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寫作教室／閱、寫的進階層次：深度「思考」

2019-08-12 09:20聯合報 聯合報寫作教室講師／莊家瑋撰寫

寫作教室。圖片來源／ingimage
寫作教室。圖片來源／ingimage
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那是一場高工生講座，從閱讀談寫作。

「閱讀」與「寫作」的關係，好抽象。

於是我們從一部Lizzie Zhang創作的動畫短片《許願盒》開始。故事簡單、有趣，卻寓意深遠。

觀後第一個任務：以海盜船、海盜、猴子、許願盒為線索進行重述練習，學生輕易達成──理解情節、擷取訊息、表達思路，沒錯，你已經在進行「寫作」了。而且，同一個文本，似乎大家「看見」的不盡相同，有人留意到更多細節，有人已經試著詮釋意旨了。

巧妙的是，《許願盒》也可解讀為一個「表達」和「理解」的故事。海盜巧獲寶盒，無奈只能傳達己願，轉藉猴子來攫取寶物。有意思的是：海盜渴望的錢、皇冠、金銀珠寶，比手劃腳、借物連類，猴子取出的卻盡是形、色近似的柳橙、蛋糕、香腸、氣球。真是，你不了解我的明白。

這便帶出閱讀╱寫作能力的第一層次：有效的理解、適切的表達，奈何「辭不達意」仍是當下中學生作文的通病。

再往下，我問：海盜與猴子的「溝通」與「聆聽」出了什麼問題呢？同學逗趣回答：子非猴，焉知猴之所愛？是的，海盜與小猴，金子與香蕉，各懷其志。續問之：那麼，好與壞、有用與無用，如何判定呢？學生說得好：立場，價值觀，因人而異，原來每個人背後都有一個世界座標吶。

至此，我們已然進到閱、寫的進階層次：深度「思考」。於是我根據情節，提出了一系列問題：「為何海盜自己拿就會落空？」、「是什麼導致船的沉沒？」、「最終輕的東西漂起來，有什麼意涵？」

同學紛紛說：小猴就像看見國王新衣的孩子，心思單純者，才能洞察真實、心想事成。船的最終沉沒，肇因於人性貪婪與欲望無盡的重量；而接踵浮起的水果，意外成了果腹救命之物，「無用之大用」啊。更有心思細敏者指出：可惜海盜與猴子的關係最終依然是主僕，仍是「利用」，而非朋友，見解不凡！

如何閱讀，才能寫作？表述意念、思辨價值，也斟酌人生，這是寫作之旨，更是善思的閱讀者從文本所能獲致的眼光。

猴子動畫珠寶

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