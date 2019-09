影/「我的爸爸是騙子」泰國暖心廣告 讓百萬網友哭了

每個爸爸,都可能是個騙子。他會說自己不愛吃好吃的食物、說工作一點也不累...父親的謊,來自對孩子的愛。來看看這支以父親謊言作為主題的暖心廣告,或許看完後的你也會跟著熱淚盈眶。

生活中可能充斥著各種謊言:善意的、惡意的、令人心碎的...。許多人可能知道「說謊」的英文是 lie,但你知道這個字該怎麼用嗎?如果想要表達「某人說了什麼謊」或「騙了誰、對誰說謊」,英文又該怎麼說呢?今天就跟著希平方一起認識一下吧!

lie 該怎麼用呢?

首先要知道的是,lie 可以是動詞,也可以是名詞。

lie 作為動詞,指「說謊、欺騙」

它可以單獨使用,例如:

Please! I have no reason to lie.(求求你!我沒有理由說謊。)

Don’t trust him. I can tell that he’s lying.(別相信他。我能看出他在說謊。)

I’m not gonna lie. It’s only a waste of time to continue this project.(我不騙人。繼續這個計畫不過是浪費時間。)

那如果想要特別指出「對誰說謊」,可以搭配介係詞 to 寫成 lie to someone。例如:

Don’t lie to me. I won’t give you a second chance.(不要騙我。我不會給你第二次機會。)

Are you lying to me? Why don’t you dare to look at me?(你在騙我嗎?為什麼你不敢看我?)

而如果想要表示「說了什麼謊」,則可以搭配介係詞 about,寫成 lie about something。例如:

He was rejected because he lied about his past experience.(他不被錄用,因為他謊報他的過去經歷。)

Some people may use false names or lie about their age in their online profiles.(有些人可能會在網路上的個人簡介中使用假名或謊報他們的年齡。)

要注意的是,如果 lie about 後面要加上動作的話,因為 about 是介係詞,後面的動詞要改寫成「動名詞」的形式才能接在後面喔!例如:

My brother lied about not feeling well because he wanted to skip classes.(我哥謊稱他身體不舒服,因為他想翹課。)

lie 作為名詞,指「謊言、謊話」

它可以單獨使用。例如:

She told her boyfriend that her phone died last night, which was a lie.(她跟她男友說她昨晚手機沒電,這是謊言。)

如果要表示「說謊」,則可以說 tell a lie,那要記得:搭配的動詞是 tell,而不是 say(說)喔。例如:

The boy showed no shame or embarrassment when he was caught telling a lie.(那個男孩說謊被抓包時,沒有露出任何羞愧或尷尬的模樣。)

看完之後,相信大家對於 lie 這個字的用法也更加熟悉了。別忘了找機會實際用用看喔!

