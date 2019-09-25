親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
實驗教育行不行
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

神展開！ 威京集團砸372億元標回京華城

郭台銘退黨案 國民黨中常會通過予以慰留

幽默版懶人包／2分鐘看完蘋果發表會：i11Pro、i11、Apple Watch

2019-09-25 16:03希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

兩小時落落長的 Apple 新品發表會...實在是太長了，還是來看看這個兩分鐘幽默版懶人包，將重點一網打盡：iPhone 11 Pro、iPhone 11、Apple Watch Series 5 和全新的 iPad，到底有哪些超高效能？一起來一探究竟吧！

影片中有提到很多科技用語，你是否都學會了呢？今天的專欄教學，也會和科技有關喔。

我們生活中最重要的好夥伴「手機」有很多不可或缺的配件，例如「手機殼」、「充電線」、「螢幕保護貼」...等等，這些配件的英文你知道多少呢？

接下來會教大家 8 個手機配件的英文單字，還會有詳細的解說和例句，趕快往下看吧！

分享

一、「手機殼」英文：phone case

Case 有「殼、套子、盒/箱子」等意思。

其他 case 的常見應用還有：briefcase「公事包」、pencil case「鉛筆盒」、suitcase「行李箱」、pillowcase「枕頭套」。

來看個例句吧：

There are so many nice iPhone cases in this shop. I’m feeling really indecisive right now.（在這間店裡有好多好棒的 iPhone 手機殼。我現在覺得有選擇障礙。）

二、「手機架」英文：phone holder / phone stand

Hold 當動詞時有「支撐、托住」的意思，那 holder 就有「用來支撐的東西」的意思囉。而stand 當動詞時是「站著」，當名詞時則可以是使東西站著的「架子」。

舉一反三，若要說給平板的架子，就可以說 tablet holder、tablet stand。

來造個句子：

I'm looking for a phone stand so I can binge-watch all my favorite Korean dramas.（我在找一個手機架，方便我追所有我最愛的韓劇。）

　

三、「螢幕保護貼」英文：screen protector

Screen 是「螢幕」，protect 則是動詞「保護」，protector 就是「提供保護的人事物」囉。

另外，現在很流行的「抗藍光螢幕保護貼」就是 anti-blue light screen protector，「強化玻璃保護貼」是 tempered glass screen protector。

舉個 screen protector 的例子：

Is an expensive tempered glass screen protector really necessary? I doubt it.（一個昂貴的強化玻璃保護貼真的有必要嗎？我很懷疑。）

四、「充電線」英文：charging cable

Charge 當動詞時有「充電」的意思，charging 就是形容詞「充電的」，cable 是「電線、電纜」。

另外補充一下，「充電器」的英文就叫 charger 喔！Portable charger 或 power bank 就是長時間外出時必備的「行動電源」。還有「電池」的英文是 battery。

來造個 charging cable 的例子：

After I bought this fast charging cable, it takes me less than an hour to fully charge my phone.（我買了這個快充充電線之後，花不到一小時就能充飽我的手機。）

► 好文推薦：單字都留不住？五個記憶秘訣，帶你上天堂！

分享

五、「手機記憶卡」英文：microSD card

Micro 有「微小」的意思，SD card 則是 secure digital card 的簡稱。有時候也可以簡單只說 SD card。

來看個 microSD card 的例句吧：

If you are taking a lot of photos and videos with your phone, and it has only 32G internal storage, I suggest you get yourself a microSD card.（如果你要用你的手機拍很多的相片和影片，而且它只有 32 GB 的內部儲存空間，我建議你幫自己買一個手機記憶卡。）

六、「鏡頭」英文：lens

要注意 lens 這個字本身字尾就有 s 喔，複數形式是 lenses。

現在常見的外接鏡頭（external lens）還有 fisheye lens（魚眼鏡頭）、wide-angle lens（廣角鏡頭）。

一樣也要造個 lens 的句子：

I recently bought a wide-angle lens for my phone and found it very useful. I should’ve bought one earlier!（我最近買了一個給手機的廣角鏡頭，然後發現它超實用。我應該早點買一個的！）

七、「自拍棒」英文：selfie stick

Self 有「自己、自我」的意思，selfie 就是最近幾年的流行語「自拍」，stick 則是「棍、棒」。

近來自拍棒也有越來越多便利的功能，例如可以變成 tripod（三角架），或者有 Bluetooth remote control（藍芽遠端控制）的功能，讓自拍者可以輕鬆按快門拍照。

