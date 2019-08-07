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解決超時駕駛荒 國光客運13條路線砍班縮駛

影／超實用英文會話 請幫忙拍橫或直的照片該怎麼說？

2019-08-07 16:01希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

你有沒有遇過這種狀況？別人請你幫忙拍照，你好心答應，對方還要求一堆！如果遇到這種狀況你會怎麼做呢？一起來看看今天荒謬的幽默小劇場吧！

出國旅遊時，少不了要多拍幾張照留作紀念啦！但問題來了，該怎麼開口請人幫忙拍照呢？想請對方幫忙拍橫的或直的照片時，又該怎麼說呢？今天就跟著希平方一起認識幾個超實用的拍照會話吧！

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實用拍照會話

◎ 照片直的橫的怎麼說？

橫的照片叫做 horizontal photo，相反地，直的則叫做 vertical photo。

要請人拍橫的 / 直的的照片時，可以這樣問：

Can you take it horizontally / vertically?（你可以幫我拍橫 / 直的嗎？）

那如果兩種照片各要一張，則可以這樣說：

I want it taken horizontally and vertically.（我想要拍橫的跟直的。）

◎ 要怎麼請人拍全身照半身照？

要請人拍半身照時，一般可以這樣問：

I want the picture to be above the waist.（我想要照片在我的腰之上。）

或是也可以換個角度來說：

Don't include my feet!（別把我的腳拍進去！）

I don't want my legs in it.（我不想要我的腳入鏡。）

如果是全身照，就可以這樣說：

Get my whole body in it.（把我全身拍進去。）

◎ 連後面景點一起拍進去就用 get in

Can you get Taipei 101 in?（你可以把台北 101 也拍進去嗎？）

I want it with Mt. Fuji in it.（我想要照片裡有富士山。）

延伸閱讀

1.『拍片、剪片』英文怎麼說？

2. 攝影相關英文怎麼說？攝影達人教你攝影技巧，和觀光客照說掰掰！

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