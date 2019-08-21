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台灣太自由？那些「反反送中」台灣人背後的故國情懷

台灣跨縣市工作人口有多少？ 這些城市「外漂族」最普遍

台灣傳統節慶名稱 農曆7月鬼門開英文怎麼說？

2019-08-21 16:23聯合新聞網 希平方

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一、二月

◎ Chinese New Year / Lunar New Year

在小時候還可以領紅包的年代，最愛的應該就是「過年」了吧？相信大家對這個名詞都不陌生，華人人口眾多，可以說是每年全世界最大的節慶之一，但也因為世界上華人遍布各地，只要有華人傳統的地方，幾乎都有這項傳統慶典，所以也有人偏好以 Lunar New Year 來取代 Chinese New Year，因為 Lunar 有「農曆」的意思，涵蓋的層面較廣，不像 Chinese 指的只有「中國的」。

◎ Yuanxiao Festival / Lantern Festival

Yuanxiao 是「元宵」的羅馬拼音，「元宵節」可以直接說 Yuanxiao Festival。 而 lantern 是「燈籠」的意思，festival 是「節慶」，傳統上我們在元宵節的時候都會提燈籠，所以英文就以這項傳統活動為名，來表示「元宵節」。

三、四月

◎ Tomb Sweeping Day

每年農曆四月也是祭祖的重要月份，家家戶戶都會準備豐富佳餚去「掃墓」。那既然「掃」是 sweep，「墓碑」是 tomb，「掃墓」怎麼不是 sweep tomb，而是 tomb sweeping 呢？其實這是一種「複合形容詞」的組合方式。我們先看原本的動作，如果要說「掃墓」，我們可能會直接翻譯成 sweep tomb，但如果要表示「掃墓的」，我們要把原本的動詞變成現在分詞，並且移到名詞後面，所以才會是 tomb sweeping。

五、六月

◎ Duanwu Festival / Dragon Boat Festival

傳統上我們在端午節的時候都會划龍舟，而 dragon boat 就是「龍舟」的意思，所以英文會用 Dragon Boat Festival 表達。那 Duanwu 是「端午」的羅馬拼音，所以「端午節」也可以說 Duanwu Festival。如果想要更簡潔有力，有些外國人甚至會直接說 That one with all the zongzi. 意思就是「那個有很多粽子的節。」

七、八月

◎ Ghost Month / Hungry Ghost Festival

農曆七月對於長輩來說是個要遠離水源的「鬼月」，因為這時候是中元節，也就是鬼門開的日子。那「鬼」是 ghost，英文可以直接說是 Ghost Month。另外，傳統上來講，這時候也是許多飢餓亡魂來抓替死鬼的日子，「飢餓」是 hungry，我們也可以說成 Hungry Ghost Festival。

◎ Double Seven Festival / Chinese Valentine's Day / Qixi Festival

Qixi 是「七夕」的羅馬拼音，所以可以直接說是 Qixi Festival。那 double 是「雙的」，而這天每年都是固定落在七月七日，因此又稱為 Double Seven Festival。因為這天是華人世界的情人節，我們也可以說是 Chinese Valentine's Day。

九、十月

◎ Mid Autumn Festival / Moon Festival

「中秋節」顧名思義就是秋天的一半，而 mid 正是「一半、中間」的意思，autumn 是「秋天」，所以英文可以說 Mid Autumn Festival。不過同時也因為這天傳統上大家會一同賞月，我們也可以用 Moon Festival 來表達。

◎ Double Nine Festival / Chongyang Festival

Chongyang 是「重陽」的羅馬拼音，「重陽節」可以直接說 Chongyang Festival。那「九九重陽節」大家都知道是九月九日，就像前面提到的七月七日，也可以用 double 來說明，寫成 Double Nine Festival。

◎ National Day / Double Ten

「雙十節」是十月十日，聰明的大家一定馬上就知道是 Double Ten。那 national 是「國家的」，國慶日就像是「國家的日子」，所以我們除了說這天是 Double Ten 以外，也可以說是 National Day。

十一、十二月

◎ Constitution Day

十二月二十五日除了是幾乎全世界都喜愛的聖誕節，也是台灣的「行憲紀念日」。Constitution 是名詞「憲法」的意思，所以這天用英文的話，可以說是 Constitution Day。

認識完這些節慶的英文名稱，大家有沒有注意到它們都有的一個共通點？那就是這些名稱因為是專有名詞，每個字開頭都要大寫喔！

延伸閱讀

1. 【節慶英文】『粽子』、『龍舟』英文這樣說！

2. 【希平方上課囉！】in、at、on 該用哪個？其實超簡單！

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

羅馬拼音元宵節粽子

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