來造個 selfie stick 的例子：

Can I borrow your selfie stick tomorrow? The one with a Bluetooth remote control. Mine is not working.（我明天可以借你的自拍棒嗎？有藍芽遠端控制的那一個。我的現在壞了不能用。）

八、「耳機」英文：headphones / earphones

Head 是「頭」，headphones 就是「頭罩式耳機」。以此類推，ear 是「耳朵」，earphones 就是「耳塞式耳機」囉。

那要注意，這兩個字和 glasses（眼鏡）、pants（褲子）...等等一樣，永遠都是複數形式喔！

補充一下，若要強調這是「降噪」耳機，可以再前面加上 noise-canceling。若要表達「藍芽」耳機，就在前面加 Bluetooth。

看個例句：

How much are these noise-canceling headphones?（這降噪耳機要多少錢啊？）

恭喜你學完以上 8 個手機配件英文單字！你的科技英文力又更上一層樓啦！

推薦閱讀：

1. 推倒語言高牆！無私分享「快速精通英文、德文、阿拉伯文」的秘訣

2. 人臉辨識」、「指紋感應」的英文原來是這樣！

3. ship、boat、vessel 都是『船』，差別到底在哪裡？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

自拍人臉辨識iPhoneiPhone 11 ProiPhone 11希平方

希平方

讓所有想學好英文的人能夠利用網路上豐富又有趣的影片資源，一起輕鬆愉快學英文。

相關新聞

影／《黑魔女》公主Elle Fanning 與Vogue合拍超荒謬影片！

2019-09-25 15:40

紐時賞析／非洲文物 在歐洲更安全？

2019-09-25 15:36

紐時賞析／分散旅遊興起 鼓勵你朝人少處去

2019-09-25 15:28

會考生活英語／【節慶篇】 教師節

2019-09-24 17:10

矽谷科技冬令營 3C巨頭教創意

2019-09-23 23:48

寫作教室／學生問「寫這幹麻？」 他：生活中的寫作會反饋

2019-09-23 14:46

國際小學堂／美軍18年打不垮 神學士憑什麼？

2019-09-20 00:06

影／爆笑喜劇看翻譯宿命 「史上最爛的翻譯」

2019-09-18 17:08

紐時賞析／串流媒體時代 對古典樂不利

2019-09-18 17:02

紐時賞析／保護區開放探油 川普政府美化收益

2019-09-18 16:54

影／常用片語go with the flow 到底是什麼意思？

2019-09-18 09:22

寫作教室／議論最基本要求 你的說明清楚嗎？

2019-09-16 16:25

數感實驗室／費馬最後定理（下）

2019-09-16 16:15

紐時賞析／受虐遭棄… 印度寡婦庇護所 她們找到新家

2019-09-11 16:06

紐時賞析／美眾院告川普 史無前例法律戰

2019-09-11 15:40

好人緣必備！請他人幫忙 一定要學會的英文句型！

2019-09-11 15:12

公民時事題／充電用這條「Lightning線」 一插駭客就能偷你資料

2019-09-10 16:01

影／用錢買到最棒朋友？ 若有一天出現了「好朋友販賣機」...

