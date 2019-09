影/爆笑喜劇看翻譯宿命 「史上最爛的翻譯」

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

當翻譯到底有多難?是不是只要照著翻譯就好呢?代誌不是你想像的那麼簡單!如果翻譯都不動腦,到底會發生什麼可怕的事情呢?爆笑喜劇帶你來看看翻譯的宿命...

除了翻譯時可能會有誤解產生,日常生活中我們也經常會遇到溝通不良的狀況。若發現或擔心自己的話被誤解,可以怎麼用英文澄清呢?若因為生氣或心直口快而說錯話,又能如何用英文道歉呢?今天就跟著希平方一起一探究竟吧!

分享 facebook

發現或擔心自己被誤解...

日常生活中難免會遇上溝通不良的情形,如果發現或擔心自己被誤解,可以善用幾個表達法:

Don’t get me wrong. 別誤會。

這裡的 get 是「理解」的意思。整句字面意思是「不要錯誤理解我」,也就是「別誤會」的意思。如果擔心某人誤解或因你說的話難過,就可以運用這個表達法。例如朋友邀請你去喬遷派對但你無法過去,想婉拒時就可以這麼說:

Don’t get me wrong. I’d love to go to your housewarming party, but I’m out of town next weekend.(別誤會。我很想去你的喬遷派對,但我下週末要出遠門。)

I didn’t mean it that way. / That wasn’t what I meant. 我不是那個意思。

如果發現對方因誤解你的意思而感到冒犯時,就可以運用這個表達法。例如你對朋友的設計給了一些建議,卻讓他誤以為你覺得這個設計一無是處,這時就可以說:

Don’t get me wrong. I didn’t mean it that way.(別誤會。我不是那個意思。)

That wasn’t what I meant. I was just saying that there’s room for improvement.(我不是那個意思。我只是在說有進步的空間。)

不過有時,我們可能必須坦白說出比較直接或讓人難受的話,這時候就可以運用一些表達法事先給對方打預防針、嘗試降低這些話可能會造成的傷害:

Please don’t take this the wrong way, but… 請別誤會我無意冒犯,只是...

Take something the wrong way 意思是「因為誤解某些話而感到冒犯」,而整句話要表達的就類似我們中文說的「請別誤會我無意冒犯、請別把我的話當成是冒犯...」。

Please don’t take this the wrong way, but I think you really need to exercise more.(請別誤會我無意冒犯,只是我覺得你真的應該多去運動。)

或者也可以用名詞 offense(冒犯)或動詞 misunderstand(誤會、誤解)來表達類似意思:

No offense, but… 沒有冒犯的意思,只是...

Please don’t take offense, but… 請別見怪,只是...

Please don’t misunderstand me, but… 請別誤會我,只是...

A: No offense, but I think you need to improve your professional knowledge.(沒有冒犯的意思,只是我認為你必須加強你的專業知識。)

B: None taken. I’m new to the industry, and I know I have a lot to learn.(沒關係。我剛踏入這個行業,我也知道我有很多要學習。)

因為生氣或心直口快而說錯話...

除了單純說 Sorry!(抱歉!)或 Sorry about that!(那些話我很抱歉!)之外,也可以運用下列的表達法:

I didn’t mean it. 我不是有意的。

假如和朋友大吵時脫口說出「不想再看到你」,事後懊悔想道歉時就可以說:

When I said I didn’t want to see you again, I didn’t mean it. Please forgive me.(當我說不想再看到你,我不是有意的。請原諒我。)

I didn’t mean to… / I didn’t intend to... / I never intended to… 我不是有意去...

這裡的 mean 跟 intend 都是動詞「有意去...」的意思,後面經常加上 to do something 表示「有意去做某事」。例如,一時口快說出傷人的話,事後想道歉時可以說:

I’m sorry. I didn’t mean to say those things.(我很抱歉。我不是有意說出那些話的。)

I apologize. I didn’t intend to hurt your feelings.(我道歉。我不是有意讓你感到受傷的。)

That was not my intention. 那不是我的本意。

Intention 是名詞「意圖、目的」的意思,所以整句要表達的就是「那不是我的本意」,例如:

If my language offended you, that was not my intention. Please don’t take it to heart.(如果我的表達方式冒犯到你,那不是我的本意。請別往心裡去。)

學會這些表達法後,相信下回遇到溝通不良的情況,就比較知道該如何開口澄清或降低傷害囉!

延伸閱讀

1. 【NG 英文】『你懂我的意思嗎?』不能說 Do you understand?

2. 溝通出狀況?『冷戰』、『閉門羹』英文怎麼說?

【更多學英文資源,詳見《希平方》】