親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

重工起飛！ 日本三菱SpaceJet客機的天空壯志

私菸案「深喉嚨」身分曝光？ 黃國昌：既可笑又白痴！

好讀周報／變老APP爆紅 引發資安疑慮

2019-07-31 09:12好讀周報

變老app「FaceApp」，至今在Goolge Play商城已累積超過1億次的...
變老app「FaceApp」，至今在Goolge Play商城已累積超過1億次的下載量，並且獲得4.5分高評價。圖擷自／Play商城
分享

文／陳韻涵

FaceApp是由俄羅斯公司「無線實驗室」（Wireless Lab）開發的人工智慧（AI）修圖軟體，最初於2017年發行，近期則因「變老濾鏡」再次爆紅；不過，FaceApp並非直接在使用者手機上編修，而是得將照片上傳該公司伺服器，引發資安疑慮。

「無線實驗室」澄清，使用者上傳的大多數照片在48小時後，就會從資料庫中自動刪除。美國聯邦調查局與聯邦貿易委員會已對FaceApp展開調查，了解這款在蘋果裝置App Store和Android裝置Google Play商店都登上下載排行榜第一名的應用程式，是否對國家安全和個人隱私構成威脅。

FaceApp利用AI計算，可以讓使用者上傳照片後，立即看到自己變老、變年輕甚至更改性別之後的模樣。這款變臉應用程式瘋迷全球，就連明星都分享自己的逗趣老樣，吸引更多人嘗試這款應用程式。

不過，科技新聞網站TechCrunch警告人們不要使用FaceApp，指「FaceApp要求使用者上傳照片到雲端，且未明確告知，並未在使用者的裝置上處理這些照片。」

為了探究資安疑慮的來源，得先了解FaceApp的工作原理。使用者下載並開啟後，可以選擇透過FaceApp拍照或選取相簿中符合該程式要求的照片，套用圖層或濾鏡。問題是，「FaceApp會如何處理使用者上傳的所有圖像？」

對此，「無線實驗室」發表聲明澄清，「絕大多數圖像會在上傳後的48小時內，從伺服器中刪除。」「無線實驗室」進一步保證，他們「不會販售或分享任何使用者數據給任何第三方」，且「就算核心研發團隊在俄羅斯，使用者數據也不會傳送到俄羅斯」。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，「FaceApp事件凸顯，在一年多高調的科技業隱私醜聞後，使用者交出敏感的個人數據前，仍缺乏充分的審查機制。」

你須想想

能否用臉部辨識探隱私 能否創造不存在的臉孔

美國麻省理工學院（MIT）創辦的《麻省理工科技評論》雜誌「假設」FaceApp真的收集使用者上傳的照片，分析FaceApp可能如何使用這些數據。

各項報導指出，FaceApp自2017年推出迄今，已經手超過1.5億張人臉照片，部分美國議員擔心，這款「變臉」應用程式引發國安疑慮，呼籲監管機關徹查；另有使用者擔心，FaceApp可能透過臉部辨識「追蹤」個別用戶的行蹤和動向。

《麻省理工科技評論》指出，FaceApp「極不可能」利用使用者的肖像來訓練演算法辨別使用者的臉孔，且大多數使用者並沒有告訴FaceApp真實姓名等個人資訊，若要識別單一人像，前述訊息是必需要有的。

此外，就算在技術層面允許系統從單張照片學習識別某一個人，準確性也會很差。若要取得個別目標的特定照片，從社群媒體檔案或圖片分享平台Flickr下載，會更容易且準確。

探究其根源，建立廣大臉部數據庫的用途可能有以下幾個：

易容修臉

或許最明顯的用途是，FaceApp希望借用大家的臉，優化其演算法。FaceApp改變及轉化臉部圖像的能力，是基於已經受過大量臉部照片訓練的「人工神經網路」（Artificial Neural Network）。公司持續新增圖像，精進其修圖能力是相當合理的，這些資料庫可用於構建應用程式尚未具備的更多臉部編修功能。

臉部分析

臉部辨識得以分辨特定個體，但也僅限於偵測臉部特徵，如性別或年齡。許多業界的臉部分析系統都在開源（open-source）資料庫上培訓其演算法，這些資料庫與FaceApp可能保存的資料庫相似。

