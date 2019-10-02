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影／如果一部電影沒有「場記」 會發生什麼事情？

2019-10-02 15:14希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

在你的想像中，電影「場記」的工作是什麼呢？如果以為他們只需要打打板，那就大錯特錯囉！場記可是阻止鏡頭不連貫的偉大功臣呢！一起來看看，如果沒有場記，會發生什麼可怕的事情呢？

看完影片後，你是不是也對「場記」的工作內容更加了解了呢？說到電影的拍攝現場，許多人首先會聯想到演員、導演，但除此之外呢？你知道是誰在片場中督促拍攝進度，又是誰在負責拍攝、打光、收音嗎？今天就跟著希平方一起認識拍攝現場中常見的劇組人員（crew）吧！

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導演 / 演員團隊

◎ director 導演

Direct 是「指導」，字根 -or 有「從事…的人」的意思。合在一起自然就是指在劇中負責指導表演、設計鏡頭的「導演」囉！例如：

The screenwriter wrote a good script, but it was this young director who truly brought it to life and made it a roaring success.（電影編劇寫了個好劇本，但真正賦予這個劇本生命並讓它大放異彩的是這名年輕的導演。）

◎ assistant director 副導演

Assistant 是「助理」，常用來表示「副職位」。在劇組中，assistant director（簡稱 AD）指「副導演」，拍攝時會負責片場運作並確認拍攝計畫如期且安全地進行。

On most sets, the monumental job of ensuring the entire crew is on tasks and on schedule falls on the first assistant director.（在多數片場，確保整個劇組各司其職且如期進行拍攝的重責大任落在第一副導的身上。）

◎ actor 演員

演員因戲份多寡或演出性質不同也會有不一樣的稱呼，像是：

● leading actor 男主角 / leading actress 女主角

● supporting actor 男配角 / supporting actress 女配角

● background actor / extra 群眾演員

● stunt performer 特技演員

● double 替身 / stunt double 特技替身 / body double 身替

※知名演員在劇中短暫露面飾演的「客串角色」，英文則是 cameo role。

He started off as a background actor and worked his way up to a leading actor in just a few years.（他在短短幾年內一路從群眾演員演到了主角。）

另外，如果要表示「全體演員、演員陣容、卡司」，則可以用 cast 這個詞。有發現到嗎？我們常說的「卡司」其實就是從 cast 音譯而來的喔！

攝影 / 燈光設備 / 收音團隊

◎ director of photography 攝影指導

Photography 是「攝影」的意思。指導攝影的人就是劇組中的「攝影指導」（簡稱 DP 或 DoP），是攝製團隊的領導者，負責拍出導演想要的鏡頭效果及電影最終畫面呈現。其中，聽令於攝影指導去操作攝影機的技術人員是 camera operator（攝影機操作員）。

gaffer 燈光師 / 燈光導演 / 燈光總監

Gaffer 原意是「老頭」，延伸出「工頭、領班」的意思，後來也用來指片場中聽命於攝影指導的燈光部門主管。

key grip 機械師 / 機械總監

Grip 指劇組中「操作維護相機、軌道（dollies）等器材的人員」，key grip 則是這些人的主管，也就是「機械總監」囉！同樣聽命於攝影指導。

Alex is an experienced gaffer who knows how to work with the director of photography and the key grip to create the desired visual look and feel of the movie.（Alex 是位很有經驗的燈光總監，知道如何與攝影指導和機械總監合作去創造想要的電影視覺畫面及感受。）

另外，gaffer 或 key grip 的助理叫 best boy（燈光助理、機械助理）。至於為何這麼稱呼，有個說法是：早期燈光和機械部門的劃分較不嚴密，若某部門需要人手，就會去另一部門請對方 lend me your best boy，由此演變而來。

◎ script supervisor 場記

Script 是「劇本」，supervisor 是「監督者」。劇組中「監督劇本的人」就是「場記」。如影片所述，場記會負責監督道具（prop）、服裝（wardrobe）、對話（dialogue）…等的連貫性（continuity）並協助修正這些失誤。

◎ sound mixer 混音師

Sound 是「聲音」，mix 是「混合」，字根 -er 有「從事...的人」的意思。劇組中負責音軌錄製並進行混音的人就是「混音師」。負責收音的人則是 boom operator（收音器操作員）。

The script supervisor is now working with the sound mixer to make sure that the sound and picture slates match.（場記正在與混音師合作，確保打板的聲音及畫面同步。）

設計 / 服裝 / 道具 / 化妝團隊

◎ production designer 美術導演 / 美術指導

Production 是「製作」，design 是「設計」，字根 -er 有「從事...的人」的意思。劇組中負責視覺呈現的製作設計，包括場景設計、演員服裝和化妝等的負責人就是 production designer。

◎ art director 藝術總監

聽命於美術指導，負責監督管理片場所有美術部門的工作人員。

◎ set decorator 布景師

Set 是「布景」，decorate 是「布置」，字根 -or 有「從事…的人」的意思。合在一起用來指劇組中的「布景師」，負責監督並指揮 set dresser（布景工）將布景正確擺放。

◎ prop master 道具師

Prop 是「道具」，master 是「師傅」，合在一起用來指劇組中的「道具師」，負責製作、購買、管理拍攝道具，並指揮 prop assistant（道具助理）將道具放到正確位置。

It’s true that the set decorator may sometimes oversee the placement of the objects, but the props handled directly by the actors should be taken care of by the prop master.（布景師有時的確會監督物品的擺放，但演員直接使用的道具應該由道具師負責。）

costume designer 服飾設計師

Costume 是「服裝、戲服」。劇組中負責設計戲服的就是 costume designer，也是服飾部門的主管。片場中通常還會有 wardrobe supervisor（服飾總監）負責管理、準備拍攝會用到的戲服。

◎ markup artist 化妝師

Makeup 是「化妝」，artist 則有「高手、大師」的意思。合在一起自然就是指為演員化妝的「化妝師」囉！

其他

另外，劇組中還有個不可或缺的小角色，那就是：

◎ production assistant 製作助理

又稱 PA，片場中幹雜活的工作人員總稱，負責各式各樣的雜事，像是搬運、接電話、跑腿…等。

The production assistant is an entry-level job in the film industry; many people view it as a stepping stone job to get their foot in the door.（製作助理是電影業的初階工作；許多人將它視為踏入電影業的墊腳石。）

看完今天的專欄，想必你也對劇組幕前幕後的工作人員更加了解了，但其實還有許多漏網之魚。下回看完電影後，不妨花點時間觀看片尾工作人員名單，看看究竟有哪些人在幕後默默付出喔！

延伸閱讀

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2. 電影英文——『票房冠軍』、『票房毒藥』英文怎麼說？

3. 看百老匯學英文－－舞台劇的幕後功臣

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攝影電影希平方

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