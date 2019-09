影/「冰雪奇緣 2」預告出爐 超實用字seem的4個常見用法

睽違六年,《冰雪奇緣 2》終於要在今年十一月上映。預告中不祥的氛圍,預示著主角們似乎要面對更可怕的危險、更強大的力量。是什麼神秘力量,連艾莎的魔力都不足對抗?讓我們一起期待他們的冒險旅途吧!

看完預告片後,來學學實用的英文單字吧!影片的這句 Elsa, the past is not what it seems. 當中有個超實用的字 seem,你知道它還有哪 4 個常見用法嗎?

在開始之前,你要先知道 seem 的同義詞可以是 appear 或 look,有「似乎、看起來」的推測語氣,而且...

Seem 是個「動詞」!

由於這個字從中文的角度來看,一點都不像是動詞,因此在使用 seem 時務必特別留意喔。

話不多說,我們趕快來看看 seem 可以怎麼用!

1. seem + 形容詞

The customer seemed unhappy with our service.(那個顧客似乎對我們的服務不滿意。)

Although you are older than your husband, you actually seem much younger than him.(雖然妳的年紀比妳老公大,但妳其實看起來比他年輕很多。)

2. seem + to + 原形動詞

Amy seems to know more about Lily than anyone else in the office.(Amy 似乎比辦公室裡的其他任何人更了解 Lily。)

Our manager seems to like Bella very much, so I guess she may be promoted next year.(我們經理似乎很喜歡 Bella,所以我猜她或許明年會升遷。)

3. seem + like + 名詞

like 在這裡是介係詞「好像」。

I don’t know much about her, but she seems like a nice girl.(我不太認識她,但她看起來像個好女孩。)

It seems like a good idea.(這似乎是個好主意。)

4. seem + (like / as if / that) + 名詞子句

like 和 as if 都是連接詞「好像」,差別在 like 比較口語。that 則是一般名詞子句前常見的連接詞,本身沒有意思。這些連接詞要省略也可以喔!

It seems like we are going to win the game again!(看起來好像我們又要贏這場比賽了!)

They seemed as if they hadn’t slept all night.(他們看起來好像一整晚都沒有睡。)

It seems that David is not the right person for this job.(似乎 David 不是這個工作的合適人選。)

Seem 在生活和職場上都很常見,這 4 種用法你都學起來了沒啊?

