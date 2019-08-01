還有誰需要性別平等教育？ 被迫愛上性侵者的女孩

2019-08-01 15:01 聯合新聞網 文章提供／寶瓶文化



有些男性對女性做出侵犯身體的行為時，會對女性或對外說：「我是因為情難自禁」或「我以為她對我也有好感」。示意圖／ingimage 分享 facebook

小如的鄰居家有一個大她七、八歲的大哥哥，成績很好，個性溫和、有禮貌，相當受到左鄰右舍的稱讚。

小如的父母工作很忙，小如常得一個人在家，而小如家與鄰居家交情很好，所以有時她放學後，鄰居阿姨，也就是大哥哥的媽媽，會讓小如先在他們家待一下，準備些小點心給小如吃。大哥哥也會順便指導她回家要寫的功課，於是小如功課都寫完了，爸媽也不用擔心。小如父母都很感謝鄰居家與大哥哥對小如的照顧，小如也非常喜歡這個對待她很溫柔、很照顧她的大哥哥。

只是，小如在小學五年級時，發生了一件事。原本小如去鄰居家時，和大哥哥都在客廳做作業。當天放學到鄰居家，阿姨剛好不在，只有大哥哥在家。大哥哥把小如叫到房間做功課。當小如寫功課時，發現大哥哥的手肘好像有意無意地碰自己的胸部，另一隻手也放在小如的大腿上。

小如的制服是裙子，這讓小如覺得有點不太舒服，但是又想著大哥哥應該不是故意的。自己如果有什麼反應，是不是太敏感了？而且可能會讓大哥哥很受傷，所以小如什麼都沒說。

等功課做完後，大哥哥突然對小如說，想不想知道男生與女生不一樣的部分是什麼？小如不懂大哥哥問的是什麼，所以就傻傻地點頭說：「想。」然後大哥哥就露出自己的性器，要小如撫摸，大哥哥也撫摸小如的胸部與下體，跟小如說：「這就是我們不一樣的地方。」

在那個當下，小如有點嚇到。後來鄰居阿姨返家，大哥哥迅速整理好兩人的衣服，並問小如：「哥哥有沒有都對你很好？」小如點頭。

大哥哥便要求小如：「所以你不可以跟別人說。這是我們兩個人的小祕密。」

回家之後，小如越想越覺得不對。她覺得很羞恥、很丟臉，好像自己髒了；但是，自己當下沒有拒絕他，而且當大哥哥摸自己，自己好像也有感覺，所以這樣的自己，好像也有不對的地方。於是，小如沒有跟任何人說這件事，但後來，她沒有再去鄰居家，而是跟媽媽要求，下課要去附近的安親班。

當父母與鄰居阿姨問起，她只說：「因為同學都在安親班，一起寫作業、上課比較好玩。」

這件事，就成為她深埋心中的祕密。

後來，在小如上高中時，學校上到性別平等教育。小如想起這件事，發現自己當時似乎是被大哥哥「性騷擾」，身體是被侵犯的。於是，她鼓起勇氣，跟父母說了這件事情。

父母聽到，一開始先說：「你那時候怎麼沒有講？」小如回應：「我那時候搞不清楚，大哥哥也叫我不要講。」

後來父母靜了一下。媽媽說：「事情過了，你也沒怎樣，還好只有一下下。」

爸爸突然開玩笑說：「那個男生大學考上第一志願，家裡又是開公司的，太可惜了，你差點就成為老闆娘。」

面對父母的反應，小如覺得失望又受傷……

但當爸爸這麼說時，小如忍不住想著：「對呀，我那時候對大哥哥印象也不錯。如果當成我們互相喜歡，這個經驗，是否就不會這麼受傷？」

※ ※ ※

上了大學，小如與系上的男同學交往，兩人成為系對，感情很好。有次小如選修一堂系外的課程，認識了一個系上的學長，因為那堂課只有他們兩個同系，所以被分到同一組，要完成一份報告。

