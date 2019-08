NG 英文/Do you have time? 是問時間還是有沒有空?

學英文時,有時候會遇到這種情形:兩個句子只差一個字,意思卻差了十萬八千里。今天我們要介紹的句子就是這種差一字差好遠的情形,一起跟著我們往下學,以後就不怕鬧笑話囉!

情境對話

今天 David 要交出很多英文文件,無奈自己英文不夠好,趕快轉頭找 John 老師幫忙,因為怕 John 手邊有事情要忙,便先問他:

John, do you have the time?(John,你有空嗎?)

John 回他說:

It’s 10:15 a.m. now.(現在早上 10 點 15 分。)

David 一頭霧水,為什麼 John 會這樣回呢?聰明的大家,知道哪裡出問題了嗎?我們繼續往下看吧!

(小燈泡)破解 NG 英文

大家有看出上面的對話哪裡有問題嗎?John 老師會這樣回答,並不是他誤解意思,而是我們的 David 同學又問錯啦!我們先來看看 David 問的句子:

Do you have the time?

→ 其實代表的意思是「現在幾點了?」,加了一個定冠詞 the,表示特定的時間,其實也就是在問此時此刻、當下的時間。所以 John 老師才會認為 David 是要問現在幾點了。

那當然也可以用最簡單的說法:

What time is it now?(現在幾點了?)

那我們回過頭看看 David 本來要問的「你有空嗎?」該怎麼說。其實只要把定冠詞 the 拿掉就好囉:

Do you have time?(你有空嗎?)

如果要打擾別人一下,和他說句話或請他幫忙,就可以用剛剛的問法。除此之外,還有其他問法:

Are you busy?(你在忙嗎?)

Have you got a minute?(你有空嗎?)

→ 這句話很常運用在口語中,可以直接說 Got a minute? 或者 You got a minute?

Do you have a minute?(你有空嗎?)

Are you free for a moment?(你現在有空嗎?)

Can we talk for a minute?(我們可以講一下話嗎?)

Can I talk to you for a second?(我可以跟你講一下話嗎?)

看完今天的專欄後,有沒有更清楚 Do you have the time? 跟 Do you have time? 的差別呢?有沒有 the 可是差很多的!其他常見的說法也可以記起來,碰到需要問別人時間或問別人有沒有空時就不怕詞窮啦!

