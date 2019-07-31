好讀周報／變老APP爆紅 引發資安疑慮

變老app「FaceApp」，至今在Goolge Play商城已累積超過1億次的下載量，並且獲得4.5分高評價。圖擷自／Play商城 分享 facebook

文／陳韻涵

FaceApp是由俄羅斯公司「無線實驗室」（Wireless Lab）開發的人工智慧（AI）修圖軟體，最初於2017年發行，近期則因「變老濾鏡」再次爆紅；不過，FaceApp並非直接在使用者手機上編修，而是得將照片上傳該公司伺服器，引發資安疑慮。

「無線實驗室」澄清，使用者上傳的大多數照片在48小時後，就會從資料庫中自動刪除。美國聯邦調查局與聯邦貿易委員會已對FaceApp展開調查，了解這款在蘋果裝置App Store和Android裝置Google Play商店都登上下載排行榜第一名的應用程式，是否對國家安全和個人隱私構成威脅。

FaceApp利用AI計算，可以讓使用者上傳照片後，立即看到自己變老、變年輕甚至更改性別之後的模樣。這款變臉應用程式瘋迷全球，就連明星都分享自己的逗趣老樣，吸引更多人嘗試這款應用程式。

不過，科技新聞網站TechCrunch警告人們不要使用FaceApp，指「FaceApp要求使用者上傳照片到雲端，且未明確告知，並未在使用者的裝置上處理這些照片。」

為了探究資安疑慮的來源，得先了解FaceApp的工作原理。使用者下載並開啟後，可以選擇透過FaceApp拍照或選取相簿中符合該程式要求的照片，套用圖層或濾鏡。問題是，「FaceApp會如何處理使用者上傳的所有圖像？」

對此，「無線實驗室」發表聲明澄清，「絕大多數圖像會在上傳後的48小時內，從伺服器中刪除。」「無線實驗室」進一步保證，他們「不會販售或分享任何使用者數據給任何第三方」，且「就算核心研發團隊在俄羅斯，使用者數據也不會傳送到俄羅斯」。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，「FaceApp事件凸顯，在一年多高調的科技業隱私醜聞後，使用者交出敏感的個人數據前，仍缺乏充分的審查機制。」

你須想想

能否用臉部辨識探隱私 能否創造不存在的臉孔

美國麻省理工學院（MIT）創辦的《麻省理工科技評論》雜誌「假設」FaceApp真的收集使用者上傳的照片，分析FaceApp可能如何使用這些數據。

各項報導指出，FaceApp自2017年推出迄今，已經手超過1.5億張人臉照片，部分美國議員擔心，這款「變臉」應用程式引發國安疑慮，呼籲監管機關徹查；另有使用者擔心，FaceApp可能透過臉部辨識「追蹤」個別用戶的行蹤和動向。

《麻省理工科技評論》指出，FaceApp「極不可能」利用使用者的肖像來訓練演算法辨別使用者的臉孔，且大多數使用者並沒有告訴FaceApp真實姓名等個人資訊，若要識別單一人像，前述訊息是必需要有的。

此外，就算在技術層面允許系統從單張照片學習識別某一個人，準確性也會很差。若要取得個別目標的特定照片，從社群媒體檔案或圖片分享平台Flickr下載，會更容易且準確。

探究其根源，建立廣大臉部數據庫的用途可能有以下幾個：

易容修臉

或許最明顯的用途是，FaceApp希望借用大家的臉，優化其演算法。FaceApp改變及轉化臉部圖像的能力，是基於已經受過大量臉部照片訓練的「人工神經網路」（Artificial Neural Network）。公司持續新增圖像，精進其修圖能力是相當合理的，這些資料庫可用於構建應用程式尚未具備的更多臉部編修功能。

臉部分析

臉部辨識得以分辨特定個體，但也僅限於偵測臉部特徵，如性別或年齡。許多業界的臉部分析系統都在開源（open-source）資料庫上培訓其演算法，這些資料庫與FaceApp可能保存的資料庫相似。

臉部偵測

臉部偵測是用來辨識照片中是否有臉部及其位置；這類系統需要大量的臉圖來優化功能。

AI換臉（Deepfake）

人臉資料庫可用來創造不存在的臉孔，這的確會引起一籮筐的問題和討論。據稱，間諜已用偽造的假人臉來隱瞞真實身分了。

FaceApp雖然引起隱私討論，但值得注意的是，現在已有許多包含眾多臉部照片和影像的開源資料庫，其中可能包含與你相似的圖像。

這些在網路上的公開資料庫，長期以來一直是研究AI的基礎。即便FaceApp沒有自己的圖像庫存，也很容易從眾多選項中找到替代方案；FaceApp暴紅引發資安疑慮的重點，只是凸顯了人們失去對自身數位數據控制能力的程度之大。

你須釐清

廠商取得哪些資料 個人資料保存多久

資安專家指出，雖然在蘋果與Google的應用程式商店裡，都提供了各項應用程式的隱私政策說明，但實際上很少有消費者詳閱。下載FaceApp前，應先反思五大問題：

廠商取得哪些資料

FaceApp執行長岡查羅夫說，FaceApp只會把使用者挑選的某張照片上傳雲端，手機裡的其他照片不受影響。使用者可在不透露姓名或電郵的情況下使用FaceApp，目前高達99%的使用者都是這麼做。

使用者資料保存多久

使用規範中寫道，FaceApp擁有使用者照片的「永久版權」，但岡查羅夫說，「絕大多數」照片在48小時上傳後，就會從伺服器中刪除。

廠商如何使用數據

使用規範指出，廠商有權自行利用使用者的照片，但岡查羅夫說，用戶照片並不會被拿來做臉部辨識。

哪些人可取得用戶資料

岡查羅夫說，俄羅斯政府並沒有取得使用者照片的權限，且保證使用者資料不會被轉售或分享給任何第三方。

如何刪除個人資料

從智慧裝置中移除FaceApp，並不會同步刪除存在雲端的照片。岡查羅夫說，民眾可向FaceApp提出從伺服器刪除所有資料的要求，路徑為應用程式中的設定（Settings）＞支援（Support）＞回報異常（Report a bug），在主旨加註隱私（privacy）字樣。