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數感實驗室／費馬最後定理（下）

2019-09-16 16:15賴以威（數感實驗室）

數感實驗室。圖片來源／StockSnap.io
數感實驗室。圖片來源／StockSnap.io
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繼續費馬最後定理故事。前兩周我們介紹了懷爾斯教授在研討會上，從谷山－志村猜想一路破解了費馬最後定理，獲得了數學界高度的肯定。

然而「福兮，禍之所伏」，驚喜後面還藏了一個巨大的驚嚇。當懷爾斯的證明手稿進入審查階段，卡茲與懷爾斯反覆驗證時，他們中找到一處先前完全沒發現的錯誤。人們尖銳地檢視著懷爾斯的失誤，漫天的喜訊瞬間化成毫無遮掩的嘲諷。懷爾斯接受訪問時也表達，在備受矚目的狀態下進行研究並不是他的風格。他把自己關在書桌前，試圖解決這個錯誤，然而不論怎麼做都沒辦法突破。就在陷入絕望之際，他偶然在桌邊看到一份關於「岩澤理論」的論文。一時靈光乍現，他運用了岩澤理論來化解掉原先證明的錯誤，完成證明。1995年，世紀難題才正式從未竟之謎的名單中消除。

BBC拍攝了一部關於破解費馬最後定理的紀錄片。最後，我們引用懷爾斯在片頭的開場白：

「或許，我能給出關於我研究數學的歷程最貼切的描述，就是進入一棟大房子。當一個人開始探索第一個全黑的房間時，裡頭一片漆黑，他會在家具中邊跌倒邊摸索。漸漸地知道家具的位置。六個月後，你會找到開關並且打開燈。開燈的那一瞬間，整個房間被光線壟罩，你終於，能清楚地看見你站在哪裡」

破解費馬最後定理的世紀任務就像是完成一場接力式的拔河比賽，仰賴歷史上許多數學家的一臂之力，更需要在時間的沖刷與眾人的關注下承擔壓力的決心。從這個例子我們也可以看到，數學不是計算，更不是算得快就叫數學好。它是思考與邏輯，能讓許多人投入一生也樂此不疲的遊戲。

本篇文章與數感實驗室朱倍玉共同完成。

數感實驗室紀錄片拔河BBC

賴以威（數感實驗室）

數學不僅是抽象運算，還跟現實生活緊密結合。數感（numeracy）泛指「對數學的直覺理解能力」。數感的培養不僅限於學校教育，必須在日常生活就養成將「數字」納入思考範圍的習慣。更多內容請上數感實驗室 Numeracy Lab
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