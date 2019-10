NG 英文/迷路了! 這是哪裡?其實不能說Where is here

中英文語系不同,因此許多話都沒辦法直接直譯。迷路的時候,你會問說:「這裡是哪裡呀?」那你有想過這句話英文該怎麼說嗎?其實這句話可不能直接用中文直譯呢,想好答案了嗎?那我們往下看看情境對話,看看你答對了沒!

情境對話

今天 David 和 Amy 要一起到台中出差,兩人卻迷路了,Amy 看著四周陌生的景物,緊張地問說:

Where is here?(這裡是哪裡啊?)

David 看著 Google 地圖,卻也找不到路。眼看開會就要遲到了,路痴的兩人,到底能不能順利找到路呢?

找路之餘,大家也來找找 Amy 說的英文哪裡說錯了吧!

破解 NG 英文

迷路的時候,可能會自言自語,或者問旁邊的人說:「這是哪裡啊?」中文卻不能直翻:

Where is here? (X)

其實最自然的英文表達應該是:

Where are we?(我們在哪啊?)(O)

Where am I?(我在哪裡啊?)(O)

以上這兩句,翻譯時依照情境都可以引申成「這裡是哪裡?」,如果想帶外國朋友到台北 101 觀光,就有可能有這樣的對話:

A: Where are we now?(我們現在在哪裡呀?)

B: We're in Xinyi District, near Taipei 101. Look at that tall building.(我們現在在信義區,旁邊就是台北 101。你看那棟很高的建築物。)

如果今天你第一次到台北,在路上迷路了,有可能就會一邊看著 Google 地圖一邊喃喃自語:

Where am I now? I’m totally lost.(我現在在哪啊?我完全迷路了。)

跟朋友出去旅遊,兩人卻在街頭迷失方向,可能就有這樣的對話:

A: Where are we? Are we lost?(我們在哪啊?我們是不是迷路了?)

B: Should I get the map out?(我是不是應該把地圖拿出來?)

A: Yeah, let's figure out where we are.(對,我們一起找找看我們到底在哪。)

Where are we?、Where am I?,短短三個字就組成超實用句型,是不是很簡單呢?以後就要記得「這裡是哪裡?」的正確英文說法喔!

