NG 英文／迷路了！ 這是哪裡？其實不能說Where is here

中英文語系不同，因此許多話都沒辦法直接直譯。迷路的時候，你會問說：「這裡是哪裡呀？」那你有想過這句話英文該怎麼說嗎？其實這句話可不能直接用中文直譯呢，想好答案了嗎？那我們往下看看情境對話，看看你答對了沒！

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情境對話

今天 David 和 Amy 要一起到台中出差，兩人卻迷路了，Amy 看著四周陌生的景物，緊張地問說：

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Where is here?（這裡是哪裡啊？）

David 看著 Google 地圖，卻也找不到路。眼看開會就要遲到了，路痴的兩人，到底能不能順利找到路呢？

找路之餘，大家也來找找 Amy 說的英文哪裡說錯了吧！

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迷路的時候，可能會自言自語，或者問旁邊的人說：「這是哪裡啊？」中文卻不能直翻：

Where is here? (X)

其實最自然的英文表達應該是：

Where are we?（我們在哪啊？）(O)

Where am I?（我在哪裡啊？）(O)

以上這兩句，翻譯時依照情境都可以引申成「這裡是哪裡？」，如果想帶外國朋友到台北 101 觀光，就有可能有這樣的對話：

A: Where are we now?（我們現在在哪裡呀？）

B: We're in Xinyi District, near Taipei 101. Look at that tall building.（我們現在在信義區，旁邊就是台北 101。你看那棟很高的建築物。）

如果今天你第一次到台北，在路上迷路了，有可能就會一邊看著 Google 地圖一邊喃喃自語：

Where am I now? I’m totally lost.（我現在在哪啊？我完全迷路了。）

跟朋友出去旅遊，兩人卻在街頭迷失方向，可能就有這樣的對話：

A: Where are we? Are we lost?（我們在哪啊？我們是不是迷路了？）

B: Should I get the map out?（我是不是應該把地圖拿出來？）

A: Yeah, let's figure out where we are.（對，我們一起找找看我們到底在哪。）

Where are we?、Where am I?，短短三個字就組成超實用句型，是不是很簡單呢？以後就要記得「這裡是哪裡？」的正確英文說法喔！

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