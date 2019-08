影/超實用英文會話 請幫忙拍橫或直的照片該怎麼說?

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

你有沒有遇過這種狀況?別人請你幫忙拍照,你好心答應,對方還要求一堆!如果遇到這種狀況你會怎麼做呢?一起來看看今天荒謬的幽默小劇場吧!

出國旅遊時,少不了要多拍幾張照留作紀念啦!但問題來了,該怎麼開口請人幫忙拍照呢?想請對方幫忙拍橫的或直的照片時,又該怎麼說呢?今天就跟著希平方一起認識幾個超實用的拍照會話吧!

分享 facebook

實用拍照會話

◎ 照片直的橫的怎麼說?

橫的照片叫做 horizontal photo,相反地,直的則叫做 vertical photo。

要請人拍橫的 / 直的的照片時,可以這樣問:

Can you take it horizontally / vertically?(你可以幫我拍橫 / 直的嗎?)

那如果兩種照片各要一張,則可以這樣說:

I want it taken horizontally and vertically.(我想要拍橫的跟直的。)

◎ 要怎麼請人拍全身照半身照?

要請人拍半身照時,一般可以這樣問:

I want the picture to be above the waist.(我想要照片在我的腰之上。)

或是也可以換個角度來說:

Don't include my feet!(別把我的腳拍進去!)

I don't want my legs in it.(我不想要我的腳入鏡。)

如果是全身照,就可以這樣說:

Get my whole body in it.(把我全身拍進去。)

◎ 連後面景點一起拍進去就用 get in

Can you get Taipei 101 in?(你可以把台北 101 也拍進去嗎?)

I want it with Mt. Fuji in it.(我想要照片裡有富士山。)

延伸閱讀

1. 『拍片、剪片』英文怎麼說?

2. 攝影相關英文怎麼說?攝影達人教你攝影技巧,和觀光客照說掰掰!

【更多學英文資源,詳見《希平方》】