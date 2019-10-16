親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
實驗教育行不行
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

官方證實LINE Pay掛了！用戶尷尬：後面一排人在等我結帳

影／Netflix 背後秘辛 為什麼 Netflix 能有這麼多節目？

2019-10-16 15:33希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

打開 Netflix，琳瑯滿目的影片到底該選什麼看？你有想過為什麼 Netflix 會有這麼多節目嗎？今天不正經影片帶你看看 Netflix 背後的黑暗秘辛！（影片內容純屬娛樂，小編不負任何責任）

影片中的這些超強應變能力和唬弄本領，是否也讓你看得拍案叫絕、笑聲不斷呢？但在現實生活中，我們不太可能像影片中那樣總能順利過關，難免會有「出錯、出包、搞砸事情」的時候。你知道該怎麼用英文表達嗎？今天就跟著希平方一起認識一下吧！

分享

「搞砸、出包」的常見表達法

英文中其實有很多相關表達法，常聽到的有像是：

screw up 犯錯、搞砸、弄糟

形容詞 screwed 有「搞砸的、糟糕的」的意思，而要表達某人出包或搞砸時，就能使用這個 screw up 片語。例如：

You’d better gear yourself up for the coming event so you don’t screw it up.（你最好為即將到來的活動上緊發條，才不會把它搞砸。）

The moment the boss walked in looking angry, I knew that I had screwed up.（老闆一臉怒氣走進來時，我就知道我搞砸了。）

mess up 犯錯、搞砸、弄糟

動詞 mess 有「把...弄亂」的意思，因此 mess up 自然就是指「搞糟或弄糟某事」囉！例如：

Are you sure you want to assign such an important task to her? I'm afraid she might mess up again.（你確定要把這麼重要的任務交給她？我怕她可能會再次出包。）

He messed up on the driving test the first time but successfully passed on his second attempt.（他第一次考駕照時搞砸了，但第二次嘗試就順利通過。）

blow it 錯失機會

動詞 blow 有「毀掉自己的成功機會或浪費一個良機」的意思，因此要表示「錯失良機」時，我們就可以使用這個片語，或者也可以說 blow one’s chance。來看個例子：

This is your one chance to make up for your mistake. Don’t blow it.（這是你唯一一次彌補錯誤的機會。別搞砸了。）

drop the ball 搞砸、犯錯、出包

字面意思是「掉球」。可以想像一下，在打球時掉球，意味著不小心犯錯或搞砸某個機會，因此這個片語經常用來表示「搞砸」自己份內的事。例如：

Kevin was down in the dumps because he dropped the ball again.（Kevin 很沮喪，因為他又出包了。）

slip up 因粗心而失誤、犯錯

名詞 slipup 是「錯誤、失誤」的意思，動詞片語 slip up 則可以用來表示「犯錯、失誤」，特別指因為「粗心」而出錯。例如：

He slipped up on a couple of spellings probably because he didn’t get enough sleep last night.（他粗心拼錯了幾個字，很可能是因為昨天晚上睡不夠。）

除了上述這些片語之外，有些動詞在某些情況下也會有「搞砸」的意思，像是：

ruin （嚴重）搞砸

動詞 ruin 有「毀掉」的意思，也可以用來表示「搞砸某事」，通常用在程度比較嚴重的情況。例如：

He put his foot in his mouth and completely ruined his chance of getting promoted.（他說了不該說的話，完全毀掉了自己的升遷機會。）

spoil 毀掉、搞砸（驚喜）

動詞 spoil 有「破壞、毀掉、糟蹋」的意思，常用來表示「糟蹋一個原本很美好的事情」。例如：

My father got drunk and spoiled the party.（我爸喝醉，把好好的派對給毀了。）

I’m sorry I spoiled the surprise. It just slipped out when I was talking to her on the phone.（我很抱歉我搞砸了驚喜。我跟她講電話時無意說溜了嘴。）

學會這些表達法後，下次若有搞砸或出包的狀況發生，相信就知道該如何表達囉！

延伸閱讀

1. 電影英文——『票房冠軍』、『票房毒藥』英文怎麼說？

2. 劇組人員知多少 part 1－－『燈光師、群眾演員』英文怎麼說？

3. 鍵盤各種按鍵英文怎麼說？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

希平方駕照電影

希平方

讓所有想學好英文的人能夠利用網路上豐富又有趣的影片資源，一起輕鬆愉快學英文。
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

