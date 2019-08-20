國際小學堂／船上掛哪國國旗 有黑暗兵法

2019-08-20 15:41 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 李京倫 ╱報導



權宜船旗使船員安全保障不足。圖為伊朗國營電視台七月廿二日發布的照片，顯示史丹納帝國號的船長（左）與船員（右）。 美聯社 分享 facebook

一艘瑞典公司擁有、掛英國國旗的油輪「史丹納帝國號」，七月十九日被伊朗扣押。船上廿三名船員跟這三國一點關係都沒有。ＣＮＮ報導，這件事凸顯國際航運界複雜的一面，船舶所有人可以為了自己方便，在幾分鐘內把一艘船的船籍從一國換到另一國，不必考慮船員的安全保障問題。

刷卡換國旗 15分鐘搞定

英國普利茅斯大學海運物流政策教授羅歐說：「只要你有一張信用卡和十五分鐘的空檔，就能更改船籍，要掛哪一國的國旗，隨你高興。」

國際法規定，商船所有人必須向某個國家登記船籍。雖然聯合國公海公約寫明，船隻必須跟船籍國有「真實的」關係，不過實際上，只要船東付登記費，就能把船籍登記為任何國家，船籍不必與船東的國籍相同。這就是航運業的慣例「權宜船旗」（flag of convenience）。

全球船隻 4成掛這3國國旗

全球有四成船隻登記在巴拿馬、賴比瑞亞和馬紹爾群島，顯示出「權宜船旗」的慣例多麼普遍。這三國共計擁有的船隻才一百六十九艘。羅歐說：「這些國家船籍登記費很便宜，而且對船隻規範很寬鬆。」

羅歐說，船東要把船籍登記在哪一國，主要從商業角度考慮，他說：「降低成本有個好辦法，就是把船籍登記在蒙古這種國家，既沒有海岸，又沒有港口，跟海運沒有直接關係，但登記費便宜，規範也不嚴，對船東很有吸引力。」

根據聯合國常設機構貿易發展會議的資料，全球總共有兩百六十五艘、總載貨量六億六千四百萬噸的船隻，船籍登記在蒙古。

船籍掛哪國？ 首選規範鬆費用低

反過來說，希臘是海運大國，擁有的船隻總載貨量為世界第一，但希臘大多數船隻都登記為外國籍，因為船東不想把船籍留在希臘繳重稅。

一個國家接受船隻入籍，就能收取登記費，所以各國搶著要商船入籍。英國南安普敦大學海商法研究所高級研究員柯爾斯說：「船公司經常貨比三家，選擇最划算的船籍。」

柯爾斯說，根據國際公約，每艘船不論船籍為何，都要遵守國際共同的安全、環境和勞動法標準，問題是，「英美都是嚴格執行規範的船籍國，至於加勒比海島國，沒有龐大的公務員人力和強力的執法手段，標準自然不如英美嚴格」。

船東省錢 變相剝削船員安全

但船籍對船員的安全很重要。史丹納帝國號基本上就是因為屬於英國籍，才會被伊朗扣押，以報復英國七月四日在英國海外領土直布羅陀外海扣押一艘伊朗油輪。

史丹納帝國號船員來自印度、菲律賓、俄國和拉脫維亞，這是典型的國籍組合。印度、俄國和菲律賓在全球五大船員國籍中榜上有名。

多國運輸業勞工工會組成的「國際運輸勞工聯合會」，數十年來一直在反對「權宜船旗」，聯合會船員部負責人海因德爾說，權宜船旗使船員可能被剝削，「在掛著權宜船旗的船隻上，如果一個船員不是船籍國的公民，這個人享有的保障就不如本身是船籍國公民的船員」。

船籍登記為某國之後，理論上，船隻受船籍國法律保護，船籍國必須保護這艘船與船員的安全。

不過，海因德爾說，實際上，如果船員不是船籍國公民，有時很難獲得船籍國保護，尤其當船籍國是開發中國家，幾乎沒有外交影響力，而且對勞工幾無保障時，更是如此。

海因德爾說，另一方面，當船員遇到麻煩時，船員所屬國家因為不是船籍國，所以也幫不上忙。