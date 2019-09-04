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影／「我的爸爸是騙子」泰國暖心廣告 讓百萬網友哭了

2019-09-04 15:28希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

每個爸爸，都可能是個騙子。他會說自己不愛吃好吃的食物、說工作一點也不累...父親的謊，來自對孩子的愛。來看看這支以父親謊言作為主題的暖心廣告，或許看完後的你也會跟著熱淚盈眶。

生活中可能充斥著各種謊言：善意的、惡意的、令人心碎的...。許多人可能知道「說謊」的英文是 lie，但你知道這個字該怎麼用嗎？如果想要表達「某人說了什麼謊」或「騙了誰、對誰說謊」，英文又該怎麼說呢？今天就跟著希平方一起認識一下吧！

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lie 該怎麼用呢？

首先要知道的是，lie 可以是動詞，也可以是名詞。

lie 作為動詞，指「說謊、欺騙」

它可以單獨使用，例如：

Please! I have no reason to lie.（求求你！我沒有理由說謊。）

Don’t trust him. I can tell that he’s lying.（別相信他。我能看出他在說謊。）

I’m not gonna lie. It’s only a waste of time to continue this project.（我不騙人。繼續這個計畫不過是浪費時間。）

那如果想要特別指出「對誰說謊」，可以搭配介係詞 to 寫成 lie to someone。例如：

Don’t lie to me. I won’t give you a second chance.（不要騙我。我不會給你第二次機會。）

Are you lying to me? Why don’t you dare to look at me?（你在騙我嗎？為什麼你不敢看我？）

而如果想要表示「說了什麼謊」，則可以搭配介係詞 about，寫成 lie about something。例如：

He was rejected because he lied about his past experience.（他不被錄用，因為他謊報他的過去經歷。）

Some people may use false names or lie about their age in their online profiles.（有些人可能會在網路上的個人簡介中使用假名或謊報他們的年齡。）

要注意的是，如果 lie about 後面要加上動作的話，因為 about 是介係詞，後面的動詞要改寫成「動名詞」的形式才能接在後面喔！例如：

My brother lied about not feeling well because he wanted to skip classes.（我哥謊稱他身體不舒服，因為他想翹課。）

lie 作為名詞，指「謊言、謊話」

它可以單獨使用。例如：

She told her boyfriend that her phone died last night, which was a lie.（她跟她男友說她昨晚手機沒電，這是謊言。）

如果要表示「說謊」，則可以說 tell a lie，那要記得：搭配的動詞是 tell，而不是 say（說）喔。例如：

The boy showed no shame or embarrassment when he was caught telling a lie.（那個男孩說謊被抓包時，沒有露出任何羞愧或尷尬的模樣。）

看完之後，相信大家對於 lie 這個字的用法也更加熟悉了。別忘了找機會實際用用看喔！

延伸閱讀

1. 別再被騙了！『說謊』、『躺』、『放置』、『下蛋』英文易混淆字教學

2.「飯沒吃完將來會娶麻臉婆！」那些騙小孩的經典故事，英文這樣說！

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希平方

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