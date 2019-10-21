台灣文學結合電影、音樂呈現 全國研討會豐富有趣

2019-10-21 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張明慧 ／台中即時報導



第16屆全國臺灣文學研究生學術論文研討會在靜宜大學主辦，參與者指這次研究主題令人驚豔，由文學作品擴展至文化現象、電影、音樂等領域，展現臺灣文學豐富內涵與生命力。

此次難得邀到日本著名的臺灣文學及臺灣原住民文學專家、日本天理大學名譽教授下村作次郎到場，以「臺灣文學的發掘與探究」為題分享對臺灣文學長期關注熱愛及多年研究成果；他也是第一位整理臺灣文學研究基礎資料的日本學者，並是日本「臺灣文學研究會」的重要成員。

另有20位博碩士生以台灣文學的文化、傳播、語言、國際化等主題發表論文。

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此活動由國立臺灣文學館與靜宜大學台灣文學系合辦；靜宜台灣文學系主任賴松輝指出，靜宜長期推動創新與特色課程，培養學生專業及跨域實力，在業界深獲肯定，今年研討會發表主題除探究傳統的臺灣文學及文化，更擴展比較文學、跨國文化、新移民議題及新媒體文本等多樣性題材。