學長人很親切，也很照顧小如，而且相當優秀，是他們系上的書卷獎得主，小如覺得自己實在太幸運了，因為這堂課的教授是有名的嚴厲，可以跟學長一組，報告壓力變小不說，還可以學到很多東西。

交報告的前兩天，兩人一起在學校奮鬥。完成報告之後，由於都還沒吃飯，學長說：「我和系上同學合租的住處就在附近，這時間，他們應該都在。我弄個義大利麵，大家一起吃，慶祝我們完成這個不可能的任務，也介紹你認識阿威學長和阿玲學姊，他們人都很好，以後有問題，你也可以請教他們。」

小如想了想，由於報告提前完成，自己似乎還有一點時間，也覺得學長幫自己這麼多忙，拒絕學長的邀請，好像有點不近人情。因此，小如答應了。

沒想到，去了學長家，學長的室友都不在，而小如，就被學長強暴了。發生事情後，學長抱著小如，對她說：「我真的好喜歡你，才會情不自禁做出這樣的事情，你跟我在一起好不好？我一定會對你很好很好……」

小如覺得天崩地裂，她沒想到，一表人才、許多人崇拜喜歡的學長，會對自己做出這樣的事情。發生了這個事情，她覺得自己髒了、好糟糕，內心裡有一個部分完全空掉。她不知道自己是怎麼離開那裡，也不知道自己是怎麼回到家的。

男友的電話，小如一直都沒接，她也不敢把這件事告訴男友與身邊的人。小如一直覺得，「第一次」應該是要給自己喜歡的人，卻這樣失去了，自己似乎變成一個有污點、不完美的人，也配不上自己的男友了。

她痛恨自己沒有防備，覺得都是自己的錯，但又忍不住想：「是不是像學長說的，真的是因為他很喜歡我，他才會對我這樣？既然我都已經這樣了，是不是就跟他在一起好了？」

小如突然覺得，學長條件很不錯，愛上他，好像也不是很難的事情。如果自己就這樣愛上他，與學長在一起，那麼，發生的這件事，好像就沒有這麼不堪、醜惡，自己好像也沒這麼髒……

是霸氣、情不自禁的愛，還是侵犯？

許多「霸氣總裁vs.小資女」、「霸氣校園偶像／明星vs.平凡小女孩」的偶像劇、言情小說等等，似乎是建構許多女性對愛情想像的「入門教材」，而《白雪公主》、《灰姑娘》、《睡美人》這些故事，也成為建構想像愛情世界的推手之一。問題是，這些故事，似乎都在傳達一個價值：

男性需要有很好的外在條件，當他擁有這些條件時，也許他平常可能對女性不假辭色，態度、口氣不好，但他只要有機會，流露出一點溫柔，甚至在他喜歡的時候，他不需要說出口讓對方知道、問問對方是否能接受，他只需要用行動表達：趁對方睡覺的時候親吻，把對方壁咚或是抓過來親，一把將對方抓過來抱著……

如果以「性別平等教育」的角度來看，「不經對方同意，未確認對方意願而進行的身體接觸」，其實就是「性騷擾」。

「我喜歡她，但我是硬漢，所以說不出口。」這句話可能是這些男主角會理直氣壯說的話。而這個社會，對於「因為我喜歡她，但，我是硬漢，說不出口，所以我用行動表達」的這件事情，是相當寬容的。

尤其是當男性本身外在條件、社會地位，是主流價值認為的「好」的時候。

例如，如果今天一個風靡國中或高中全校的帥氣老師，特別關注班上的一個女同學，特別會找她到辦公室複習功課，或是請這個小女生幫忙，告訴她：「這件事情，我只能麻煩你，因為你能力很好／我只信任你……」之類。而當兩人單獨相處的時候，這個老師突然親了這個女同學一下，然後跟女同學很抱歉地說：「對不起，因為我情難自禁……」