2019-09-10 15:54

數感實驗室／費馬最後定理（中）

2019-09-09 15:23

寫作教室／點燃寫作之火 而非知識填鴨

2019-09-09 12:10

國際小學堂／G7成員 為何沒大陸又趕走俄

2019-09-05 23:27

U值媒／面對頭痛孩，老師的同理心練習

2019-09-05 12:48

紐時賞析／電商網站 「黑暗模式」充斥

2019-09-04 16:55

紐時賞析／取代上司角色 改由AI扮演

2019-09-04 16:36

影／「冰雪奇緣 2」預告出爐 超實用字seem的4個常見用法

2019-09-04 15:52

影／「我的爸爸是騙子」泰國暖心廣告 讓百萬網友哭了

2019-09-04 15:28

寫作教室／思維的解構重組

2019-09-02 09:18

U值媒／沒品德只是製造恐怖份子！品德教育怎麼教？

2019-08-29 12:38

紐時賞析／史坦貝克喜感短篇 英文原貌面世

2019-08-28 17:30

紐時賞析／YouTube推薦極右派人物影片 使巴西變得更激進？

2019-08-28 17:23

影／《艾倫秀》就是這些荒謬爆笑的照片讓 Ellen 不想生小孩！

2019-08-28 15:37

影／暑假旅遊好去處 宿霧必去五景點

2019-08-28 09:33

數感實驗室／11種不同的「25×16％＝？」

2019-08-26 16:19

寫作教室／送給自己 用一首歌閱讀人生

2019-08-26 10:21

好書上線／《薩賓娜之死》破格文學

2019-08-24 13:50

好書上線／《白鯨記》經典再現

2019-08-24 13:49

好書上線／《空間正義》都市省思

2019-08-24 13:47

好書上線／《阿勒坡的養蜂人》戰爭故事

2019-08-24 13:45

U值媒／教孩子別打架，最好的方法是

2019-08-23 12:48
看更多

熱門文章

僑光科大校長兒「神速」取得學士碩士 教育部重罰50萬

2019-09-24 17:34

擺脫全國最爛宿舍 興大4年「終結」1678張水泥床

2019-09-24 21:26

高階人才無用？ 藍委：4頂大研究所招生掛蛋

2019-09-25 10:03

你是忘記還是根本沒念？ 教部小編秀26考古題考網友

2019-09-25 00:35

才剛開學…竹縣國小水痘群聚1班 昨緊急停課

2019-09-24 17:46

2020全球大學就業力排名 台大上升25名

2019-09-24 17:21

專訪／毫不起眼卻蘊藏生命力 讓孩子一眼就愛上的種籽實小魅力何在？

2019-09-25 08:20

北歐風、青旅風、主題村 中部大學瘋宿舍改造拚招生

2019-09-25 07:09

返校日很恐怖？文化大學廣告系公布「七大厭世排行榜」

2019-09-24 18:18

文大校園附近港陸學生衝突 校方回應了

2019-09-25 11:34

被爆疑似校長宿舍給前妻住 張瑞雄：保留法律追訴權

2019-09-25 12:23

升學向上銜接 「實驗大學」行不行？

2019-09-25 08:18

國中會考試務改台師大心測中心統籌 目標零缺失

2019-09-24 16:32

專訪／學生提案讓你去TRY 清大蘇寄偉：自由發展 才知最後結果

2019-09-25 08:19

北商大校長宿舍疑雲 教育部發文學校要求說明

2019-09-25 12:40

北大音律電機資訊大樓落成啟用 校友捐4億創紀錄

2019-09-25 13:52

影／「因為家暴，我得了影展首獎」 她錄下父母爭吵聲創作得獎

2019-09-24 18:56

揮別水泥床 興大第4棟男宿文青風登場

2019-09-24 18:47

影／嘉市高中生一鏡到底熱舞 祝教師節快樂

2019-09-25 10:45

教育部：大學招生參採內容是選才方向 非逐科比序

2019-09-24 17:08

2019教育創新100／文化國小沉浸式英語課 讓孩在真實情境中學習

2019-09-24 16:43

想當軍人體檢卡關 女學生一個月瘋狂減重10公斤達標

2019-09-25 15:12

為學生和黑道談判、給學生10年保固 58人獲菁師獎

2019-09-24 18:53

偏鄉上學路難！台南左鎮小姊弟要走一公里崩塌山路

2019-09-25 11:55

放棄美國博士夢 師鐸獎得主越南教書一待16年

2019-09-25 09:42

北市77所校園夜間不開燈 民眾抱怨得「摸黑」運動

2019-09-24 18:57

166名優秀國中畢業生在地就學 基隆發331萬獎學金

2019-09-25 12:57

大學招生多元選才 不是逐科比序

2019-09-24 23:55

師鐸獎頒獎 蘇貞昌三度鞠躬：好老師決定國家興衰

2019-09-25 11:10

會考作文拿高分 這招很有用

2019-09-25 12:10

立委批頂大AI碩班招生掛蛋 台大澄清：已招滿

2019-09-25 15:17

第八屆「教育大愛菁師獎」頒獎典禮 馬英九出席頒獎

2019-09-24 18:01

宿舍改造潮 大學招生添「住」力

2019-09-24 23:39

《返校》翠華中學令人發毛 細數20大校園「鬼地方」

2019-09-25 16:03

陽明大學率全國之先 籌組大學防疫聯盟

2019-09-25 11:27

人工智慧成全球顯學 台灣率先推出AI科研指引

2019-09-25 14:05

台南市增設第六所非營利幼兒園 上午啟用

2019-09-25 11:53

菁師獎58人獲獎 避免學生被吸收 師找黑道談判

2019-09-25 00:02

終結水泥床 興大男宿舍變文青好宅

2019-09-24 23:35

全國試務會林口揭牌 會考改由台師大心測中心統籌

2019-09-24 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top