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誰是美國最強炸雞？ 速食網路大戰與反同爭議

影／【中二動畫系列】有 AirPods 就是比較高級？

2019-08-21 09:20希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

有 AirPods 真的比較高級？知名 YouTube 頻道 Danny Casale 用荒謬的台詞和簡單的動畫做出中二動畫小短片，來看看有 AirPods 到底有多、高、級。廢到笑小短片，千萬別錯過！

影片中聽到的高傲口吻是否也讓你心有戚戚焉、忍不住想大翻白眼呢？生活中，我們難免遇到一些「高傲自負、自以為是」的人，你知道該怎麼用英文形容嗎？今天就跟著希平方一起瞧瞧吧！

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◎ arrogant

形容詞，用來形容一個人「傲慢、狂妄自大」。例如：

He's the rudest and the most arrogant person I've ever met.（他是我見過最無禮、傲慢的人。）

◎ stuck-up

形容詞，用來表示一個人自認為比他人好，因而以一種不友好的方式跟他人互動，類似中文說的「自視甚高、自命不凡」，常帶有貶義。例如：

She's so stuck-up. How could you put up with her for so long?（她有夠自視甚高。你怎麼能忍受她這麼久？）

◎ cocky

形容詞，用來表示一個人過於自信，類似中文的「狂妄自負、不可一世」，常帶有貶義。例如：

She's talented and smart. But don't you think she's a bit too cocky?（她很有才華也很聰明，但你不覺得她有點太狂妄了嗎？）

◎ snobbish

用來形容一個人行為作風很像 snob，也就是那些追捧上層社會、不愛與他們認為較低等的人互動，或對一般人喜愛的事物看不上眼的一群人，類似中文說「驕傲自負、勢利眼」。例如：

She broke up with Neal after she realized he's just a snobbish, shallow man.（她在發現 Neal 不過是個自負又膚淺的人之後，就跟他分手了。）

或者也可以說 act like a snob，意思是一樣的。

Don't act like a snob if you want others to respect you.（如果你想獲得他人尊重就不要這麼勢利眼。）

◎ self-centered

Self 是「自我」，center 是「中心」，合在一起用來表示一個人「自私自利、以自我為中心」。例如：

He's too self-centered to think about others' feelings.（他太過自私自利，不會去考慮他人感受。）

◎ be full of oneself

Full 是「滿」的意思，be full of oneself 則是慣用法，字面意思類似「滿腦子都是自己」，可以用來形容一個人「自以為是、只想到自己、自我感覺良好...」等。例如：

It's not easy to get along with people who are full of themselves.（要跟那些自以為是的人相處融洽並不容易。）

把這些表達法記起來，那麼下次在生活中遇到有這些特質的人時，就知道該怎麼用英文敘述囉！

延伸閱讀

1. 那些年，我們都討厭的人...『抓耙子』、『馬屁精』英文怎麼說？

2. 你有『雙面人』、『馬屁精』的同事嗎？學學用英文形容壞同事的惡行惡狀

3. 『混水摸魚』、『說話不算話』該如何用英文表達？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

動畫希平方

希平方

讓所有想學好英文的人能夠利用網路上豐富又有趣的影片資源，一起輕鬆愉快學英文。

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