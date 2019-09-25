幽默版懶人包／2分鐘看完蘋果發表會：i11Pro、i11、Apple Watch

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兩小時落落長的 Apple 新品發表會...實在是太長了，還是來看看這個兩分鐘幽默版懶人包，將重點一網打盡：iPhone 11 Pro、iPhone 11、Apple Watch Series 5 和全新的 iPad，到底有哪些超高效能？一起來一探究竟吧！

影片中有提到很多科技用語，你是否都學會了呢？今天的專欄教學，也會和科技有關喔。

我們生活中最重要的好夥伴「手機」有很多不可或缺的配件，例如「手機殼」、「充電線」、「螢幕保護貼」...等等，這些配件的英文你知道多少呢？

接下來會教大家 8 個手機配件的英文單字，還會有詳細的解說和例句，趕快往下看吧！

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一、「手機殼」英文：phone case

Case 有「殼、套子、盒/箱子」等意思。

其他 case 的常見應用還有：briefcase「公事包」、pencil case「鉛筆盒」、suitcase「行李箱」、pillowcase「枕頭套」。

來看個例句吧：

There are so many nice iPhone cases in this shop. I’m feeling really indecisive right now.（在這間店裡有好多好棒的 iPhone 手機殼。我現在覺得有選擇障礙。）

二、「手機架」英文：phone holder / phone stand

Hold 當動詞時有「支撐、托住」的意思，那 holder 就有「用來支撐的東西」的意思囉。而stand 當動詞時是「站著」，當名詞時則可以是使東西站著的「架子」。

舉一反三，若要說給平板的架子，就可以說 tablet holder、tablet stand。

來造個句子：

I'm looking for a phone stand so I can binge-watch all my favorite Korean dramas.（我在找一個手機架，方便我追所有我最愛的韓劇。）

三、「螢幕保護貼」英文：screen protector

Screen 是「螢幕」，protect 則是動詞「保護」，protector 就是「提供保護的人事物」囉。

另外，現在很流行的「抗藍光螢幕保護貼」就是 anti-blue light screen protector，「強化玻璃保護貼」是 tempered glass screen protector。

舉個 screen protector 的例子：

Is an expensive tempered glass screen protector really necessary? I doubt it.（一個昂貴的強化玻璃保護貼真的有必要嗎？我很懷疑。）

四、「充電線」英文：charging cable

Charge 當動詞時有「充電」的意思，charging 就是形容詞「充電的」，cable 是「電線、電纜」。

另外補充一下，「充電器」的英文就叫 charger 喔！Portable charger 或 power bank 就是長時間外出時必備的「行動電源」。還有「電池」的英文是 battery。

來造個 charging cable 的例子：

After I bought this fast charging cable, it takes me less than an hour to fully charge my phone.（我買了這個快充充電線之後，花不到一小時就能充飽我的手機。）

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五、「手機記憶卡」英文：microSD card

Micro 有「微小」的意思，SD card 則是 secure digital card 的簡稱。有時候也可以簡單只說 SD card。

來看個 microSD card 的例句吧：

If you are taking a lot of photos and videos with your phone, and it has only 32G internal storage, I suggest you get yourself a microSD card.（如果你要用你的手機拍很多的相片和影片，而且它只有 32 GB 的內部儲存空間，我建議你幫自己買一個手機記憶卡。）

六、「鏡頭」英文：lens

要注意 lens 這個字本身字尾就有 s 喔，複數形式是 lenses。

現在常見的外接鏡頭（external lens）還有 fisheye lens（魚眼鏡頭）、wide-angle lens（廣角鏡頭）。

一樣也要造個 lens 的句子：

I recently bought a wide-angle lens for my phone and found it very useful. I should’ve bought one earlier!（我最近買了一個給手機的廣角鏡頭，然後發現它超實用。我應該早點買一個的！）

七、「自拍棒」英文：selfie stick

Self 有「自己、自我」的意思，selfie 就是最近幾年的流行語「自拍」，stick 則是「棍、棒」。

近來自拍棒也有越來越多便利的功能，例如可以變成 tripod（三角架），或者有 Bluetooth remote control（藍芽遠端控制）的功能，讓自拍者可以輕鬆按快門拍照。

來造個 selfie stick 的例子：

Can I borrow your selfie stick tomorrow? The one with a Bluetooth remote control. Mine is not working.（我明天可以借你的自拍棒嗎？有藍芽遠端控制的那一個。我的現在壞了不能用。）

八、「耳機」英文：headphones / earphones

Head 是「頭」，headphones 就是「頭罩式耳機」。以此類推，ear 是「耳朵」，earphones 就是「耳塞式耳機」囉。

那要注意，這兩個字和 glasses（眼鏡）、pants（褲子）...等等一樣，永遠都是複數形式喔！

補充一下，若要強調這是「降噪」耳機，可以再前面加上 noise-canceling。若要表達「藍芽」耳機，就在前面加 Bluetooth。

看個例句：

How much are these noise-canceling headphones?（這降噪耳機要多少錢啊？）

恭喜你學完以上 8 個手機配件英文單字！你的科技英文力又更上一層樓啦！

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