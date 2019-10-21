寫作教室／分析文字故事入手 心中的那間小店

2019-10-21 15:26 聯合報 聯合報寫作教室講師／王一亘撰寫（



寫作教室。圖片來源／ingimage 分享 facebook

作文課上有時候無關進度的討論，十分迷人。

有一回上課說到小說的情節發展，以「三幕劇」形式為主要脈絡，我們從分析文字故事入手，明白三幕劇的三幕分別為「鋪陳」、「衝突」、「解決」後，我換上了2011年金馬影展開幕片《10+10》中名為《有間小店叫永久》的短片。故事發生在某處小村莊的一間名叫「永久」的雜貨店，而開店的是一位阿婆。不巧8天前阿婆腳受傷了，住院8天後回家。想不到這8天，小村口開了一間嶄新、乾淨衛生的便利商店，阿婆的兒子看母親年邁，小店又因為便利商店的競爭下乏人問津，便和母親提出賭注：若是3天內沒有人光顧小店，母親就關店退休，反之則可以繼續開店。我將影片停在這裡，讓學生們討論預測這項打賭誰會贏。在今日雜貨店式微的年代，學生毫不猶豫，全班一面倒地認為阿婆一定會輸。接著我便繼續放映。

打賭第一日阿婆開店清掃，看著天堂老伴的照片說：「店是你開的喔，要保庇我贏。」似乎信心滿滿，但當中午阿婆走到了便利商店後，她心情都變了，尤其是在這裡遇到老客戶。我特意又在這裡停下，請學生討論阿婆的心情。這時有小組注意到老客戶這個關鍵性的角色，是加深整部戲的衝突，甚至分析了其台詞中言不及義的敷衍語氣，及阿婆臉上失望的表情。這些精彩的討論，都來自於學生們仔細探究每一個鏡頭。

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故事的結局出乎學生意料之外，但也就從這個「意外」開始，我們的討論興致更高了。順著影片的脈絡，我們從小雜貨店與便利商店的差異比較開始，討論到小雜貨店不只是小雜貨店，也許每一個小鎮都該有一間雜貨店，它販賣的不只是商品還有老鄰居之間的人情味，也是維繫臺灣傳統民俗及文化的中心，不管現代化的便利商店發展成什麼樣子，每個人心中一定有一間這樣不起眼，但消失了又會覺得自己生命某個部份也消失的一間雜貨店。

我想現代的學生對影像一點也不陌生，但要能從五光十色的世界看到真情味，就需要不斷的對話與思考了。