寫作教室／將角度多元化 可採用材料變更廣

2019-10-14 08:52 聯合報 聯合報寫作教室講師／王一亘撰寫



寫作教室。圖片來源／ingimage 分享 facebook

上周我們討論到重金修復古蹟之議題，以不同的角色、立場試著找出不同看法製作採訪文稿。乍看下「厭世時代」的學生一組在上周略顯難產，我們探究出學生族群看似事不關己，其實內部因素可歸咎於內心難以面對自我的無力感。相對本周「百大企業」組，儼然是人眾聲雜。一部分的說法，認為支持重建既可美化企業形象，亦符合民眾的精神需求。另一部分則希望運用同樣的資金，做更多不同的城市規劃。這樣一來既可創造就業機會，又能帶動經濟發展。

古蹟一組則是擬人化的訓練。稿中寫道：「身為古蹟，我就是一台時光機，引領探索的人類尋找各自的根源。讓人們在古色古香的氛圍中，見證先民打造的無數基業。」我從古蹟的討論出發，結合到寫作的部分，上述所探討的角度，皆可作為寫作素材。舉例而言，開頭「審題」的部分就可以採用幾個帶有普遍性且不同視角的見解作為例子，接著再引入自身觀點。如此便可以凸顯本文獨樹一格之處。

透過視角切換的練習，學生可以採用的材料變得更廣。我從學生完成的採訪稿裡，試著加深他們思考的深度，讓他們練習尋找各式文章進行比較。比方說，我們討論為何幾個月前歐洲急著搶救古蹟，數萬人潸然淚下，但台灣的古蹟卻火災頻傳或屢屢拆遷？最基本以雙方法律與規範相對照，便知兩者之間的規定大相徑庭。緊接著，延伸至人民意識與文化教育深耕水平等差異。在寫作時，這部分若結合具體的數據、相關法條，則適合穿插在中間段落論述，便可讓文章既深且廣。

在這次的角色扮演中，學生發現了以往我們在辯論場常常落入「立場性發言」的圈套。因此，透過視角的轉換，可以避免陷入單一立場以管窺天的弊端。當然也會有人問，學生怎麼會知道這些？因此，保持高度的覺察，對待日常的每一件事情盡量找到客觀處切入，並試著將角度多元化。我通常會鼓勵學生，文章盡量不要只看一篇。建議尋找不同人的寫法、各式專業說法都是思辯訓練的根基。