好讀周報／16歲瑞典環保鬥士以身作則拒搭飛機 搭船去峰會

瑪麗齊亞2號將帶桑柏格，從英國赴美參加氣候峰會。 路透 分享 facebook

文／陳韻涵

16歲的瑞典環保鬥士葛莉塔．桑柏格（Greta Thunberg）為氣候變遷議題喉舌，以身作則拒搭飛機到歐洲各地演講。她上月底宣布，8月中旬將從英國搭乘帆船，橫跨大西洋到美國紐約參加9月23日登場的聯合國「氣候行動峰會」。

桑柏格應邀搭乘帆船「瑪麗齊亞2號」（Malizia II）前往紐約，這艘高速單體船長約18公尺，藉由太陽能板和水下渦輪等配備，產生零碳排放的電力航行，此船最初是為2016-17年的「旺迪單人不靠岸環球航海賽」所建造。

桑柏格推文寫道：「我們將從英國出發，橫越大西洋後，8月中旬抵達紐約。」她深諳搭飛機旅行對於環境的傷害，拒搭機旅行。她曾表達希望參加「氣候行動峰會」的意願，這場會議9月23日將在紐約舉行，然而除了搭乘碳排放量驚人的飛機或郵輪外，似乎別無他法。

在桑柏格苦惱之際，摩納哥帆船俱樂部的「瑪麗齊亞帆船隊」主動聯繫並邀請桑柏格一起乘風破浪，前往紐約。

桑柏格終於看見希望曙光，她即將從英國搭乘零碳排帆船，遠渡重洋到紐約參加聯合國「氣候行動峰會」，接著再以低碳排的交通方式轉赴智利聖地牙哥，參加12月上旬的「聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方大會」（COP25）。

大西洋8月常有颶風，水手通常不願在此期間出航。桑柏格與她的父親將搭乘赫曼駕駛的帆船，估計需時兩周抵達紐約，同行者包括摩納哥皇室成員卡西拉吉及瑞典紀錄片製作人格羅斯曼。

桑柏格要怎麼回歐洲仍是未知數，她將會在美洲待上9個月，但瑪麗齊亞2號不會等她，而是先行返程。