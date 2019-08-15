影／海獺為什麼會牽手手？ 可愛海獺行為大解密

2019-08-15 12:52 聯合新聞網 希平方



（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

海獺會漂浮在水面上牽手轉圈圈，又會搓臉，到底為什麼牠們會有這些可愛的行為呢？快來一起看看萌翻眾人的海獺生存之道！

影片中海獺牽手、摔角時的模樣是不是相當可愛呢？而在人類世界中，我們也經常會以一些手勢跟他人交流，像是「牽手、握手」，又或者會做出一些習慣性動作，像是「搓手、折手指」，你知道這些舉動英文該怎麼說嗎？今天就跟著希平方一起認識一下吧！

分享 facebook

◎ hold hands 牽手、手拉手

Hold 有「握住」的意思，hold hands 字面意思是「握住手」，常用來表示我們中文說的「牽手、手拉手」。例如：

They fell in love at first sight and started holding hands on their first date.（他們一見鍾情，第一次約會就牽起了手。）

◎ shake hands 握手

Shake 有「搖晃、晃動」的意思，shake hands 字面意思是「搖晃手」，其實就是要表達人與人首次見面或在商業場合中「握手」致意的舉動。例如：

People often shake hands to show politeness when they first meet each other.（人們第一次見面時常會握手表示禮貌。）

◎ rub one’s hand 搓手

Rub 是「搓揉」的意思，所以 rub one’s hands 自然就是指「搓手」這個動作囉！例如：

Before going on the stage, he kept rubbing his hands out of nervousness.（上台前，他因緊張一直在搓手。）

◎ crack one’s knuckles 折關節、折手指

Crack 是「使劈啪作響」，knuckle 則是「關節」。Crack one’s knuckles 字面意思是「使關節劈啪作響」，也就是我們中文常說的「折關節、折手指」囉！例如：

Stop cracking your knuckles and making those annoying sounds.（別再折手指，弄出那些惱人的聲音。）

或者也可以說 pop one’s knuckles，意思是一樣的。其中，pop 有「使發出砰一聲」的意思。

◎ high-five 擊掌

這裡的 five 指「五根手指頭」，high-five 字面意思是「把五根手指頭舉高」，也就是做出「擊掌」的動作。例如：

We high-fived each other to celebrate our victory.（我們相互擊掌慶祝勝利。）

那如果想要邀請對方與你擊掌，則可以說：Give me five!（我們擊掌吧！）都是英文中相當常見的表達法喔！

◎ fist bump 碰拳

Fist 是「拳頭」，bump 是「碰、撞」，fist bump 合在一起，自然就是指「碰拳」這個舉動囉，是很常見的打招呼方式。例如：

The two friends fist bumped as they walked past each other in the hallway.（這兩名好友在走廊上擦肩而過時相互碰拳。）

把這些常見的手勢記起來，下次跟人有類似互動，或看到這些舉動時，相信就知道該如何用英文去形容囉！

延伸閱讀

1. 呆萌樹懶大揭密：原來牠們一點都不懶？！

2. 【無厘頭科學研究所】有沒有貓咪很笨的八卦？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】