臉部偵測

臉部偵測是用來辨識照片中是否有臉部及其位置；這類系統需要大量的臉圖來優化功能。

AI換臉（Deepfake）

人臉資料庫可用來創造不存在的臉孔，這的確會引起一籮筐的問題和討論。據稱，間諜已用偽造的假人臉來隱瞞真實身分了。

FaceApp雖然引起隱私討論，但值得注意的是，現在已有許多包含眾多臉部照片和影像的開源資料庫，其中可能包含與你相似的圖像。

這些在網路上的公開資料庫，長期以來一直是研究AI的基礎。即便FaceApp沒有自己的圖像庫存，也很容易從眾多選項中找到替代方案；FaceApp暴紅引發資安疑慮的重點，只是凸顯了人們失去對自身數位數據控制能力的程度之大。

你須釐清

廠商取得哪些資料 個人資料保存多久

資安專家指出，雖然在蘋果與Google的應用程式商店裡，都提供了各項應用程式的隱私政策說明，但實際上很少有消費者詳閱。下載FaceApp前，應先反思五大問題：

廠商取得哪些資料

FaceApp執行長岡查羅夫說，FaceApp只會把使用者挑選的某張照片上傳雲端，手機裡的其他照片不受影響。使用者可在不透露姓名或電郵的情況下使用FaceApp，目前高達99%的使用者都是這麼做。

使用者資料保存多久

使用規範中寫道，FaceApp擁有使用者照片的「永久版權」，但岡查羅夫說，「絕大多數」照片在48小時上傳後，就會從伺服器中刪除。

廠商如何使用數據

使用規範指出，廠商有權自行利用使用者的照片，但岡查羅夫說，用戶照片並不會被拿來做臉部辨識。

哪些人可取得用戶資料

岡查羅夫說，俄羅斯政府並沒有取得使用者照片的權限，且保證使用者資料不會被轉售或分享給任何第三方。

如何刪除個人資料

從智慧裝置中移除FaceApp，並不會同步刪除存在雲端的照片。岡查羅夫說，民眾可向FaceApp提出從伺服器刪除所有資料的要求，路徑為應用程式中的設定（Settings）＞支援（Support）＞回報異常（Report a bug），在主旨加註隱私（privacy）字樣。

俄羅斯資安AI好讀周報精選

好讀周報

●專為青少年設計的輕鬆刊物
●以推廣閱讀、寫作為核心內容的周報
●勇奪世界報業協會「年輕讀者獎」
每周一出刊／每份15元／訂閱優惠
專線：0809-080-186