NG 英文／迷路了！ 這是哪裡？其實不能說Where is here

2019-10-16 15:14

紐時賞析／「色彩密碼」性格測驗 看出職場潛能

2019-10-16 16:05

紐時賞析／果樹面臨生存威脅 對抗地球暖化的長征

2019-10-16 15:45

會考生活英語／【採購篇】 超市購物

2019-10-16 15:11

台日高中締結姊妹校 台生帶日生吃臭豆腐、喝珍奶

2019-10-15 15:07

數感實驗室／「賽制」單淘汰與循環賽的比較

2019-10-14 09:47

寫作教室／將角度多元化 可採用材料變更廣

2019-10-14 08:52

紐時賞析／外送等「零工經濟」的侷限正在浮現

2019-10-09 16:15

紐時賞析／攻擊過後 美國緊盯極端分子標記

2019-10-09 16:12

影／倫敦中心區竟然大搖大擺 蓋了兩棟假房子？

2019-10-09 15:42

影／小熊維尼和跳跳虎 竟然是他配音的！

2019-10-08 16:20

數感實驗室／質數忍者 遊戲學習數學

2019-10-08 16:18

會考生活英語／【節慶篇】 雙十節

2019-10-08 14:25

國際小學堂／亞馬遜雨林大火 為何全球緊張

2019-10-04 00:17

紐時賞析／「鐵粉」現象 當網路融合政治與流行文化

2019-10-02 15:51

紐時賞析／科學期刊研究報告指出 天外星塵能讓地球降溫

2019-10-02 15:40

影／如果一部電影沒有「場記」 會發生什麼事情？

2019-10-02 15:14

影／為何老照片裡的人都不笑？ 笑得合不攏嘴英文怎麼說

2019-10-02 14:47

數感實驗室／e=2.71… 為什麼會有「歐拉數」？

2019-10-01 15:00

好讀周報／德國請求原諒 希望波蘭寬恕二戰期間納粹的暴行

2019-09-26 16:21

幽默版懶人包／2分鐘看完蘋果發表會：i11Pro、i11、Apple Watch

2019-09-25 16:03

影／《黑魔女》公主Elle Fanning 與Vogue合拍超荒謬影片！

2019-09-25 15:40

紐時賞析／非洲文物 在歐洲更安全？

2019-09-25 15:36

紐時賞析／分散旅遊興起 鼓勵你朝人少處去

2019-09-25 15:28

會考生活英語／【節慶篇】 教師節

2019-09-24 17:10

矽谷科技冬令營 3C巨頭教創意

2019-09-23 23:48

寫作教室／學生問「寫這幹麻？」 他：生活中的寫作會反饋

2019-09-23 14:46

國際小學堂／美軍18年打不垮 神學士憑什麼？

2019-09-20 00:06

影／爆笑喜劇看翻譯宿命 「史上最爛的翻譯」

2019-09-18 17:08

紐時賞析／串流媒體時代 對古典樂不利

2019-09-18 17:02

紐時賞析／保護區開放探油 川普政府美化收益

2019-09-18 16:54

影／常用片語go with the flow 到底是什麼意思？

2019-09-18 09:22

寫作教室／議論最基本要求 你的說明清楚嗎？

2019-09-16 16:25

好讀周報／不只書的圖書館…可打電動可做菜 芬蘭給民眾的禮物

2019-09-16 16:17

數感實驗室／費馬最後定理（下）

2019-09-16 16:15

紐時賞析／受虐遭棄… 印度寡婦庇護所 她們找到新家

2019-09-11 16:06

紐時賞析／美眾院告川普 史無前例法律戰

2019-09-11 15:40

好人緣必備！請他人幫忙 一定要學會的英文句型！

2019-09-11 15:12

公民時事題／充電用這條「Lightning線」 一插駭客就能偷你資料

2019-09-10 16:01
看更多

熱門文章

公費師培大變革！分發前未考取教師證 將喪權賠款

2019-10-15 20:55

獨／科教館竟無公共電話 家長嘆：孩子怎麼辦？

2019-10-16 09:04

用iPad上課太容易分心！澳洲學校決定找回紙本教科書

2019-10-16 09:06

師培公費生 分發前沒教師證將喪權

2019-10-16 01:21

中正大學AI無人餐廳開幕 應用機器人節省人力

2019-10-16 15:05

籲親子館所設公共電話 家長團體：多為弱勢孩子設想

2019-10-16 09:23

教團要求4年內公幼免抽籤 請總統參選人給答案

2019-10-16 01:23

1晚募萬張發票及10萬現金 崇右科大晚會學生送愛心

2019-10-16 13:49

光陽挹注600萬元設備 南港高工打造電動車教學中心

2019-10-15 23:29

影／嘉大研發甜椒機器人 人工智慧噴灑農藥

2019-10-16 14:06

元培醫事科大設桃竹苗寵物美容職類丙級術科試場

2019-10-16 12:28

NG 英文／迷路了！ 這是哪裡？其實不能說Where is here

2019-10-16 15:14

會考生活英語／【採購篇】 超市購物

2019-10-16 15:11

成功大學研究 大腦中看得見幸福

2019-10-16 14:04

影／Netflix 背後秘辛 為什麼 Netflix 能有這麼多節目？

2019-10-16 15:33

公用電話需求量雖少 學者：仍須顧到弱勢童

2019-10-16 14:27

社教場所找嘸公用電話 家長：政府應保障通訊

2019-10-16 14:29

全長聯辦8場座談會 盼彰顯努力才有收穫價值

2019-10-16 14:02

紐時賞析／「色彩密碼」性格測驗 看出職場潛能

2019-10-16 16:05

社教場館找公用電話 難如登天

2019-10-16 14:25

造福離島教職員 綠島國小聯合宿舍重建啟用

2019-10-16 15:55

紐時賞析／果樹面臨生存威脅 對抗地球暖化的長征

2019-10-16 15:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top