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「越級打怪」跨國全年實習 他前進日本動畫最前線

2019-10-16 17:58聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」，107年度選送19位學生遠赴8國15家機構進修與實習，其中，台灣藝術大學學生陳冠儒到日本動畫公司擔任全年實習動畫師，讓陳冠儒這一年有「越級打怪」之感，台南藝術大學學生廖佩琪，赴美參與探索頻道等動畫製作，優異表現已讓她申請獲得續留美國工作的機會。

教育部表示，「藝術與設計菁英海外培訓計畫」自94年執行至今共選送284位優秀學子分別至海外頂尖設計學府與知名設計公司進修與實習，平均每人比照公費留學考試獲得教育部約新台幣150萬元的全額補助。追蹤94年至106年返國學員的後續發展，返國後百分之百投入職場；從業領域大多為設計相關產業，其中更不乏國內外知名公司，更有部分學員兼具國際移動力，於跨國性公司任職。

日本多邊角動畫公司（Polygon Pictures Inc.）為世界知名的3D動畫公司，台灣藝術大學陳冠儒在該公司擔任全年實習動畫師，參與多達五項大型專案，包含「企鵝家族」、「怪物彈珠嘉年華」等，更首次嘗試動態捕捉技術製作，將手遊的角色轉化為偶像，以真人大小投影至舞台。陳冠儒說，這一年有「越級打怪」之感，經由這些國際知名專案的磨練與洗禮，精進自己在動畫製作中的功力。

台南藝術大學的廖佩琪，於全美第一電影學院─南加大進修動畫，因位處洛杉磯影視重鎮，在學院中接受來自迪士尼、皮克斯等動畫業界知名大師薰陶，精進及培養動畫導演的思維模式；在競爭實習機會的產業日，廖佩琪獲得當地Roger Studio提供CG實習生一職，參與探索頻道（Discovery）的片頭動畫以及鯊魚周等重要動畫的製作，表現深獲公司肯定，也因優異的表現，已讓她申請獲得續留美國工作的機會。

就讀台灣藝術大學的李若楹，透過教育部計畫前往歐洲知名動畫名校法國哥布林（Gobelins）視覺學校培訓，以優異的作品集成功申請進入法國最大照明娛樂動畫法國分公司 (Illumination Mac Guff) 實習。該公司製作包括「神偷奶爸」、「小小兵」等知名動畫電影。

透過參與動畫電影的製作流程，李若楹說，她發現人際間的互動賦予動畫作品更大的視野。現在她正參與「小小兵2」的動畫製作，「學技術也學態度」，準備在法國的動畫界闖出一片天。

教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」學生舉行成果展。圖／教育部提供
教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」學生舉行成果展。圖／教育部提供
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教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」學生舉行成果展。圖／教育部提供
教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」學生舉行成果展。圖／教育部提供
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