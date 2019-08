那些課本沒教的英文 My bad.不是「我很壞」的意思!

歡迎收看本週的【那些課本沒教的英文】專欄!今天要來介紹一句母語人士常用、簡單又道地的口語英文,如果想知道是哪句好用的話,就繼續看下去吧!

情境對話

今天 John 本來要從家裡帶一本書借給 Lizzy,結果今天匆忙出門忘記帶了,他到辦公室後跟 Lizzy 說:

I forgot to bring the book you wanted to borrow. My bad. I’ll bring it tomorrow.

David 在一旁聽了霧煞煞,為什麼 John 要說自己很壞呢?My bad. 是「我很壞」的意思嗎?

聰明的你們,可以猜出 My bad. 是什麼意思嗎?其實 My bad. 就是「我的錯」的意思,可以用以表示「承認自己的錯誤」,這是口語英文中非常常用的用法喔!所以 John 說的句子是這個意思:

I forgot to bring the book you wanted to borrow. My bad. I’ll bring it tomorrow.(我忘記帶妳要借的那本書了。我的錯。我明天會帶來。)

如果犯下小錯誤,就可以用 My bad. 來表達承認錯誤,我們再列舉幾個情境給大家看:

A: Hey, I called you last night, but you didn’t answer.(嘿,我昨晚有打給你,但你沒接。)

B: My bad. I was busy last night and didn't call you back.(我的錯。我昨晚很忙,沒回電給你。)

你忘記提醒朋友某件事情的時候,就可以說:

My bad. I should have told you earlier.(是我的錯。我應該早點告訴你的。)

又或者你在捷運上不小心撞到人,可以說:

Oh, my bad.(噢,我的錯。)

小提醒,如果犯下的錯誤是比較嚴重的,還是建議要加上 I'm sorry. 會比較真誠喔!假如主管提醒你,你還沒寄東西給他,就有可能有這樣的對話:

A: Amy, you haven’t sent me the proposal yet.(Amy,妳還沒把提案寄給我。)

B: I'm sorry, my bad. I’ll send it in an hour.(抱歉,我的錯。我一個小時內會寄給妳。)

想要學更多課本沒教的英文,記得持續鎖定【那些課本沒教的英文】系列專欄!

