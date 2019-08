影/海獺為什麼會牽手手? 可愛海獺行為大解密

2019-08-15 12:52 聯合新聞網 希平方



(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

海獺會漂浮在水面上牽手轉圈圈,又會搓臉,到底為什麼牠們會有這些可愛的行為呢?快來一起看看萌翻眾人的海獺生存之道!

影片中海獺牽手、摔角時的模樣是不是相當可愛呢?而在人類世界中,我們也經常會以一些手勢跟他人交流,像是「牽手、握手」,又或者會做出一些習慣性動作,像是「搓手、折手指」,你知道這些舉動英文該怎麼說嗎?今天就跟著希平方一起認識一下吧!

分享 facebook

◎ hold hands 牽手、手拉手

Hold 有「握住」的意思,hold hands 字面意思是「握住手」,常用來表示我們中文說的「牽手、手拉手」。例如:

They fell in love at first sight and started holding hands on their first date.(他們一見鍾情,第一次約會就牽起了手。)

◎ shake hands 握手

Shake 有「搖晃、晃動」的意思,shake hands 字面意思是「搖晃手」,其實就是要表達人與人首次見面或在商業場合中「握手」致意的舉動。例如:

People often shake hands to show politeness when they first meet each other.(人們第一次見面時常會握手表示禮貌。)

◎ rub one’s hand 搓手

Rub 是「搓揉」的意思,所以 rub one’s hands 自然就是指「搓手」這個動作囉!例如:

Before going on the stage, he kept rubbing his hands out of nervousness.(上台前,他因緊張一直在搓手。)

◎ crack one’s knuckles 折關節、折手指

Crack 是「使劈啪作響」,knuckle 則是「關節」。Crack one’s knuckles 字面意思是「使關節劈啪作響」,也就是我們中文常說的「折關節、折手指」囉!例如:

Stop cracking your knuckles and making those annoying sounds.(別再折手指,弄出那些惱人的聲音。)

或者也可以說 pop one’s knuckles,意思是一樣的。其中,pop 有「使發出砰一聲」的意思。

◎ high-five 擊掌

這裡的 five 指「五根手指頭」,high-five 字面意思是「把五根手指頭舉高」,也就是做出「擊掌」的動作。例如:

We high-fived each other to celebrate our victory.(我們相互擊掌慶祝勝利。)

那如果想要邀請對方與你擊掌,則可以說:Give me five!(我們擊掌吧!)都是英文中相當常見的表達法喔!

◎ fist bump 碰拳

Fist 是「拳頭」,bump 是「碰、撞」,fist bump 合在一起,自然就是指「碰拳」這個舉動囉,是很常見的打招呼方式。例如:

The two friends fist bumped as they walked past each other in the hallway.(這兩名好友在走廊上擦肩而過時相互碰拳。)

把這些常見的手勢記起來,下次跟人有類似互動,或看到這些舉動時,相信就知道該如何用英文去形容囉!

延伸閱讀

1. 呆萌樹懶大揭密:原來牠們一點都不懶?!

2. 【無厘頭科學研究所】有沒有貓咪很笨的八卦?

【更多學英文資源,詳見《希平方》】