台日高中締結姊妹校 台生帶日生吃臭豆腐、喝珍奶

2019-10-15 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



國立旗美高中與日本岡山縣美作高校交流多年，今天上午，在兩校師生見證下，旗美高中校長彭昕鋐與美作高校校長早瀨直紀簽約，兩校正式締結姊妹校。除簽約儀式外，台灣學生善盡地主之誼，引領日生到旗山老街吃臭豆腐、品嘗珍珠奶茶，透過美食做好國民外交。

日本岡山縣美作高校創校超過百年，連續4年與台灣旗美高中互訪交流。今早，校長早瀨直紀帶領92位師生來訪，交流行程包含日生入班體驗與校外文化導覽，旗美高中規劃12堂課讓台日學生融合上課，課程呈現普通科與職業類科兼具的優點。

此次參訪交流，兩校締結姊妹校的簽約儀式是重頭戲，今天上午，旗美高中在校內禮堂舉辦歡迎會，旗美學生化身外交大使，以英日語上台致詞介紹學校特色，會中播放過去3年兩校交流的照片回顧。旗美校長彭昕鋐與美作校長早瀨直紀（Hayase Naoki）正式簽約，儀式完成後，兩人互贈禮品留念。

彭昕鋐表示，締結姊妹校後，相信台日兩校的關係會更緊密，未來會加強師生互訪交流，教材、課程與師資交換，並進行教育與學術的共同研究。

中午過後，旗美校方安排「旗山文化參訪體驗」，由旗美學生大使帶領日本學子深入旗山老街的歷史景點，台日學生一起走訪旗山火車站、武德殿與孔廟等地，台生沿途推薦日生品嘗多項台灣著名小吃。