幽默版懶人包/2分鐘看完蘋果發表會:i11Pro、i11、Apple Watch

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

兩小時落落長的 Apple 新品發表會...實在是太長了,還是來看看這個兩分鐘幽默版懶人包,將重點一網打盡:iPhone 11 Pro、iPhone 11、Apple Watch Series 5 和全新的 iPad,到底有哪些超高效能?一起來一探究竟吧!

影片中有提到很多科技用語,你是否都學會了呢?今天的專欄教學,也會和科技有關喔。

我們生活中最重要的好夥伴「手機」有很多不可或缺的配件,例如「手機殼」、「充電線」、「螢幕保護貼」...等等,這些配件的英文你知道多少呢?

接下來會教大家 8 個手機配件的英文單字,還會有詳細的解說和例句,趕快往下看吧!

一、「手機殼」英文:phone case

Case 有「殼、套子、盒/箱子」等意思。

其他 case 的常見應用還有:briefcase「公事包」、pencil case「鉛筆盒」、suitcase「行李箱」、pillowcase「枕頭套」。

來看個例句吧:

There are so many nice iPhone cases in this shop. I’m feeling really indecisive right now.(在這間店裡有好多好棒的 iPhone 手機殼。我現在覺得有選擇障礙。)

二、「手機架」英文:phone holder / phone stand

Hold 當動詞時有「支撐、托住」的意思,那 holder 就有「用來支撐的東西」的意思囉。而stand 當動詞時是「站著」,當名詞時則可以是使東西站著的「架子」。

舉一反三,若要說給平板的架子,就可以說 tablet holder、tablet stand。

來造個句子:

I'm looking for a phone stand so I can binge-watch all my favorite Korean dramas.(我在找一個手機架,方便我追所有我最愛的韓劇。)

三、「螢幕保護貼」英文:screen protector

Screen 是「螢幕」,protect 則是動詞「保護」,protector 就是「提供保護的人事物」囉。

另外,現在很流行的「抗藍光螢幕保護貼」就是 anti-blue light screen protector,「強化玻璃保護貼」是 tempered glass screen protector。

舉個 screen protector 的例子:

Is an expensive tempered glass screen protector really necessary? I doubt it.(一個昂貴的強化玻璃保護貼真的有必要嗎?我很懷疑。)

四、「充電線」英文:charging cable

Charge 當動詞時有「充電」的意思,charging 就是形容詞「充電的」,cable 是「電線、電纜」。

另外補充一下,「充電器」的英文就叫 charger 喔!Portable charger 或 power bank 就是長時間外出時必備的「行動電源」。還有「電池」的英文是 battery。

來造個 charging cable 的例子:

After I bought this fast charging cable, it takes me less than an hour to fully charge my phone.(我買了這個快充充電線之後,花不到一小時就能充飽我的手機。)

► 好文推薦: 單字都留不住?五個記憶秘訣,帶你上天堂!

五、「手機記憶卡」英文:microSD card

Micro 有「微小」的意思,SD card 則是 secure digital card 的簡稱。有時候也可以簡單只說 SD card。

來看個 microSD card 的例句吧:

If you are taking a lot of photos and videos with your phone, and it has only 32G internal storage, I suggest you get yourself a microSD card.(如果你要用你的手機拍很多的相片和影片,而且它只有 32 GB 的內部儲存空間,我建議你幫自己買一個手機記憶卡。)

六、「鏡頭」英文:lens

要注意 lens 這個字本身字尾就有 s 喔,複數形式是 lenses。

現在常見的外接鏡頭(external lens)還有 fisheye lens(魚眼鏡頭)、wide-angle lens(廣角鏡頭)。

一樣也要造個 lens 的句子:

I recently bought a wide-angle lens for my phone and found it very useful. I should’ve bought one earlier!(我最近買了一個給手機的廣角鏡頭,然後發現它超實用。我應該早點買一個的!)

七、「自拍棒」英文:selfie stick

Self 有「自己、自我」的意思,selfie 就是最近幾年的流行語「自拍」,stick 則是「棍、棒」。

近來自拍棒也有越來越多便利的功能,例如可以變成 tripod(三角架),或者有 Bluetooth remote control(藍芽遠端控制)的功能,讓自拍者可以輕鬆按快門拍照。

來造個 selfie stick 的例子:

Can I borrow your selfie stick tomorrow? The one with a Bluetooth remote control. Mine is not working.(我明天可以借你的自拍棒嗎?有藍芽遠端控制的那一個。我的現在壞了不能用。)

八、「耳機」英文:headphones / earphones

Head 是「頭」,headphones 就是「頭罩式耳機」。以此類推,ear 是「耳朵」,earphones 就是「耳塞式耳機」囉。

那要注意,這兩個字和 glasses(眼鏡)、pants(褲子)...等等一樣,永遠都是複數形式喔!

補充一下,若要強調這是「降噪」耳機,可以再前面加上 noise-canceling。若要表達「藍芽」耳機,就在前面加 Bluetooth。

看個例句:

How much are these noise-canceling headphones?(這降噪耳機要多少錢啊?)

恭喜你學完以上 8 個手機配件英文單字!你的科技英文力又更上一層樓啦!

【更多學英文資源,詳見《希平方》】