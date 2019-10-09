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影／倫敦中心區竟然大搖大擺 蓋了兩棟假房子？

2019-10-09 15:42希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

倫敦中心區矗立著一列美輪美奐的維多利亞式建築，而中間竟然穿插著兩棟假房子？！假房子背後有什麼奇特的故事呢？一起來一探究竟。

看完了倫敦中心的兩棟「假」房子，我們也來看一下英文中 fake（假）這個字可以怎麼用吧！你知道 fake 除了可以作為「形容詞」之外，也能當作「名詞」和「動詞」嗎？今天就跟著希平方深入了解一下吧！

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fake 作為形容詞

fake 作為形容詞的時候，意思是「假的、不真實的」。

常放在要修飾的名詞前面，像是影片中提到的 fake house「假房子」。其他常見應用還有像是 fake goods「假貨」、fake news「假新聞」、fake document「假文件」、fake passport「假護照」、fake diploma「假文憑」、fake accent「假口音」...等。例如：

The man was arrested for forging and selling fake passports.（那名男子因為偽造和販賣假護照而被逮捕。）

fake 也可以用來表示「情感虛假的、不是發自內心的」。

像是「假笑」英文可以說 fake smile 或 fake laugh，「虛假的眼淚」英文則可以說 fake tears。來看個例子：

If you want to tell a genuine smile from a fake one, see if the eyes close up, forming wrinkles as the cheeks move upwards.（如果你想分辨是真笑或假笑，就去看看眼睛有沒有瞇起來，隨著臉頰上抬而出現皺紋。）

fake 還能用來形容人，意思是「冒牌的」。

The police are warning the public to be cautious of fake police officers as more and more people fall victim to fake-police-officer scams. （警方警告社會大眾要當心冒牌警察，因為有越來越多人成為冒牌警察詐騙事件的受害者。）

fake 作為名詞

fake 作為名詞的時候，可以指某個物品是「贗品、假貨、冒牌貨」。

Though this sculpture is delicately made, it has proven to be a fake.（雖然這個雕刻品製作得很精緻，但已經證實是個贗品。）

fake 作為名詞的時候，也可以指某個人是「冒充者、騙子」。

He claimed that he was a staff member, but it turned out that he was just a fake.（他聲稱自己是工作人員，結果證實他只是冒充者。）

fake 作為動詞

fake 作為動詞的時候，有「偽造」某事物的意思，是及物動詞，後面直接加上偽造的事物。

Mary was charged with faking her father’s signature on his will.（Mary 因為偽造他爸爸遺囑上的簽名而被起訴。）

fake 作為動詞的時候，也可以用來指某人「裝出某種情感」或「裝病」，後面同樣直接加上偽裝的情感或病症。

He didn’t want to go on a blind date arranged by his parents, so he faked a headache.（他不想去他爸媽安排的相親，所以他假裝頭痛。）

Sam is a hypocrite. He doesn’t really care how you felt; he was just faking it.（Sam 是個偽君子。他並不是真的在乎你的感受；他只是裝作在意。）

如果要表示「欺騙或騙倒某人」時，則可以使用 fake someone out 這個片語。

I'm not falling for that one! You are just trying to fake me out by saying you couldn’t come.（我才不會上當！你說你不能來只是想把我騙倒。）

看完今天的專欄，相信你對 fake 的用法也更加了解了，生活中也別忘了找機會實際用用看喔！

延伸閱讀

1. 原來是『視錯覺』欺騙了大腦

2. 『騙了誰、說了什麼謊』英文怎麼說呢？

3. 【多益高分達人】『詐騙電話』、『詐騙集團』的英文是？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

希平方

希平方

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