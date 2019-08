影/【中二動畫系列】有 AirPods 就是比較高級?

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

有 AirPods 真的比較高級?知名 YouTube 頻道 Danny Casale 用荒謬的台詞和簡單的動畫做出中二動畫小短片,來看看有 AirPods 到底有多、高、級。廢到笑小短片,千萬別錯過!

影片中聽到的高傲口吻是否也讓你心有戚戚焉、忍不住想大翻白眼呢?生活中,我們難免遇到一些「高傲自負、自以為是」的人,你知道該怎麼用英文形容嗎?今天就跟著希平方一起瞧瞧吧!

◎ arrogant

形容詞,用來形容一個人「傲慢、狂妄自大」。例如:

He's the rudest and the most arrogant person I've ever met.(他是我見過最無禮、傲慢的人。)

◎ stuck-up

形容詞,用來表示一個人自認為比他人好,因而以一種不友好的方式跟他人互動,類似中文說的「自視甚高、自命不凡」,常帶有貶義。例如:

She's so stuck-up. How could you put up with her for so long?(她有夠自視甚高。你怎麼能忍受她這麼久?)

◎ cocky

形容詞,用來表示一個人過於自信,類似中文的「狂妄自負、不可一世」,常帶有貶義。例如:

She's talented and smart. But don't you think she's a bit too cocky?(她很有才華也很聰明,但你不覺得她有點太狂妄了嗎?)

◎ snobbish

用來形容一個人行為作風很像 snob,也就是那些追捧上層社會、不愛與他們認為較低等的人互動,或對一般人喜愛的事物看不上眼的一群人,類似中文說「驕傲自負、勢利眼」。例如:

She broke up with Neal after she realized he's just a snobbish, shallow man.(她在發現 Neal 不過是個自負又膚淺的人之後,就跟他分手了。)

或者也可以說 act like a snob,意思是一樣的。

Don't act like a snob if you want others to respect you.(如果你想獲得他人尊重就不要這麼勢利眼。)

◎ self-centered

Self 是「自我」,center 是「中心」,合在一起用來表示一個人「自私自利、以自我為中心」。例如:

He's too self-centered to think about others' feelings.(他太過自私自利,不會去考慮他人感受。)

◎ be full of oneself

Full 是「滿」的意思,be full of oneself 則是慣用法,字面意思類似「滿腦子都是自己」,可以用來形容一個人「自以為是、只想到自己、自我感覺良好...」等。例如:

It's not easy to get along with people who are full of themselves.(要跟那些自以為是的人相處融洽並不容易。)

把這些表達法記起來,那麼下次在生活中遇到有這些特質的人時,就知道該怎麼用英文敘述囉!

