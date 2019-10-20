「比村上春樹寫得好」自學生獲台積電青年文學獎首獎

2019-10-20 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／即時報導



「台積電青年學生文學獎」今天舉行頒獎表揚，共24人獲獎，其中在家自學的廖育湘，以作品「我見到你就好像我已經死了」奪下短篇小說首獎，抱走30萬元。評審代表鍾文音表示，首獎作品具留白性、音樂性，也有小說技藝的展演，是一篇「詩的小說」，更有評審認為「比村上春樹寫得更好。」

由聯合報副刊、台積電文教基金會共同主辦的「台積電青年學生文學獎」，自2003年起舉辦迄今邁入第16年。本屆主題為「與未來通信」，徵件分別為小說158件、散文131件及新詩171件，網路徵文則有282件，共逾740件作品參與。

除了廖育湘獲小說組首獎，散文首獎由中央大學附屬中壢高中葉儀萱以「重慶印象」獲得，新詩首獎頒給建國高中呂澄澤的「書房」。

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台積電文教基金會董事長曾繁城表示，「重慶印象」表寫城市印象，實為自我與家庭關係的剖析覺察；「我見到你就好像我已經死了」猶如詩句般的描寫意象，虛實交錯有種夢境的迷幻感，才氣縱橫；「書房」則以平實的文字打造獨特的意識空間。

「感謝爸媽總是不厭其煩當我的第一讀者。」廖育湘說，她很喜歡看電影，電影影響她的寫作甚多，寫作也讓她「靈魂成長」。她提到，很多人說她的文字很像村上春樹，但她其實從未讀過村上的書，之後她也特別去讀，覺得村上的文字很棒。

呂澄澤表示，文學對他而言，可以創造一個世界，生成自己的意義。他是一個擅長「懷疑自己」的人，這也成為他創作的來源之一，而得獎給他的或許是一種自我懷疑的答案。

葉儀萱說，寫作的人在文學收穫上，絕對大於讀者。不管再怎麼努力寫，再怎麼嘗試讓讀者產生共鳴，最感動的一定是作者自己，文學讓她可以誠實面對自己。

聯合報社長游美月表示，「台積電青年學生文學獎」今年邁入第16年，很多得獎作品登出後，受到市場歡迎，很多出版社表示願意幫作家出書。

游美月說，這一屆很多作者透過文學試圖連結家庭、社會，甚至跟自己、世代對話，從他們的文字中，可以體會到青春的熱情，生活的迷惘以及勇往直前的力量。聯合報希望提供一股力量和園地，讓更多年輕人的文學創作，可以源源不斷延續下去。

台積電文教基金會董事陳建邦表示，台灣有很多文學獎，年輕作家要得獎，相對不容易，台積電青年學生文學獎正是為青年學生打造的文學大賞，很感謝評審的耐心與用心。

鍾文音表示，今年作品競爭激烈，有很多「可貴的失敗者」，很多作品是「超齡」寫作，包括廿歲進入婚姻的小夫妻，有的寫長照看護等。她特別盛讚小說組首獎得主是天才型作者，評審是「一致性通過」，作品完全取消了小說的情節，幾乎整篇都可以朗讀，非常高難度。

散文組評審代表簡媜說，過去許多散文組作品描寫家庭題材時，大部分是寫親情倫理，今年很不一樣的是，許多精彩作品描寫懦弱的母親、破碎的家庭和無奈的孩子。今年參賽者整體水準非常高，就像一群穿著制服的「小老虎」，評審們被搞得非常痛快。