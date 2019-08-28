影／暑假旅遊好去處 宿霧必去五景點

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宿霧位於菲律賓，是近來旅遊的熱門島嶼。來到宿霧，不僅能與鯨鯊共游，見證成千上萬的沙丁魚，還能溯溪、跳水，悠閒地躺在海灘。炎炎夏日，不妨到熱帶島嶼度假，讓海洋包圍你吧！

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你也想去像宿霧一樣漂亮的海島旅遊嗎？去海島時有機會坐很多不同的船，例如 ship、boat、vessel、ferry、yacht….. 中文都可以叫「船」，你都分得清楚它們的差別嗎？今天我們就來一個一個把它們搞清楚！

boat / ship / vessel 差別

這三個字都算是「船」的總稱，差別在 vessel 可以用來統稱所有的船，但它是個比較正式的用語，而 boat 和 ship 是一般生活中較常見的字。那 boat 和 ship 又差在哪裡呢？

Boat 通常是指「中小型的船」，會出現在沿海地區、湖邊、河邊。例如 fishing boat（漁船）、sailing boat（帆船）、cruise boat（遊船）、patrol boat（巡邏船）......等等。

另外補充一下，「端午節」就叫 Dragon Boat Festival，不會用 ship 這個字喔。

Ship 則是「中大型的船」，航行距離比較遠，甚至會橫跨海洋。例如 fishing ship（漁船）、cruise ship（遊輪）、cargo ship（貨船）、container ship（貨櫃船）......等等。

ferry / yacht / canoe / kayak / raft 差別

這幾個字都算是 boat，那它們的差別在哪呢？

Ferry 是「渡輪」，像公車一樣會定時來回某一小段水域，對某些地方的人來說是日常生活中常見的交通工具。

Yacht 是「快艇、遊艇」，通常是以娛樂為目的。

Canoe 是「獨木舟」，是又窄小又輕巧的船，必須靠自己擺動船槳才能前進。獨木舟的船槳通常是「單柄單槳」，必須要兩手握住槳在船的一側努力滑。

Kayak 看起來跟獨木舟很像，差別在 kayak 通常只能 1 或 2 個人坐，船的前後兩端通常是被封起來的，而且船槳通常是「單柄雙槳」，要讓槳的兩端分別在船的兩邊滑動。

Raft 是「竹筏」，也可以指救生用的充氣「橡皮艇」，或泛舟時的小船，船面比 canoe 和 kayak 寬，構造也更簡單。

希望你之後看到船的時候，可別再 ship、boat 傻傻分不清楚呀！看到小船的時候，也可以想想它是哪一種 boat 喔。

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