優惠，赴美期間繳交柏克萊的學費約4萬多美元。為鼓勵學生出國學習，清華動機系提供以第一志願入學的學生獎學金，每位學生獲補助金額約20萬台幣，盼能減輕學生負擔。