這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

影／最成功的粉絲！亨式番茄醬和狂粉紅髮艾德聯名拍廣告

2019-07-31 09:02

影／不要再用 You are welcome了！ 教你16句話回應「謝謝」

2019-07-30 13:21

寫作教室／「怎麼一個苦字了得」 沒有經驗該怎麼寫作文？

2019-07-29 09:20

數感實驗室／NASA總部前的「關鍵少數路」

2019-07-28 15:02

國際小學堂／日韓怎麼了？貿易戰6個問號

2019-07-25 23:10

公民時事題／廠商叫停 北捷列車恐無免費WiFi？

2019-07-25 16:13

公民時事題／蔡總統提名蔡宗珍、謝銘洋等4名大法官

2019-07-25 16:08

好讀周報／收藏是寶！ 他賣250件樂高買人生第一間房

2019-07-25 14:08

好讀周報／名畫《夜巡》修復直播 史上最大規模修復工程

2019-07-25 14:04

寫作教室／寫作不是解題目 是因人而異的生命故事

2019-07-25 13:56

紐時賞析／美最高院挺選區自劃 一黨壟斷風險升

2019-07-24 15:43

紐時賞析／動畫片提供女性 更多出頭機會

2019-07-24 15:37

影／一分鐘學會 「just 的四種用法」！

2019-07-24 15:11

影／暑假到了 比爾蓋茲的2019「夏日閱讀書單」

2019-07-23 15:14

會考生活英語／【校園篇】 獎學金

2019-07-23 10:44

寫作教室／「故事改編」可挑選經典作品 啟示性、蘊含寓意者尤佳

2019-07-23 10:38

好讀周報／西班牙渡假的奇想 飄洋瓶中信在莫斯科被撿到

2019-07-18 16:06

好讀周報／日本猴子逃脫潮 沖繩跑掉14隻、京都招牌猴也蹺家

2019-07-18 15:46

想當YouTuber？超實用拍片小技巧 先把六個轉場技巧學起來

2019-07-17 16:16

紐時賞析／藝術逐漸平易近人 漫畫和時裝的異業結合

2019-07-17 16:06

紐時賞析／HBO電視劇《核爆家園》加持 車諾比掀觀光潮

2019-07-17 15:40

迪士尼經典《獅子王》真人版搬上大銀幕 重溫「哈庫那馬他他」

2019-07-16 15:21

原想當bartender… 被女巫店啟蒙的性別意識

2019-07-16 12:44

外遇、情殺事件層出不窮 保護自己的第一課──多談戀愛

2019-07-16 12:42

會考生活英語／【旅遊篇】 氣象預報

2019-07-16 09:37

數感實驗室／運用「微分」方程 模擬愛情變化的模型

2019-07-15 14:02

國際小學堂／槓上全球 日人為何愛吃鯨魚？

2019-07-11 23:32

影／「十年挑戰」──2008 vs. 2018 的高中生活

2019-07-10 16:25

紐時賞析／煤電式微 天然氣成氣候議題新戰場

2019-07-10 16:20

紐時賞析／紐約地鐵誤點和街友有關 官員：與這城市更大問題相關

2019-07-10 15:55

好讀周報／爸爸編的書包 柬埔寨老師PO網引網友關注

2019-07-09 15:43

影／想邊看電影邊學英文 超有效的方法你試過了嗎？

2019-07-09 15:38

會考生活英語／【校園篇】 夏令營

2019-07-09 09:17

就這樣懂AI—打敗職業級選手 什麼是「人工智慧」？

2019-07-08 15:25

數感實驗室／機率小妙用 玩大富翁、評估生病機率

2019-07-08 10:39

公民時事題／台灣列新聞最自由國家 假新聞與新聞自由的界線

2019-07-07 14:21

世學聯發起「衣錦還鄉」計畫

2019-07-06 12:54

就這樣懂AI—：在「三百六十度」裡的自然理解

2019-07-04 16:10

為什麼假設性問題值得回答？讀《另類時空圖書館》

2019-07-04 10:18
看更多

熱門文章

台大前身、帝國大創校第一號博士學位證書 81年後送回

2019-07-30 10:31

陸高校高薪挖台師 實踐校長：招聘函直指台灣大學痛點

2019-07-30 22:25

建中生國際化奧個人排名28 老師讚：這男生很不一樣

2019-07-30 10:46

陸大學招攬台師又有新招 直接寄群組信給全校教授

2019-07-30 22:22

國立高中校長就任今布達 教育界林瑞陽談新課綱

2019-07-30 19:10

影／不要再用 You are welcome了！ 教你16句話回應「謝謝」

2019-07-30 13:21

竹市4新任國小校長上任 2位來自教育處課督

2019-07-30 14:30

屏縣新卸任校長今天上午交接 潘孟安：沒有蜜月期

2019-07-30 12:28

鬼門開倒數計時 鬼娃先偷溜到清大廁所現身

2019-07-30 15:42

這所小學每年有一堂課 要為城市做一件美好的事

2019-07-31 07:48

私校退休金分期領最慢10月上路

2019-07-31 00:48

化奧帶隊老師吐辛酸：選手搭經濟艙 飛20小時筋疲力竭

2019-07-30 18:15

各國外交使節到場助陣 義大後醫系授袍典禮超國際化

2019-07-30 17:24

送給台大特別的禮物 創校第一號博士學位證書回來了

2019-07-30 11:05

年改影響 屏25位儲備校長塞車

2019-07-30 23:39

影／ 我愛實驗課！因應108課綱 高中生物師暑修當新生

2019-07-30 17:03

陸搶教授 徵才信廣寄台大學

2019-07-31 00:11

國際化學奧賽 我獲2金2銀排第5

2019-07-30 14:27

會考生活英語／【娛樂篇】 演唱會

2019-07-30 10:23

影／最成功的粉絲！亨式番茄醬和狂粉紅髮艾德聯名拍廣告

2019-07-31 09:02

化學奧林匹亞2金2銀 全球第5

2019-07-31 00:11

好讀周報／變老APP爆紅 引發資安疑慮

2019-07-31 09:12

731大限至1億資金仍未到位 南榮科大恐停辦

2019-07-31 10:04

國際化學奧林匹亞競賽 台生2金2銀排第5

2019-07-30 11:21

地方創生交流 33名台灣學生將赴日取經

2019-07-30 17:28

深耕原鄉 博士校長成為首位3連任校長

2019-07-30 18:10

山海希望工程成果發表 偏鄉小學種香草、萃取精油

2019-07-30 16:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top