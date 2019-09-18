影／爆笑喜劇看翻譯宿命 「史上最爛的翻譯」

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當翻譯到底有多難？是不是只要照著翻譯就好呢？代誌不是你想像的那麼簡單！如果翻譯都不動腦，到底會發生什麼可怕的事情呢？爆笑喜劇帶你來看看翻譯的宿命...

除了翻譯時可能會有誤解產生，日常生活中我們也經常會遇到溝通不良的狀況。若發現或擔心自己的話被誤解，可以怎麼用英文澄清呢？若因為生氣或心直口快而說錯話，又能如何用英文道歉呢？今天就跟著希平方一起一探究竟吧！

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發現或擔心自己被誤解...

日常生活中難免會遇上溝通不良的情形，如果發現或擔心自己被誤解，可以善用幾個表達法：

Don’t get me wrong. 別誤會。

這裡的 get 是「理解」的意思。整句字面意思是「不要錯誤理解我」，也就是「別誤會」的意思。如果擔心某人誤解或因你說的話難過，就可以運用這個表達法。例如朋友邀請你去喬遷派對但你無法過去，想婉拒時就可以這麼說：

Don’t get me wrong. I’d love to go to your housewarming party, but I’m out of town next weekend.（別誤會。我很想去你的喬遷派對，但我下週末要出遠門。）

I didn’t mean it that way. / That wasn’t what I meant. 我不是那個意思。

如果發現對方因誤解你的意思而感到冒犯時，就可以運用這個表達法。例如你對朋友的設計給了一些建議，卻讓他誤以為你覺得這個設計一無是處，這時就可以說：

Don’t get me wrong. I didn’t mean it that way.（別誤會。我不是那個意思。）

That wasn’t what I meant. I was just saying that there’s room for improvement.（我不是那個意思。我只是在說有進步的空間。）

不過有時，我們可能必須坦白說出比較直接或讓人難受的話，這時候就可以運用一些表達法事先給對方打預防針、嘗試降低這些話可能會造成的傷害：

Please don’t take this the wrong way, but… 請別誤會我無意冒犯，只是...

Take something the wrong way 意思是「因為誤解某些話而感到冒犯」，而整句話要表達的就類似我們中文說的「請別誤會我無意冒犯、請別把我的話當成是冒犯...」。

Please don’t take this the wrong way, but I think you really need to exercise more.（請別誤會我無意冒犯，只是我覺得你真的應該多去運動。）

或者也可以用名詞 offense（冒犯）或動詞 misunderstand（誤會、誤解）來表達類似意思：

No offense, but… 沒有冒犯的意思，只是...

Please don’t take offense, but… 請別見怪，只是...

Please don’t misunderstand me, but… 請別誤會我，只是...

A: No offense, but I think you need to improve your professional knowledge.（沒有冒犯的意思，只是我認為你必須加強你的專業知識。）

B: None taken. I’m new to the industry, and I know I have a lot to learn.（沒關係。我剛踏入這個行業，我也知道我有很多要學習。）

因為生氣或心直口快而說錯話...

除了單純說 Sorry!（抱歉！）或 Sorry about that!（那些話我很抱歉！）之外，也可以運用下列的表達法：

I didn’t mean it. 我不是有意的。

假如和朋友大吵時脫口說出「不想再看到你」，事後懊悔想道歉時就可以說：

When I said I didn’t want to see you again, I didn’t mean it. Please forgive me.（當我說不想再看到你，我不是有意的。請原諒我。）

I didn’t mean to… / I didn’t intend to... / I never intended to… 我不是有意去...

這裡的 mean 跟 intend 都是動詞「有意去...」的意思，後面經常加上 to do something 表示「有意去做某事」。例如，一時口快說出傷人的話，事後想道歉時可以說：

I’m sorry. I didn’t mean to say those things.（我很抱歉。我不是有意說出那些話的。）

I apologize. I didn’t intend to hurt your feelings.（我道歉。我不是有意讓你感到受傷的。）

That was not my intention. 那不是我的本意。

Intention 是名詞「意圖、目的」的意思，所以整句要表達的就是「那不是我的本意」，例如：

If my language offended you, that was not my intention. Please don’t take it to heart.（如果我的表達方式冒犯到你，那不是我的本意。請別往心裡去。）

學會這些表達法後，相信下回遇到溝通不良的情況，就比較知道該如何開口澄清或降低傷害囉！

延伸閱讀

1. 【NG 英文】『你懂我的意思嗎？』不能說 Do you understand?

2. 溝通出狀況？『冷戰』、『閉門羹』英文怎麼說？

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