女同學的內心可能會充滿各種矛盾與困惑。她可能是崇拜、敬慕老師的，但或許並未產生「希望與老師當男女朋友」的情愫。而現在，一個被大家崇拜的「權威者」，對自己做出「似乎不會對其他人做，只會對我做，因為我是特別的」的事情，這種「被權威認定、肯定」的感覺，就如同許多女性一直在追求的「被肯定感」，會讓她們誤以為自己是好的、有價值的，且對於權威的「習慣服從，並忽略自己的感受」、「不會拒絕」，使得她們對於發生這樣的事情，感覺是困惑的：「我覺得好驚訝，好像覺得有點怪怪的，可是好像不可以責備老師，因為他喜歡我。」

那些關於愛情故事的建構，例如「又帥又有愛，做些稍微主動、積極的行動，即使有點侵犯我身體的主權，沒有確認我的意願，也是可以被原諒的」，以及對「權威」的情結，使得這個「不舒服」的感受，可能莫名其妙地被壓抑了下來。

然後，對於這些男性來說，這個侵犯被默許了，而行為就可能會逐漸升級。

女性長期被訓練接受「不尊重我們意願的愛」

在現代社會中，「男性主動接觸女性的身體而未確認女性意願」的狀況，原比「女性主動接觸男性身體而未確認對方意願」的狀況多很多。而女性「對於愛的錯誤想像」，例如認為「被優秀的男性接受」是一種被肯定的事情，這代表「自己很好」，會讓有些女性容易忽略自己的感受與意願、勉強接受這種被侵犯的情況，因為許多女性習慣壓抑、委屈自我感受與意願來配合權威的需求；這也使得男性比女性更容易用「權力、地位」達到這樣的目的，將慾望包裹在愛與權力當中，做出這些曖昧不明的行為，然後「以愛為名」。

這些媒體的傳達、權威的情結，導致我們時常看到的，許多性侵行為出現的辯解之詞：「我們是真心相愛，但不知道為什麼她說我性侵」。

這種「雖然他沒有尊重我的意願，但他表現出愛的行為，這其實就代表他愛我吧？」會被女性接受，的確與「文化纏足」──這些「文化的訓練」有關。

如果在家庭、社會、職場與學校裡，女性受到的訓練，都是要接受「不尊重我們意願的愛」。例如：「我罵你，是因為怕你以後出去社會被瞧不起。如果我不愛你，我才不管你。」或是爸媽的打罵羞辱，要求女性按照父母的期待去做等等，都被當作「雖然不尊重我的意願，但其實是想讓我變成更好的人」的角度被理解，那對於「愛」的想像，當然會變得扭曲，變成：

「如果這個人是愛我的，而大家都說他是好的。那麼，他的行為，就算讓我不舒服，應該還是可以被接受的吧？」

甚至，因為長期的訓練，使得很多女性覺得「自己的價值來自於有沒有男人愛我」，因此遇到這樣的事，有些女性會覺得：

「能有人愛我，特別是條件好的人愛我，代表我的價值是好的、是特別的吧？」

這種愛的心情，非常複雜，就像「不是原本自己想要吃的東西，卻被強迫塞入」，此時女性只能安撫自己：「這也不難吃，而且對身體、健康好。如果我吐出來，對方會難過。而且對方會花時間這樣『照顧』、強迫我，代表他在乎我，代表我是重要、是好的。」為了對方的心情，接受了這份「好像對自己好」，實質上是一種侵犯而不尊重的愛。

是「情難自禁」，還是「設下陷阱」？

有些男性對女性做出侵犯身體的行為時，會對女性或對外說：「我是因為情難自禁」或「我以為她對我也有好感」。但以大多數發生性騷擾，甚至性侵的事件，觀察其過程，多半一定先從「試探」開始。

這些男性不太會確認女性「是否會不舒服」，但是會確認對方「是否會拒絕」。當對方沒有明顯拒絕時，這個行為就會更加升級。問題是，這樣「升級」行為的發生，也可以用男女關係的深入程度去解釋這個行為發生的原因，使得「情不自禁」或「她沒拒絕我，所以我以為她對我也有好感」成為一個非常容易被使用的保護藉口。

