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寫作教室／點燃寫作之火 而非知識填鴨

2019-09-09 12:10聯合報 聯合報寫作教室講師／塗佳霖撰寫

寫作教室。圖片來源／ingimage
寫作教室。圖片來源／ingimage
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蘇格拉底曾言：「教育旨在燃起學習火焰，而非知識填鴨。」當學生對生硬的教學理論、方法、詞彙毫無共鳴、欲振乏力時，教學者空有滿腹經綸也只能徒呼負負。

以論說文教學為例，論辨說理對生命閱歷較為淺薄的青春學子而言本非易事，若課程進行僅在灌輸論點、論據、論證要素；分辨因果、並重、對立題型；區別總分、正反、敘議結構，而不利用更貼近實際生活經驗的語言、活動來引導，作文課堂依舊是沉悶抑鬱的文字堆砌場域。

論說文要闡明自身論述，且需言之有物、言之有序才能以理服人，而這樣的說服過程，其實與「推銷」有異曲同工之妙——同樣要有理論、事例或數據——學生或許未曾聽過安麗，但大多知道網紅聖結石的〈安儷〉，以其有興趣且易於感知的元素帶入課程，自然心甘情願化身成「超級業務員」，使出渾身解數來銷售商品賺取業(成)績！

一開始推銷的商品不妨包羅萬象：專治出軌的小三忘情水、父母獨享的成績孟婆湯，甚至連業務員「自己」也能賣，以引起書寫興趣；至於銷售時的用詞尺度則多些包容，學生會更有勇氣下筆。

舉例：用總提分論結構推銷〈人物〉

我要推銷的人物是？ 自己

理由一 說不出的魅力

理由二 用不完的體力

理由三 數不盡的能力

認識他會讓你終身？ 念念不忘，認識的都說讚

當學生熟悉以上的條理模式之後，便可連結論點、論據、論證的說明，再導入當節寫作主題，如此便水到渠成，不會虛耗師生精力。

舉例：用總提分論結構推銷〈我可以終身奉行的一個字〉

我要推銷的那一個字是？ 「幹」

理由一 腳踏實地；埋頭苦「幹」

理由二 機靈敏捷；精明能「幹」

理由三 研習進修；充實才「幹」

奉行這個字會讓你終身？ 受用良多，一輩子「幹」勁無窮

老師是火刀，學生為火石，引導方法為火絨，只有三者合而為一，才能點燃耀眼的學習之火。

網紅出軌語言

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