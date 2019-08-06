NG 英文／Do you have time？ 是問時間還是有沒有空？

學英文時，有時候會遇到這種情形：兩個句子只差一個字，意思卻差了十萬八千里。今天我們要介紹的句子就是這種差一字差好遠的情形，一起跟著我們往下學，以後就不怕鬧笑話囉！

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情境對話

今天 David 要交出很多英文文件，無奈自己英文不夠好，趕快轉頭找 John 老師幫忙，因為怕 John 手邊有事情要忙，便先問他：

John, do you have the time?（John，你有空嗎？）

John 回他說：

It’s 10:15 a.m. now.（現在早上 10 點 15 分。）

David 一頭霧水，為什麼 John 會這樣回呢？聰明的大家，知道哪裡出問題了嗎？我們繼續往下看吧！

（小燈泡）破解 NG 英文

大家有看出上面的對話哪裡有問題嗎？John 老師會這樣回答，並不是他誤解意思，而是我們的 David 同學又問錯啦！我們先來看看 David 問的句子：

Do you have the time?

→ 其實代表的意思是「現在幾點了？」，加了一個定冠詞 the，表示特定的時間，其實也就是在問此時此刻、當下的時間。所以 John 老師才會認為 David 是要問現在幾點了。

那當然也可以用最簡單的說法：

What time is it now?（現在幾點了？）

那我們回過頭看看 David 本來要問的「你有空嗎？」該怎麼說。其實只要把定冠詞 the 拿掉就好囉：

Do you have time?（你有空嗎？）

如果要打擾別人一下，和他說句話或請他幫忙，就可以用剛剛的問法。除此之外，還有其他問法：

Are you busy?（你在忙嗎？）

Have you got a minute?（你有空嗎？）

→ 這句話很常運用在口語中，可以直接說 Got a minute? 或者 You got a minute?

Do you have a minute?（你有空嗎？）

Are you free for a moment?（你現在有空嗎？）

Can we talk for a minute?（我們可以講一下話嗎？）

Can I talk to you for a second?（我可以跟你講一下話嗎？）

看完今天的專欄後，有沒有更清楚 Do you have the time? 跟 Do you have time? 的差別呢？有沒有 the 可是差很多的！其他常見的說法也可以記起來，碰到需要問別人時間或問別人有沒有空時就不怕詞窮啦！

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