面對這種事，社會對女性的污名化，更是在此時顯現出來。「紅顏禍水」、「妖女惑眾」、「都是她勾引我」、「因為她想紅」……當男性擁有一定的身分與地位時，更容易可以把對方打成「是想攀著我的身分、地位」，所以「誣告我」，努力將這件事情美化成「你情我願的愛情故事」，或是強調「自己才是深受委屈的受害者」。

為什麼會不停地發生這樣的事？或許，也和社會的懼怕有關，認為「有些女性為了要擁有好的社會地位，可能會將自己被權力者、上位者性騷擾、性侵害的事情轉而變成武器，把自己的身體變為籌碼，然後交換更高的權力、位置」。社會懼怕這些「有力量控制男人們」的女性，於是必須要努力制止這個狀況發生。

只是，上述這種情況仍是少數，而這又牽涉到另一個層面的議題：「既然我會委屈，我要把這個委屈變成力量」，在這裡先按下不提。我現在所談的事情，大部分發生的狀況，卻是女性在「不清不楚、不明不白的狀況下，被侵犯自己身體的主權」。可是，若這個男性使用「自己是受害者，對方是因為貪圖我的什麼」而為自己辯解時，整個社會的風向很容易被帶往「同情這個男性」。這情況，與父權社會的結構有關。

一旦原本擁有權力的男性，其權力與地位，居然可以被一個女性用「身體」這種方法撼動，「擁有權力的男性」變成「貪慾的笨蛋」，甚至，這女性似乎不受父權社會「失去貞操就該羞愧」的價值觀給綑綁，居然可以大聲說出自己發生這個事情，想要拿回自己的權利時，服膺於文化傳統的人們，會為了想要穩定這個社會結構、價值觀與體系，而去攻擊這個受害女性，企圖消除她的聲音。

因為，她就是「異己」，而這個異己的存在，讓他們感覺不舒服，挑戰了他們「習以為常」，甚至「賴以為生」的價值觀。

「貞操」的重要性：用「愛」來消除「羞愧感」？

當社會灌輸女性貞操的重要性時，「性」必然與「羞愧感」綁在一起。因此對於女性來說，身體的主權被侵犯時，「羞愧」的感受遠大於「不舒服」的感覺。

那種感覺自己「變髒了」、「不是好女孩」、「再也不會有人愛這樣糟的我」的感受，是如此羞愧，讓人自我價值低落而無法忍耐。而解決這個羞愧感的萬靈丹，就變成了：「相信對方愛我」──

只要相信對方是愛我的，而有人，特別是條件好的人愛我，是對我價值的肯定，如此，我的自我價值就提高了。

如果說服自己也去愛他，那麼，這件事就變成是美好的事情，而不是「我被侵犯了」這種髒的、噁心的、讓我「自我價值感變低且覺得羞愧」的事情。

被傷害時，必須要安慰自己「他是愛我的」、「和他在一起，或許沒那麼糟」；若不這麼想，就會變成「是我的錯」、「是我不夠小心、謹慎」、「拒絕得不夠明顯」……

於是，被侵犯的、受傷的不只是身體的主權，還包含「決定自己感受與需求的能力」，甚至是「定義自己的權力」、「在社會可以擁有與被接納的位置」……通通都交了出去。

《他們都說妳「應該」──好女孩與好女人的疼痛養成》。圖／寶瓶文化提供 分享 facebook

安慰自己必須要吞下這個傷，安靜地消化與習慣這個痛，或是懷疑自己的感受，說服自己交出「選擇愛的主權」，以求消除自身被「文化纏足」規訓出來的、難以消化的羞愧感。

希企用這個「交出愛的主權」的方式，換得是這男人的戀人，甚至妻子的身分，以求被這個社會接納，求得一席之地，但卻製造出更大的傷痕。

其實，原本所做的這一切，都只是希望：受傷的自己能「被接納」而已。

這是多麼悲傷。

【本文節錄自《他們都說妳「應該」──好女孩與好女人的疼痛養成》，寶瓶文化出版，周慕姿／著，未經同意禁止轉載。】