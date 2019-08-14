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那些課本沒教的英文 My bad.不是「我很壞」的意思！

2019-08-14 15:34希平方

歡迎收看本週的【那些課本沒教的英文】專欄！今天要來介紹一句母語人士常用、簡單又道地的口語英文，如果想知道是哪句好用的話，就繼續看下去吧！

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情境對話

今天 John 本來要從家裡帶一本書借給 Lizzy，結果今天匆忙出門忘記帶了，他到辦公室後跟 Lizzy 說：

I forgot to bring the book you wanted to borrow. My bad. I’ll bring it tomorrow.

David 在一旁聽了霧煞煞，為什麼 John 要說自己很壞呢？My bad. 是「我很壞」的意思嗎？

那些課本沒教的英文

聰明的你們，可以猜出 My bad. 是什麼意思嗎？其實 My bad. 就是「我的錯」的意思，可以用以表示「承認自己的錯誤」，這是口語英文中非常常用的用法喔！所以 John 說的句子是這個意思：

I forgot to bring the book you wanted to borrow. My bad. I’ll bring it tomorrow.（我忘記帶妳要借的那本書了。我的錯。我明天會帶來。）

如果犯下小錯誤，就可以用 My bad. 來表達承認錯誤，我們再列舉幾個情境給大家看：

A: Hey, I called you last night, but you didn’t answer.（嘿，我昨晚有打給你，但你沒接。）

B: My bad. I was busy last night and didn't call you back.（我的錯。我昨晚很忙，沒回電給你。）

你忘記提醒朋友某件事情的時候，就可以說：

My bad. I should have told you earlier.（是我的錯。我應該早點告訴你的。）

又或者你在捷運上不小心撞到人，可以說：

Oh, my bad.（噢，我的錯。）

小提醒，如果犯下的錯誤是比較嚴重的，還是建議要加上 I'm sorry. 會比較真誠喔！假如主管提醒你，你還沒寄東西給他，就有可能有這樣的對話：

A: Amy, you haven’t sent me the proposal yet.（Amy，妳還沒把提案寄給我。）

B: I'm sorry, my bad. I’ll send it in an hour.（抱歉，我的錯。我一個小時內會寄給妳。）

想要學更多課本沒教的英文，記得持續鎖定【那些課本沒教的英文】系列專欄！

延伸閱讀

【NG 英文】What's wrong with you? 是在問『你怎麼了？』還是『你有啥毛病？』

【NG 英文】原來『沒有為什麼』不能說『No why.』！

【那些課本沒教的英文】系列專欄

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