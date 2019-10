影/為何老照片裡的人都不笑? 笑得合不攏嘴英文怎麼說

你還記得嗎?國高中歷史課本上總是會有許多老照片,而這些黑白老照片上的人,表情總是死板板的都不笑,看起來好像心情很差,難道以前的人都這麼嚴肅嗎?快來看今天的影片一探究竟吧!

影片中出現好多次本日關鍵字 smile(微笑),你對這個字認識多少呢?你知道 smile 還有好幾個有趣的慣用語嗎?趕快繼續往下看囉!

smile 的常見用法

Smile 這個字可以當「名詞」或「動詞」喔,一起來看看可以怎麼用:

That girl just gave me a big smile. She is so adorable.(那個女孩剛剛給我一個大大的微笑。她好可愛喔。)→ smile 作為名詞

I knew everything went perfectly when she came out of the room and smiled at me.(她從房間走出來並且對著我微笑時,我就知道一切都進行得很順利。)→ smile 作為動詞

五個 smile 慣用語

1. put a smile on someone’s face

字面上是「把一個微笑放在某人的臉上」,也就是「讓某人開心」的意思喔。

例句:

The good news will definitely put a smile on my mom’s face.(這個好消息絕對會讓我媽很開心。)

2. be all smiles

這個慣用語是「某人看起來很開心的樣子」,有時也會用在「用表面上的開心隱藏內心痛苦」的情境。

例句:

I had no idea her dog died last night. When I saw her at the meeting this morning, she was all smiles.(我不知道她的狗昨天死掉了。我今天早上在會議上看到她時,她看起來滿開心的啊。)

3. flash someone a smile

Flash 當動詞時有「使...快速地閃過去」的意思,所以 flash a smile 字面上就是「使一個微笑快速地閃過去」,那 flash someone a smile 整個就有「對某人很快地微笑一下」的意思囉。另外也可以說成 flash a smile at someone。

例句:

Amy flashed me a smile when we met in the breakroom. I think she is in a better mood now.(我在休息室遇到 Amy 時,她有對我笑一下。我想她現在心情有好一點了吧。)

4. smile from ear to ear

這個慣用語字面上有「微笑從一個耳朵到另一個耳朵」的意思,可以想像有人「咧嘴大微笑」的樣子。那要注意,這裡的 smile 是當動詞用喔!

例句:

David smiled from ear to ear when our boss told him that he would get a huge bonus this year.(當我們老闆告訴 David 他今年會得到很大一筆獎金,他笑得合不攏嘴。)

另外,還有一個類似的有趣說法是 smile like a Cheshire cat,意思是「像 Cheshire 貓一樣地微笑」。那 Cheshire 就是《愛麗絲夢遊仙境》裡面的那隻紫紅色的條紋貓喔,可以參考 此圖 。那 Cheshire 的發音可以參考 這裡 。

例句:

She has been smiling like a Cheshire cat all morning. Did she win a lottery or something?(她一整個早上都笑得合不攏嘴。她是中樂透了還是怎樣?)

5. Fortune is smiling on someone

Fortune 有「幸運、好運」的意思,所以這個慣用語字面上是「幸運正在我們上面微笑著」,也就是指「好運降臨」。這裡的 smile 也是動詞的用法。

例句:

Steve just got a raise, and his old house was sold at a very good price. It seems that fortune is smiling on him.(Steve 剛剛加薪,而且他的舊房子被賣在一個很好的價格。他似乎運氣很好。)

以上就是今天的趣味 smile 慣用語,用字都不難,但會用就能讓別人覺得你的英文比較厲害喔!

